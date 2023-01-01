https://uz.sputniknews.ru/20230101/samye-yarkie-pobedy-sportsmenov-iz-uzbekistana-v-2022-godu-31215549.html
Самые яркие победы спортсменов из Узбекистана в 2022 году
Самые яркие победы спортсменов из Узбекистана в 2022 году
Спортсмены страны выигрывали чемпионаты мира и Азии, международные соревнования по шахматам, боксу, тяжелой атлетике, дзюдо и футболу. Самые главные победы – в материале Sputnik.
2023-01-01T19:35+0500
2023-01-01T19:35+0500
2023-01-01T19:35+0500
спорт
спорт
чемпионат мира 2022
футбол
шахматы
борьба
фехтование
гимнастика
тяжелая атлетика
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Короли шахматУзбекистан впервые в своей истории стал чемпионом 44-й Всемирной шахматной олимпиады, проходившей в Индии. Шахматисты Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббаев, Жавохир Синдоров, Жахонгир Вахидов, Шамсиддин Вахидов открыли новую страницу в истории отечественного спорта.Сборная Узбекистана также заняла второе место на Чемпионате мира по шахматам FIDE, который проходил в городе Иерусалим.Умида Омонова выиграла соревнования по рапиду и блицу на Чемпионате мира по шахматам среди юниоров в Греции и завоевала две золотых медали. Хумоюн Бекмуродов завоевал серебряные медали в обоих направлениях в группе “Open12”.Узбекистан впервые в своей истории вошёл в ТОП-20 стран по шахматам.Дзюдо: лидер мирового рейтингаБлагодаря золотым медалям, завоеванным Давлатом Бобоновым и Музаффарбеком Торабоевым, Узбекистан впервые занял третье место в общем зачете в одиночном разряде Чемпионата мира.На Чемпионате Азии по дзюдо в Казахстане сборная Узбекистана заняла третье место в общем зачете. В нем Диёра Келдиёрова стала двукратной чемпионкой Азии.Келдиёрова также завоевала золотую медаль на следующем турнире “Большого шлема” в Азербайджане. Эта победа позволила ей стать лидером мирового рейтинга. До сих пор ни одна дзюдоистка из Узбекистана не поднималась на первое место в мировом рейтинге.Тяжелая атлетика: чемпионы АзииБольших успехов добились узбекистанцы в тяжелой атлетике. Шарофиддин Амриддинов и Турсуной Джабборова завоевали золотые медали Чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров в Греции.Шарофиддин Амриддинов также завоевал золотую медаль на Чемпионате Азии в Бахрейне, как и Адхамжон Эргашев. В целом мужская сборная Узбекистана заняла первое место в общем зачете континентального первенства.Кроме того, узбекские спортсмены стали первыми в общем зачете на Чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодёжи, который проходил в Ташкенте. Нигора Сувонова завоевала 6 золотых медалей.Руслан Нурудинов, выигравший Чемпионат мира в Колумбии, стал первым в истории Узбекистана двукратным чемпионом мира.Успехи узбекских боксеровМужская сборная Узбекистана по боксу заняла первое место в общем зачете на Чемпионате Азии 2022 года, который прошел в Иордании. На континентальном первенстве "золото" завоевали Хасанбой Дустматов, Абдумалик Халаков, Руслан Абдуллаев, Саиджамшид Жафаров и Лазизбек Муллажонов.Тхэквондо: новые звездыСборная Узбекистана завоевала 4 золотые медали на Чемпионате Азии по тхэквондо в Южной Корее. Улугбек Рашитов, Никита Рафалович, Жасур Жайсунов и Шухрат Салаев стали чемпионами Азии. А Чарос Каюмова завершила соревнования с серебряной медалью.После Чемпионата Азии был объявлен обновленный рейтинг тхэквондистов. В нем Чарос Каюмова впервые стала лидером мирового рейтинга среди женщин. Кроме того, впервые в истории узбекского тхэквондо на мировом первенстве в Мексике Светлана Осипова стала чемпионкой мира среди женщин.Еще одна узбекистанка, Лайло Хасанова завоевала "золото" на Чемпионате мира по тхэквондо среди кадетов в Болгарии.Легкая атлетика, гимнастика: юные звезды и достижения Оксаны Чусовитиной15-летняя Шарифа Давронова стала чемпионкой мира в тройном прыжке. Она превзошла всех своих соперников на Чемпионате мира по легкой атлетике среди молодёжи в Колумбии. Затем она завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности и Чемпионате Азии.На Чемпионате Азии по легкой атлетике среди молодежи в Кувейте сборная Узбекистана заняла 3-е место.На втором этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходил в Ташкенте, Узбекистан завоевал 7 медалей: 4 золотые, 2 серебряные, что является лучшим результатом национальной команды за всю историю Кубка мира. Тахмина Икромова завоевала "золото" в многоборье, упражнениях с обручем и булавой, а также бронзу в упражнениях с лентой.На заключительном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Азербайджане Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль. Она также получила серебряную медаль на 3-м этапе Кубка мира в Египте.Борьба, фехтование, новые победы в рукопашном боюАйтжан Халмаханов стал чемпионом мира по спортивной борьбе. Он завоевал золотую медаль на Чемпионате мира среди юниоров в столице Италии. Шахзод Розиохунов стал серебряным призером чемпионата.Впервые в истории Узбекистана саблист Зухриддин Кадыров выиграл Чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и молодежи, проходивший в ОАЭ.Узбекистан занял первое место в общекомандном зачете на Чемпионате мира по борьбе среди взрослых, проходившем в Индии, и на чемпионате Азии в Татарстане.Футбол и футзал: “бронза” на ЧМ, путёвка на чемпионат АзииСборная Узбекистана досрочно получила путевку на Кубок Азии по футболу, который пройдет в 2023 году. Узбекистан примет в нем участие 8-ой раз подряд. На Кубке Азии U23 в Ташкенте узбекские футболисты завоевали серебряную медаль.Женская сборная Узбекистана впервые официально выиграла чемпионат CAFA Womenʼs Championship-2022 в Душанбе.На чемпионате мира по футболу среди игроков-ампутантов в Турции сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль.Сборная Узбекистана заняла 3-е место на Кубке Азии по футзалу в Кувейте.Международные игрыКроме того, Узбекистан занял второе место в общем зачете на Играх "Дети Азии". На состязаниях, которые проходили во Владивостоке, юным узбекистанцам удалось завоевать в общей сложности 114 медалей, из которых 41 золотая.На V Играх исламской солидарности, проходивших в Конье (Турция), Узбекистан завоевал в общей сложности 51 золотую, 42 серебряные и 65 бронзовых медалей и занял в общем зачете второе место.
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узбекистан итоги года спортивные достижения чемпионат мира азии первенство чемпион шахматы футбол футзал фехтование легкая атлетика гимнастика художественная тяжелая атлетика бокс
узбекистан итоги года спортивные достижения чемпионат мира азии первенство чемпион шахматы футбол футзал фехтование легкая атлетика гимнастика художественная тяжелая атлетика бокс
Самые яркие победы спортсменов из Узбекистана в 2022 году
Прошедший год был полон ярких спортивных побед узбекистанцев. Спортсмены страны выигрывали чемпионаты мира и Азии, международные соревнования по шахматам, боксу, тяжелой атлетике, дзюдо и футболу. Самые главные победы – в материале Sputnik.
Короли шахмат
Узбекистан впервые в своей истории стал чемпионом 44-й Всемирной шахматной олимпиады, проходившей в Индии. Шахматисты Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббаев, Жавохир Синдоров, Жахонгир Вахидов, Шамсиддин Вахидов открыли новую страницу в истории отечественного спорта.
Сборная Узбекистана также заняла второе место на Чемпионате мира по шахматам FIDE, который проходил в городе Иерусалим.
Умида Омонова выиграла соревнования по рапиду и блицу на Чемпионате мира по шахматам среди юниоров в Греции и завоевала две золотых медали. Хумоюн Бекмуродов завоевал серебряные медали в обоих направлениях в группе “Open12”.
Узбекистан впервые в своей истории вошёл в ТОП-20 стран по шахматам.
Дзюдо: лидер мирового рейтинга
Благодаря золотым медалям, завоеванным Давлатом Бобоновым и Музаффарбеком Торабоевым, Узбекистан впервые занял третье место в общем зачете в одиночном разряде Чемпионата мира.
На Чемпионате Азии по дзюдо в Казахстане сборная Узбекистана заняла третье место в общем зачете. В нем Диёра Келдиёрова стала двукратной чемпионкой Азии.
Келдиёрова также завоевала золотую медаль на следующем турнире “Большого шлема” в Азербайджане. Эта победа позволила ей стать лидером мирового рейтинга. До сих пор ни одна дзюдоистка из Узбекистана не поднималась на первое место в мировом рейтинге.
Тяжелая атлетика: чемпионы Азии
Больших успехов добились узбекистанцы в тяжелой атлетике. Шарофиддин Амриддинов и Турсуной Джабборова завоевали золотые медали Чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров в Греции.
Шарофиддин Амриддинов также завоевал золотую медаль на Чемпионате Азии в Бахрейне, как и Адхамжон Эргашев. В целом мужская сборная Узбекистана заняла первое место в общем зачете континентального первенства.
Кроме того, узбекские спортсмены стали первыми в общем зачете на Чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодёжи, который проходил в Ташкенте. Нигора Сувонова завоевала 6 золотых медалей.
Руслан Нурудинов, выигравший Чемпионат мира в Колумбии, стал первым в истории Узбекистана двукратным чемпионом мира.
Успехи узбекских боксеров
Мужская сборная Узбекистана по боксу заняла первое место в общем зачете на Чемпионате Азии 2022 года, который прошел в Иордании. На континентальном первенстве "золото" завоевали Хасанбой Дустматов, Абдумалик Халаков, Руслан Абдуллаев, Саиджамшид Жафаров и Лазизбек Муллажонов.
Тхэквондо: новые звезды
Сборная Узбекистана завоевала 4 золотые медали на Чемпионате Азии по тхэквондо в Южной Корее. Улугбек Рашитов, Никита Рафалович, Жасур Жайсунов и Шухрат Салаев стали чемпионами Азии. А Чарос Каюмова завершила соревнования с серебряной медалью.
После Чемпионата Азии был объявлен обновленный рейтинг тхэквондистов. В нем Чарос Каюмова впервые стала лидером мирового рейтинга среди женщин. Кроме того, впервые в истории узбекского тхэквондо на мировом первенстве в Мексике Светлана Осипова стала чемпионкой мира среди женщин.
Еще одна узбекистанка, Лайло Хасанова завоевала "золото" на Чемпионате мира по тхэквондо среди кадетов в Болгарии.
Легкая атлетика, гимнастика: юные звезды и достижения Оксаны Чусовитиной
15-летняя Шарифа Давронова стала чемпионкой мира в тройном прыжке. Она превзошла всех своих соперников на Чемпионате мира по легкой атлетике среди молодёжи в Колумбии. Затем она завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности и Чемпионате Азии.
На Чемпионате Азии по легкой атлетике среди молодежи в Кувейте сборная Узбекистана заняла 3-е место.
На втором этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходил в Ташкенте, Узбекистан завоевал 7 медалей: 4 золотые, 2 серебряные, что является лучшим результатом национальной команды за всю историю Кубка мира. Тахмина Икромова завоевала "золото" в многоборье, упражнениях с обручем и булавой, а также бронзу в упражнениях с лентой.
На заключительном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Азербайджане Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль. Она также получила серебряную медаль на 3-м этапе Кубка мира в Египте.
Борьба, фехтование, новые победы в рукопашном бою
Айтжан Халмаханов стал чемпионом мира по спортивной борьбе. Он завоевал золотую медаль на Чемпионате мира среди юниоров в столице Италии. Шахзод Розиохунов стал серебряным призером чемпионата.
Впервые в истории Узбекистана саблист Зухриддин Кадыров выиграл Чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и молодежи, проходивший в ОАЭ.
Узбекистан занял первое место в общекомандном зачете на Чемпионате мира по борьбе среди взрослых, проходившем в Индии, и на чемпионате Азии в Татарстане.
Футбол и футзал: “бронза” на ЧМ, путёвка на чемпионат Азии
Сборная Узбекистана досрочно получила путевку на Кубок Азии по футболу, который пройдет в 2023 году. Узбекистан примет в нем участие 8-ой раз подряд. На Кубке Азии U23 в Ташкенте узбекские футболисты завоевали серебряную медаль.
Женская сборная Узбекистана впервые официально выиграла чемпионат CAFA Womenʼs Championship-2022 в Душанбе.
На чемпионате мира по футболу среди игроков-ампутантов в Турции сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль.
Сборная Узбекистана заняла 3-е место на Кубке Азии по футзалу в Кувейте.
Международные игры
Кроме того, Узбекистан занял второе место в общем зачете на Играх "Дети Азии". На состязаниях, которые проходили во Владивостоке, юным узбекистанцам удалось завоевать в общей сложности 114 медалей, из которых 41 золотая.
На V Играх исламской солидарности, проходивших в Конье (Турция), Узбекистан завоевал в общей сложности 51 золотую, 42 серебряные и 65 бронзовых медалей и занял в общем зачете второе место.