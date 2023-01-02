https://uz.sputniknews.ru/20230102/prints-garri-zayavil-chto-korolevskaya-semya-ne-xochet-primireniya-s-nim-i-ego-suprugoy-31230372.html

Принц Гарри заявил, что королевская семья не хочет примирения с ним и его супругой

Принц Гарри заявил, что королевская семья не хочет примирения с ним и его супругой

Между тем, король Карл III и принц Уильям планируют провести "кризисные переговоры" после выхода документального сериала о королевской семье на Netflix. 02.01.2023, Sputnik Узбекистан

2023-01-02T21:00+0500

2023-01-02T21:00+0500

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ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Британский принц Гарри заявил, что королевская семья абсолютно не желает "примиряться" с ним и его супругой Меган Маркл, тогда как сам он хочет "семью, а не институцию", сообщает РИА Новости.Гарри заявил в интервью британскому телеканалу ITV, что хочет "вернуть своего отца", "вернуть своего брата". Интервью выйдет в эфир в воскресенье, 8 января, пока опубликован лишь небольшой его фрагмент. Ранее газета Daily Mail сообщала, что Гарри и Меган Маркл хотят восстановить отношения с королевской семьей после выхода документального сериала Netflix. По словам источников издания, Гарри и Меган якобы говорили о том, чтобы "связаться" с членами королевской семьи после затихания "неизбежного фурора", связанного с сериалом Netflix и предстоящими мемуарами Гарри. Речь идет о книге Spare ("Запасной"), название которой делает отсылку на положение Гарри, младшего брата принца Уильяма, в королевской семье. Газета Mirror отмечала, что британский король Карл III и принц Уильям в свете выхода сериала якобы проведут "кризисные переговоры", чтобы обсудить ответ на возможные обвинения в расизме или жестоком обращении в отношении Гарри и Меган. Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей почти три года назад, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары и королевского двора остаются напряженными.

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