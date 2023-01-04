Топ-15: кто из звезд родился в год кролика

Американская певица Ферги родилась 27 марта 1975 года.
Американская певица Ферги родилась 27 марта 1975 года.
Популярный киноактер Джонни Депп родился 9 июня 1963 года.
Популярный киноактер Джонни Депп родился 9 июня 1963 года.
Один из лучших футболистов в истории Лионель Месси родился 24 июня 1987 года.
Один из лучших футболистов в истории Лионель Месси родился 24 июня 1987 года.
Великий физик-теоретик Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года.
Великий физик-теоретик Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года.
Американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли родилась 4 июня 1975 года.
Американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли родилась 4 июня 1975 года.
Американский модельер Ральф Лорен родился 14 октября 1939 года.
Американский модельер Ральф Лорен родился 14 октября 1939 года.
Российская фигуристка и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева родилась 9 ноября 1999 года.
Российская фигуристка и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева родилась 9 ноября 1999 года.
Колумбийский писатель Габриэль Маркес родился 6 марта 1927 года.
Колумбийский писатель Габриэль Маркес родился 6 марта 1927 года.
Сербский теннисист Новак Джокович родился 22 мая 1987 года.
Сербский теннисист Новак Джокович родился 22 мая 1987 года.
Французская певица и киноактриса Эдит Пиаф родилась 19 декабря 1915 года.
Французская певица и киноактриса Эдит Пиаф родилась 19 декабря 1915 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан родился 31 мая 1963 года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан родился 31 мая 1963 года.
Шведская актриса Ингрид Бергман родилась 29 августа 1915 года.
Шведская актриса Ингрид Бергман родилась 29 августа 1915 года.
Иранский политик Али Хаменеи родился 17 июля 1939 года.
Иранский политик Али Хаменеи родился 17 июля 1939 года.
Испанский певец Энрике Иглесиас родился 8 мая 1975 года.
Испанский певец Энрике Иглесиас родился 8 мая 1975 года.
Американская певица и актриса Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года.
Американская певица и актриса Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года.