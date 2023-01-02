https://uz.sputniknews.ru/20230102/rossiyskaya-svo-itogi-2022-goda-31218760.html

Российская СВО: итоги 2022 года

Российская СВО: итоги 2022 года

Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины стала вынужденной мерой защиты национальных интересов РФ.

2023-01-02T12:06+0500

2023-01-02T12:06+0500

2023-01-02T12:07+0500

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За десять месяцев СВО принесла ощутимые положительные результаты стране, способствовала упрочению принципов равной и неделимой безопасности в многополярном мире.Важно помнить, что Россия до последнего пыталась избежать военного развития событий. Москва 15 декабря 2021 года направила в Вашингтон и Брюссель проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности. Предложила исключить расширение НАТО на восток, убрать иностранные войск альянса в пределы 1997 года, отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья, Центральной Азии.Запад решительно отверг ключевые предложения Кремля, и российская СВО на Украине стала неизбежной.Изначально не определенные временные рамки спецоперации создают простор для различных прогнозов и полемики. Недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что СВО – "длительный процесс" (), свидетельствует о серьезном настрое Москвы на результат. Путин подчеркнул, что Россия будет защищать свои интересы всеми доступными средствами. Несмотря на растущий риск ядерной войны, Кремль рассматривает свое ядерное оружие – "более совершенное и современное", чем у любой другой ядерной державы – как средство сдерживания, а не эскалации конфликта. Безусловно, цели спецоперации будут достигнуты за то время и с применением тех средств, которые необходимы для успешного решения всех поставленных задач.Основные итоги боевых действий в зоне российской СВО в 2022 году:Новые регионы РоссииЧетыре новых региона 6 октября 2022 года включены в конституционный перечень субъектов РФ. В составе России ДНР и ЛНР сохранили статус республик и прежние названия, Запорожская и Херсонская области вернулись на историческую Родину в качестве отдельных субъектов Федерации. Ранее, 23 – 27 сентября в регионах состоялись референдумы, и за вхождение в состав РФ проголосовали: в ДНР – 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05% участников.В Россию вернулись более 6 млн человек и 100 тыс кв. км территории. По мнению Владимира Путина, главный результат референдума – "люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира, частью этого пространства этой нашей общей культуры, традиций, языка" ().Сложно переоценить промышленно-аграрный потенциал новых регионов, запасы природных ресурсов и полезных ископаемых. Запорожские АЭС и ТЭС способны ежегодно производить около 40 млрд кВт·ч электроэнергии. Шахтеры Донбасса выдают на гора до 24 млн тонн угля в год.С учетом предыстории – организованного США в Киеве в 2014 году вооруженного государственного переворота, и восьмилетней гражданской войны в Донбассе – новая территория, сопоставимая по размерам с Болгарией (111 тысяч кв. км) или Венгрией (93 тысячи кв. км), обрела фундаментальное значение для безопасности РФ.Стратегическая безопасностьАзовское море стало внутренним, то есть находится под полным контролем РФ. Важным административным и военным центрам Юга России больше не угрожает появление поблизости натовских баз и разведывательных центров. Напомню, в ходе СВО на Украинском ТВД ликвидированы 11 военных объектов и баз НАТО, выявлены и уничтожены 30 биолабораторий Пентагона.По данным Минобороны РФ, за десять месяцев спецоперации "демилитаризованы" более 530 самолетов и вертолетов, 2700 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 7130 танков и других бронемашин, 3700 артиллерийских орудий и минометов, 931 реактивных систем залпового огня Вооруженных сил Украины. Статистика свидетельствует: потенциал ВСУ образца 24 февраля 2022 года уничтожен, как минимум, трижды. По данным Еврокомиссии и независимых экспертов, потери ВСУ составили от 100 тысяч до 400 тысяч погибших, включая иностранных "добровольцев".Российские войска в зоне СВО уже несколько месяцев эффективно занимаются ликвидацией военного потенциала Пентагона и НАТО, который в виде оружейных поставок и "переодетых" специалистов получает киевский режим. США и их союзники столкнулись с "весьма реальной" нехваткой вооружений (боеприпасов), и видят в этом серьезную проблему.Опустошение арсеналов НАТОСтратегическое доминирование и эффективные наступательные действия в зоне СВО российских войск доказывают, что 19 млрд долларов США и 22 млрд евро ЕС на Украинском ТВД в текущем году потрачены безрезультатно. Вашингтон стремится расширить поставки оружия Киеву, и опасается, что передача Украине ракет ATACM и других ударных вооружений большой дальности приведет к ядерной эскалации.Москва разделяет эту озабоченность – угроза ядерной войны "нарастает". И все же на Украинском ТВД пока господствуют обычные вооружения.США и их союзники пообещали Киеву военную помощь еще на 20 млрд долларов, однако интенсивные боевые действия на Украине в сочетании с нехваткой квалифицированной рабочей силы, инфляцией и другими факторами усложнила и удорожила производство на Западе самого востребованного оружия.Представители Палаты представителей и Сената США 7 декабря договорились о многолетних закупках боеприпасов, запасы которых быстро сгорели на Украине. Список внушительный: 864 тысячи артиллерийских 155-мм снарядов, 12 тысяч ракет "воздух-земля" AGM–179, 700 систем HIMARS, 1700 тактических ракет ATACMS, 2600 ракет Harpoon и 1250 других противокорабельных ракет, 106 тысяч реактивных снарядов GMLRS, 5600 ПЗРК Stinger, 28300 ПТРК Javelin и много чего еще. Для реализации своих планов агрессорам просто не хватает мощностей ВПК. Чем более истощены бюджеты и арсеналы Пентагона и НАТО, тем меньше желающих воевать с РФ, и выше готовность Вашингтона и Брюсселя к поиску компромиссных решений.Тем ближе условия мира, которые будет диктовать победитель на Украинском ТВД – Россия (самая могущественная ядерная держава на планете заведомо не способна потерпеть поражение в спецоперации против украинской марионетки Вашингтона). А дальше, по утверждению российского МИД, Соединенным Штатам не удастся уклониться от ответственности за террор против российского народа.Военное строительство и ОПК РоссииВооруженные силы РФ в 2022 году существенно нарастили боевой потенциал. Частичная мобилизация 300 тысяч военнослужащих позволила укрепить подразделения на переднем крае СВО (плюс 77 тысяч бойцов), активизировать наступательные действия в Донбассе, создать "боевой резерв" (150 тысяч человек) и эшелонированную оборону на отдельных участках линии боевого соприкосновения. Военные комиссариаты России продолжают комплектование войск для участия в спецоперации добровольцами. Необходимости в дополнительной мобилизации нет.Предприятия российского ОПК оперативно нарастили количество и качество производства современных вооружений и специальной техники в несколько раз. Включая наиболее мощные средства поражения, основанные на новых принципах. Уже понятно, что закономерным итогом спецоперации на Украине станут дальнейшее реформирование и рост могущества ВС России.На этом фоне американский журнал Newsweek констатировал принципиальное завершение демилитаризации Украины: "Россия перевела свою экономику на военный лад, призвала резервы и собрала сотни тысяч военнослужащих… Эта армия оснащена самым современным российским оружием и, вопреки многим западным сообщениям, далеко не деморализована. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и в продолжении боевых действий полностью зависит от военной поддержки Запада".Международный резонансРанее большинство стран мира так или иначе пострадали от американской "гегемонии", и с пониманием относятся к российской спецоперации. Будущее мировой цивилизации (на планете живут более 8 млрд человек) обеспечит лишь многополярное мироустройство. Россия в формате СВО на Украине утверждает принципы равной и неделимой безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров в декабре 2022 года заявил о кончине американской модели глобализации. Предупредил о неизбежной трансформации финансово-логистических систем, которые все менее зависят от "чувства собственного превосходства" и надуманного "лидерства" западных стран.На Востоке – совсем другая картина. Россия и Китай в 2022 году стали еще ближе, не только благодаря завершению строительства двухкилометрового автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ через реку Амур. Москву и Пекин сближают общие угрозы безопасности, стремление не допустить доминирование США в Европе и Азии. Совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков РФ и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе осуществляется на плановой, постоянной основе.Газета Wall Street Journal со ссылкой на советников в китайском правительстве сообщила, что КНР увеличивает долгосрочную ставку на Россию. Москва и Пекин проводят все больше финансовых операций в национальных валютах. Китай намерен увеличить импорт российских нефти, газа и сельскохозпродукции, активнее сотрудничать в Арктике, инвестировать в инфраструктуру России.Газета Washington Post обрисовала крайне мрачные перспективы киевского режима, и констатировала: "Кремль превратил экономику Украины в центральный театр военных действий, на котором Москва… добивается даже большего успеха, чем на линии фронта". И репарации Украины за ущерб новым регионам России станут логичным продолжением "экономического блицкрига" и борьбы за национальные интересы. Напомню, только в Донбассе с 2014 года разрушено 3800 объектов гражданской инфраструктуры, ущерб превысил 1,3 трлн рублей.Так или иначе, спецоперация РФ на Украине оказалась полезной всему многополярному миру, не желающему жить по американским "правилам". Оценки СВО и ориентиры на будущее Соединенных Штатов и их союзников (менее 12% населения планеты), определяющими для дальнейшего развития человечества не являются.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Сватово и Кременная – "Сцилла и Харибда" ВСУ

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