https://uz.sputniknews.ru/20230101/samye-yarkie-pobedy-sportsmenov-iz-uzbekistana-v-2022-godu-31215549.html

Самые яркие победы спортсменов из Узбекистана в 2022 году

Самые яркие победы спортсменов из Узбекистана в 2022 году

Спортсмены страны выигрывали чемпионаты мира и Азии, международные соревнования по шахматам, боксу, тяжелой атлетике, дзюдо и футболу. Самые главные победы – в материале Sputnik.

2023-01-01T19:35+0500

2023-01-01T19:35+0500

2023-01-01T19:35+0500

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Короли шахматУзбекистан впервые в своей истории стал чемпионом 44-й Всемирной шахматной олимпиады, проходившей в Индии. Шахматисты Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббаев, Жавохир Синдоров, Жахонгир Вахидов, Шамсиддин Вахидов открыли новую страницу в истории отечественного спорта.Сборная Узбекистана также заняла второе место на Чемпионате мира по шахматам FIDE, который проходил в городе Иерусалим.Умида Омонова выиграла соревнования по рапиду и блицу на Чемпионате мира по шахматам среди юниоров в Греции и завоевала две золотых медали. Хумоюн Бекмуродов завоевал серебряные медали в обоих направлениях в группе “Open12”.Узбекистан впервые в своей истории вошёл в ТОП-20 стран по шахматам.Дзюдо: лидер мирового рейтингаБлагодаря золотым медалям, завоеванным Давлатом Бобоновым и Музаффарбеком Торабоевым, Узбекистан впервые занял третье место в общем зачете в одиночном разряде Чемпионата мира.На Чемпионате Азии по дзюдо в Казахстане сборная Узбекистана заняла третье место в общем зачете. В нем Диёра Келдиёрова стала двукратной чемпионкой Азии.Келдиёрова также завоевала золотую медаль на следующем турнире “Большого шлема” в Азербайджане. Эта победа позволила ей стать лидером мирового рейтинга. До сих пор ни одна дзюдоистка из Узбекистана не поднималась на первое место в мировом рейтинге.Тяжелая атлетика: чемпионы АзииБольших успехов добились узбекистанцы в тяжелой атлетике. Шарофиддин Амриддинов и Турсуной Джабборова завоевали золотые медали Чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров в Греции.Шарофиддин Амриддинов также завоевал золотую медаль на Чемпионате Азии в Бахрейне, как и Адхамжон Эргашев. В целом мужская сборная Узбекистана заняла первое место в общем зачете континентального первенства.Кроме того, узбекские спортсмены стали первыми в общем зачете на Чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров и молодёжи, который проходил в Ташкенте. Нигора Сувонова завоевала 6 золотых медалей.Руслан Нурудинов, выигравший Чемпионат мира в Колумбии, стал первым в истории Узбекистана двукратным чемпионом мира.Успехи узбекских боксеровМужская сборная Узбекистана по боксу заняла первое место в общем зачете на Чемпионате Азии 2022 года, который прошел в Иордании. На континентальном первенстве "золото" завоевали Хасанбой Дустматов, Абдумалик Халаков, Руслан Абдуллаев, Саиджамшид Жафаров и Лазизбек Муллажонов.Тхэквондо: новые звездыСборная Узбекистана завоевала 4 золотые медали на Чемпионате Азии по тхэквондо в Южной Корее. Улугбек Рашитов, Никита Рафалович, Жасур Жайсунов и Шухрат Салаев стали чемпионами Азии. А Чарос Каюмова завершила соревнования с серебряной медалью.После Чемпионата Азии был объявлен обновленный рейтинг тхэквондистов. В нем Чарос Каюмова впервые стала лидером мирового рейтинга среди женщин. Кроме того, впервые в истории узбекского тхэквондо на мировом первенстве в Мексике Светлана Осипова стала чемпионкой мира среди женщин.Еще одна узбекистанка, Лайло Хасанова завоевала "золото" на Чемпионате мира по тхэквондо среди кадетов в Болгарии.Легкая атлетика, гимнастика: юные звезды и достижения Оксаны Чусовитиной15-летняя Шарифа Давронова стала чемпионкой мира в тройном прыжке. Она превзошла всех своих соперников на Чемпионате мира по легкой атлетике среди молодёжи в Колумбии. Затем она завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности и Чемпионате Азии.На Чемпионате Азии по легкой атлетике среди молодежи в Кувейте сборная Узбекистана заняла 3-е место.На втором этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходил в Ташкенте, Узбекистан завоевал 7 медалей: 4 золотые, 2 серебряные, что является лучшим результатом национальной команды за всю историю Кубка мира. Тахмина Икромова завоевала "золото" в многоборье, упражнениях с обручем и булавой, а также бронзу в упражнениях с лентой.На заключительном этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Азербайджане Оксана Чусовитина завоевала золотую медаль. Она также получила серебряную медаль на 3-м этапе Кубка мира в Египте.Борьба, фехтование, новые победы в рукопашном боюАйтжан Халмаханов стал чемпионом мира по спортивной борьбе. Он завоевал золотую медаль на Чемпионате мира среди юниоров в столице Италии. Шахзод Розиохунов стал серебряным призером чемпионата.Впервые в истории Узбекистана саблист Зухриддин Кадыров выиграл Чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и молодежи, проходивший в ОАЭ.Узбекистан занял первое место в общекомандном зачете на Чемпионате мира по борьбе среди взрослых, проходившем в Индии, и на чемпионате Азии в Татарстане.Футбол и футзал: “бронза” на ЧМ, путёвка на чемпионат АзииСборная Узбекистана досрочно получила путевку на Кубок Азии по футболу, который пройдет в 2023 году. Узбекистан примет в нем участие 8-ой раз подряд. На Кубке Азии U23 в Ташкенте узбекские футболисты завоевали серебряную медаль.Женская сборная Узбекистана впервые официально выиграла чемпионат CAFA Womenʼs Championship-2022 в Душанбе.На чемпионате мира по футболу среди игроков-ампутантов в Турции сборная Узбекистана завоевала бронзовую медаль.Сборная Узбекистана заняла 3-е место на Кубке Азии по футзалу в Кувейте.Международные игрыКроме того, Узбекистан занял второе место в общем зачете на Играх "Дети Азии". На состязаниях, которые проходили во Владивостоке, юным узбекистанцам удалось завоевать в общей сложности 114 медалей, из которых 41 золотая.На V Играх исламской солидарности, проходивших в Конье (Турция), Узбекистан завоевал в общей сложности 51 золотую, 42 серебряные и 65 бронзовых медалей и занял в общем зачете второе место.

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