https://uz.sputniknews.ru/20230101/kuda-sxodit-s-detmi-na-novogodnie-prazdniki-v-tashkente-31080589.html

Куда сходить с детьми на новогодние праздники в Ташкенте

Куда сходить с детьми на новогодние праздники в Ташкенте

Какие представления для юных узбекистанцев подготовили в столице на новогодние праздники - читайте в нашем материале.

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общество

ташкент

дети

новый год

узбекистанец

узбекистанцы

представление

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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Новый год - время веселых моментов, красочных огней, подарков, различных представлений. В предновогодние дни у родителей возникает главный вопрос "Куда сходить с детьми?".В театрах, концертных залах, развлекательных заведениях Ташкента в праздники будут проходить представления для детей и их родителей. Sputnik расскажет вам о самых популярных и интересных новогодних мероприятиях столицы.Дата: 27 декабря - 3 январяМесто: концертный зал "Зарафшан".Время: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00Стоимость билетов: от 35 тыс. до 60 тыс. сумовДата: 29 декабря - 6 январяМесто: Дворец международных форумовВремя: 11:00, 13:00, 15:00Стоимость билетов: от 30 тыс. до 150 тыс. сумовДата: 30 декабря - 10 января Место: Узбекский государственый циркВремя: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00Стоимость билетов: от 44 тыс. до 55 тыс. сумовДата: 2-3 января Место: детский музыкальный театр-студия “Томоша”Время: 10:30, 11:00, 13:30, 15:00, 16:00Стоимость билетов: от 60 тыс. до 80 тыс. сумовДата: 5 января Место: Дворец кинематографистов имени Алишера Навои (Панорама)Время: 12:30, 15:00Стоимость билетов: от 50 тыс. до 250 тыс. сумовДата: 7-8 январяМесто: Хумо АренаВремя: 11:00, 14:00, 17:00Стоимость билетов: от 50 тыс. до 350 тыс. сумовДата: 28-29 декабря и 7 января Место: Дворец искусств “Туркестан”Время: 10:00, 14:00, 16:00Стоимость билетов: от 40 тыс. до 65 тыс. сумовМероприятие организовано Московским государственным академическим театром.Дата: 7 январяМесто: дворец “Дружбы народов”Время: 14:00Стоимость билетов: от 50 тыс. до 500 тыс. сумовДата: 24 - 29 декабряМесто: Русский драматический театрВремя: 11:00, 13:00, 15:00Стоимость билетов: 33 тыс. сумовДата: 24 - 29 декабряМесто: Узбекский национальный театр куколВремя: 10:30, 11:00, 12:30Стоимость билета: 27,5 тыс. сумовДата: 30 декабря и 3-8 января Место: Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои.Время: 11:00, 13:00, 15:00Стоимость билетов: от 33 тыс. до 55 тыс. сумовДата: 25 декабря - 10 январяМесто: Государственный драматический театр УзбекистанаВремя: 10.00, 12.00, 14.00Стоимость билета: 27,5 тыс. сумовПредставления в парке стартовали 19 декабря. Они продлятся до 8 января. Например, в 18:00 в амфитеатре проходят представление "Снежная королева" и в 20:00 на большой сцене парка концерт "Новый год в космосе". Вход свободный.Интересные игры и разнообразные конкурсы ждут детей в ташкентском планетарии. Здесь будут показаны спектакли с участием главных героев Нового года: Деда Мороза и Белоснежки. Мероприятия продлятся до 5 января. Вход: 70 тыс. сумов.Центральный парк подготовил для детей новогодний карнавал. Мероприятие продлится с 24 декабря по 8 января. Карнавал включает в себя различные концерты, конкурсы и шоу. Вход свободный.Праздничные мероприятия, посвященные новогодней елке, пройдут с 25 декабря по 5 января в развлекательных заведениях, расположенных в ряде районов. Участие в праздничных мероприятиях бесплатное.Главная елка города находится на площади перед отелем Hyatt Regency Tashkent.Локации новогодних елок столицы:

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