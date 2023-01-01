https://uz.sputniknews.ru/20230101/chislo-postradavshix-pri-obstrele-yasinovatoy-vyroslo---shtab-oborony-dnr-31213767.html

Число пострадавших при обстреле Ясиноватой выросло - штаб обороны ДНР

Число пострадавших при обстреле Ясиноватой выросло - штаб обороны ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, расопложенную в 25 км к северу от Донецка. 01.01.2023, Sputnik Узбекистан

2023-01-01T16:27+0500

2023-01-01T16:27+0500

2023-01-01T16:27+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

россия

донбасс

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ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. Число пострадавших при обстреле Ясиноватой украинскими войсками возросло до двух, сообщили в штабе обороны ДНР. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило об обстреле Ясиноватой, в результате которого погиб мужчина и получила ранения женщина. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.

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