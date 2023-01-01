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Афганистан и Узбекистан подписали контракт на поставку электричества
Афганистан и Узбекистан подписали контракт на поставку электричества
В Ташкенте находится и.о. главы Минводэнерго страны Абдул-Латиф Мансур. 01.01.2023, Sputnik Узбекистан
2023-01-01T13:29+0500
2023-01-01T13:29+0500
общество
афганистан
узбекистан
электричество
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ТАШКЕНТ, 1 янв – Sputnik. В Ташкенте с визитом находится исполняющий обязанности главы Минводэнерго Афганистана Абдул-Латиф Мансур, сообщает Sputnik Афганистан.В ходе визита он встретится с послом Афганистана в Узбекистане Ахмадом Халидом Ильми.Основная цель визита – переговоры о поставках электроэнергии, сообщает агентство. Новые власти Афганистана подписали с Узбекистаном контракт на поставку электричества на 2023 год.Участниками контракта стали АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и афганская энергетическая компания DABS.Ранее Абдул-Латиф Мансур заявил агентству Bakhtar, что его страна готова выплатить задолженность за электричество в сумме около $35 млн.
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афганистан, узбекистан, электричество
афганистан, узбекистан, электричество

Афганистан и Узбекистан подписали контракт на поставку электричества

13:29 01.01.2023
© SputnikАфганистан и Узбекистан подписали контракт на поставку электричества
Афганистан и Узбекистан подписали контракт на поставку электричества - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2023
© Sputnik
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В Ташкенте находится и.о. главы Минводэнерго страны Абдул-Латиф Мансур.
ТАШКЕНТ, 1 янв – Sputnik. В Ташкенте с визитом находится исполняющий обязанности главы Минводэнерго Афганистана Абдул-Латиф Мансур, сообщает Sputnik Афганистан.
В ходе визита он встретится с послом Афганистана в Узбекистане Ахмадом Халидом Ильми.
Основная цель визита – переговоры о поставках электроэнергии, сообщает агентство. Новые власти Афганистана подписали с Узбекистаном контракт на поставку электричества на 2023 год.
Участниками контракта стали АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и афганская энергетическая компания DABS.
Ранее Абдул-Латиф Мансур заявил агентству Bakhtar, что его страна готова выплатить задолженность за электричество в сумме около $35 млн.
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