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https://uz.sputniknews.ru/20230101/kuda-sxodit-s-detmi-na-novogodnie-prazdniki-v-tashkente-31080589.html
Куда сходить с детьми на новогодние праздники в Ташкенте
Куда сходить с детьми на новогодние праздники в Ташкенте
Какие представления для юных узбекистанцев подготовили в столице на новогодние праздники - читайте в нашем материале.
2023-01-01T09:59+0500
2023-01-01T09:59+0500
общество
ташкент
дети
новый год
узбекистанец
узбекистанцы
представление
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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Новый год - время веселых моментов, красочных огней, подарков, различных представлений. В предновогодние дни у родителей возникает главный вопрос "Куда сходить с детьми?".В театрах, концертных залах, развлекательных заведениях Ташкента в праздники будут проходить представления для детей и их родителей. Sputnik расскажет вам о самых популярных и интересных новогодних мероприятиях столицы.Дата: 27 декабря - 3 январяМесто: концертный зал "Зарафшан".Время: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00Стоимость билетов: от 35 тыс. до 60 тыс. сумовДата: 29 декабря - 6 январяМесто: Дворец международных форумовВремя: 11:00, 13:00, 15:00Стоимость билетов: от 30 тыс. до 150 тыс. сумовДата: 30 декабря - 10 января Место: Узбекский государственый циркВремя: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00Стоимость билетов: от 44 тыс. до 55 тыс. сумовДата: 2-3 января Место: детский музыкальный театр-студия “Томоша”Время: 10:30, 11:00, 13:30, 15:00, 16:00Стоимость билетов: от 60 тыс. до 80 тыс. сумовДата: 5 января Место: Дворец кинематографистов имени Алишера Навои (Панорама)Время: 12:30, 15:00Стоимость билетов: от 50 тыс. до 250 тыс. сумовДата: 7-8 январяМесто: Хумо АренаВремя: 11:00, 14:00, 17:00Стоимость билетов: от 50 тыс. до 350 тыс. сумовДата: 28-29 декабря и 7 января Место: Дворец искусств “Туркестан”Время: 10:00, 14:00, 16:00Стоимость билетов: от 40 тыс. до 65 тыс. сумовМероприятие организовано Московским государственным академическим театром.Дата: 7 январяМесто: дворец “Дружбы народов”Время: 14:00Стоимость билетов: от 50 тыс. до 500 тыс. сумовДата: 24 - 29 декабряМесто: Русский драматический театрВремя: 11:00, 13:00, 15:00Стоимость билетов: 33 тыс. сумовДата: 24 - 29 декабряМесто: Узбекский национальный театр куколВремя: 10:30, 11:00, 12:30Стоимость билета: 27,5 тыс. сумовДата: 30 декабря и 3-8 января Место: Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои.Время: 11:00, 13:00, 15:00Стоимость билетов: от 33 тыс. до 55 тыс. сумовДата: 25 декабря - 10 январяМесто: Государственный драматический театр УзбекистанаВремя: 10.00, 12.00, 14.00Стоимость билета: 27,5 тыс. сумовПредставления в парке стартовали 19 декабря. Они продлятся до 8 января. Например, в 18:00 в амфитеатре проходят представление "Снежная королева" и в 20:00 на большой сцене парка концерт "Новый год в космосе". Вход свободный.Интересные игры и разнообразные конкурсы ждут детей в ташкентском планетарии. Здесь будут показаны спектакли с участием главных героев Нового года: Деда Мороза и Белоснежки. Мероприятия продлятся до 5 января. Вход: 70 тыс. сумов.Центральный парк подготовил для детей новогодний карнавал. Мероприятие продлится с 24 декабря по 8 января. Карнавал включает в себя различные концерты, конкурсы и шоу. Вход свободный.Праздничные мероприятия, посвященные новогодней елке, пройдут с 25 декабря по 5 января в развлекательных заведениях, расположенных в ряде районов. Участие в праздничных мероприятиях бесплатное.Главная елка города находится на площади перед отелем Hyatt Regency Tashkent.Локации новогодних елок столицы:
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куда сходить с детьми на новогодние праздники в ташкенте какие представления для юных узбекистанцев подготовили в столице на новогодние праздники читайте в нашем материале новогодние представления спектакли шоу для детей в ташкенте стоимость купить билеты список
куда сходить с детьми на новогодние праздники в ташкенте какие представления для юных узбекистанцев подготовили в столице на новогодние праздники читайте в нашем материале новогодние представления спектакли шоу для детей в ташкенте стоимость купить билеты список

Куда сходить с детьми на новогодние праздники в Ташкенте

09:59 01.01.2023
© Sputnik/Зафар ХалиловНовогодние украшения в Ташкенте.
Новогодние украшения в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2023
© Sputnik/Зафар Халилов
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Какие представления для юных узбекистанцев подготовили в столице на новогодние праздники - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Новый год - время веселых моментов, красочных огней, подарков, различных представлений. В предновогодние дни у родителей возникает главный вопрос "Куда сходить с детьми?".
В театрах, концертных залах, развлекательных заведениях Ташкента в праздники будут проходить представления для детей и их родителей. Sputnik расскажет вам о самых популярных и интересных новогодних мероприятиях столицы.
Сказка “Новогодние приключения Белоснежки и гномов”
Дата: 27 декабря - 3 января
Место: концертный зал "Зарафшан".
Время: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Стоимость билетов: от 35 тыс. до 60 тыс. сумов
Мюзикл “Снежная королева”
Дата: 29 декабря - 6 января
Место: Дворец международных форумов
Время: 11:00, 13:00, 15:00
Стоимость билетов: от 30 тыс. до 150 тыс. сумов
Шоу “Новогоднее чудо”
Дата: 30 декабря - 10 января
Место: Узбекский государственый цирк
Время: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Стоимость билетов: от 44 тыс. до 55 тыс. сумов
Спектакль “Чудесное приключение”
Дата: 2-3 января
Место: детский музыкальный театр-студия “Томоша”
Время: 10:30, 11:00, 13:30, 15:00, 16:00
Стоимость билетов: от 60 тыс. до 80 тыс. сумов
Спектакль “Школа волшебников”
Дата: 5 января
Место: Дворец кинематографистов имени Алишера Навои (Панорама)
Время: 12:30, 15:00
Стоимость билетов: от 50 тыс. до 250 тыс. сумов
Шоу “Бременские музыканты на льду”
Дата: 7-8 января
Место: Хумо Арена
Время: 11:00, 14:00, 17:00
Стоимость билетов: от 50 тыс. до 350 тыс. сумов
"Баба-яга"
Дата: 28-29 декабря и 7 января
Место: Дворец искусств “Туркестан”
Время: 10:00, 14:00, 16:00
Стоимость билетов: от 40 тыс. до 65 тыс. сумов
"Дед мороз с русским балетом"
Мероприятие организовано Московским государственным академическим театром.
Дата: 7 января
Место: дворец “Дружбы народов”
Время: 14:00
Стоимость билетов: от 50 тыс. до 500 тыс. сумов
“Не по-щучьему велению”
Дата: 24 - 29 декабря
Место: Русский драматический театр
Время: 11:00, 13:00, 15:00
Стоимость билетов: 33 тыс. сумов
Спектакль “Волшебная хлопушка”
Дата: 24 - 29 декабря
Место: Узбекский национальный театр кукол
Время: 10:30, 11:00, 12:30
Стоимость билета: 27,5 тыс. сумов
Новогодняя сказка “Возвращение Щелкунчика”
Дата: 30 декабря и 3-8 января
Место: Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои.
Время: 11:00, 13:00, 15:00
Стоимость билетов: от 33 тыс. до 55 тыс. сумов
Спектакль “Капитан черной жемчужины”
Дата: 25 декабря - 10 января
Место: Государственный драматический театр Узбекистана
Время: 10.00, 12.00, 14.00
Стоимость билета: 27,5 тыс. сумов
Представления в парке “Tashkent City”
Представления в парке стартовали 19 декабря. Они продлятся до 8 января. Например, в 18:00 в амфитеатре проходят представление "Снежная королева" и в 20:00 на большой сцене парка концерт "Новый год в космосе". Вход свободный.
Планетарий Tashkent City
Интересные игры и разнообразные конкурсы ждут детей в ташкентском планетарии. Здесь будут показаны спектакли с участием главных героев Нового года: Деда Мороза и Белоснежки. Мероприятия продлятся до 5 января. Вход: 70 тыс. сумов.
Карнавал в “Central Park”
Центральный парк подготовил для детей новогодний карнавал. Мероприятие продлится с 24 декабря по 8 января. Карнавал включает в себя различные концерты, конкурсы и шоу. Вход свободный.
“Новогодняя ель”
Праздничные мероприятия, посвященные новогодней елке, пройдут с 25 декабря по 5 января в развлекательных заведениях, расположенных в ряде районов. Участие в праздничных мероприятиях бесплатное.
Главная елка города находится на площади перед отелем Hyatt Regency Tashkent.
Локации новогодних елок столицы:
Парк “Навруз”;
Рядом с парком развлечений "Анхор-Локомотив";
Парк “Tashkent city”;
Central Park (бывший парк Тельмана);
Парк “Новый Узбекистан”;
Парк “Локомотив”;
Парк культуры и отдыха имени Гафура Гулама;
Площадь перед ледовым дворцом “Humo Arena”;
Парк культуры и отдыха имени Фурката;
Площадь перед торговым комплексом Food City;
Парк "Центральный проспект";
Торговый комплекс Index;
Площадь возле станции метро "Беруни";
Парк "Сеул Эко";
Развлекательно-торговый центр "NEXT";
Парк “Ашхабад”;
Площадь перед дворцом “Авиастроителей”.
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