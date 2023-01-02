https://uz.sputniknews.ru/20230102/rossiyskie-voyska-unichtojili-do-70-ukrainskix-voennyx-pod-donetskom-31228823.html
Российские войска уничтожили до 70 украинских военных под Донецком
Российские войска уничтожили до 70 украинских военных под Донецком
По данным Министерства обороны России, военнослужащие в ходе наступательных действий уничтожили также 9 единиц техники. 02.01.2023, Sputnik Узбекистан
2023-01-02T19:14+0500
2023-01-02T19:14+0500
2023-01-02T19:14+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
украина
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ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Вооруженные силы России на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили до 70 украинских военнослужащих и 9 единиц техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В середине февраля 2022 года ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
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россия, украина
Российские войска уничтожили до 70 украинских военных под Донецком
По данным Министерства обороны России, военнослужащие в ходе наступательных действий уничтожили также 9 единиц техники.
ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik.
Вооруженные силы России на Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожили до 70 украинских военнослужащих и 9 единиц техники, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в результате нанесения поражения подразделениям 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи. Потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей", - сообщили в Минобороны.
В середине февраля 2022 года ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.