Топ-15: кто из звезд родился в год кролика

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Каждый год лунного китайского календаря символизирует животное. Всего их 12: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Животное-покровитель 2023 год - кролик. Кто из мировых звезд родился в этот год - в фотоленте Sputnik.