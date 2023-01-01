https://uz.sputniknews.ru/20230101/afganistan-i-uzbekistan-podpisali-kontrakt-na-postavku-elektrichestva-31207924.html

Афганистан и Узбекистан подписали контракт на поставку электричества

Афганистан и Узбекистан подписали контракт на поставку электричества

В Ташкенте находится и.о. главы Минводэнерго страны Абдул-Латиф Мансур. 01.01.2023, Sputnik Узбекистан

2023-01-01T13:29+0500

2023-01-01T13:29+0500

2023-01-01T13:29+0500

общество

афганистан

узбекистан

электричество

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ТАШКЕНТ, 1 янв – Sputnik. В Ташкенте с визитом находится исполняющий обязанности главы Минводэнерго Афганистана Абдул-Латиф Мансур, сообщает Sputnik Афганистан.В ходе визита он встретится с послом Афганистана в Узбекистане Ахмадом Халидом Ильми.Основная цель визита – переговоры о поставках электроэнергии, сообщает агентство. Новые власти Афганистана подписали с Узбекистаном контракт на поставку электричества на 2023 год.Участниками контракта стали АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и афганская энергетическая компания DABS.Ранее Абдул-Латиф Мансур заявил агентству Bakhtar, что его страна готова выплатить задолженность за электричество в сумме около $35 млн.

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