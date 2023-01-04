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Топ-15: кто из звезд родился в год кролика
Топ-15: кто из звезд родился в год кролика
Кто из мировых звезд родился в год кролика - в фотоленте.
2023-01-04T21:10+0500
2023-01-04T21:10+0500
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новый год
кролики
звезды
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фото кто из звезд родился в год кролика актрисы актеры певцы знаменитости знаменитые люди 2023 год кого
фото кто из звезд родился в год кролика актрисы актеры певцы знаменитости знаменитые люди 2023 год кого

Топ-15: кто из звезд родился в год кролика

21:10 04.01.2023
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Каждый год лунного китайского календаря символизирует животное. Всего их 12: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Животное-покровитель 2023 год - кролик. Кто из мировых звезд родился в этот год - в фотоленте Sputnik.
© AP Photo / Leo Correa

Американская певица Ферги родилась 27 марта 1975 года.

Американская певица Ферги родилась 27 марта 1975 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Leo Correa

Американская певица Ферги родилась 27 марта 1975 года.

© AFP 2022 / Justin Tallis

Популярный киноактер Джонни Депп родился 9 июня 1963 года.

Популярный киноактер Джонни Депп родился 9 июня 1963 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Justin Tallis

Популярный киноактер Джонни Депп родился 9 июня 1963 года.

© AP Photo / Bruna Prado

Один из лучших футболистов в истории Лионель Месси родился 24 июня 1987 года.

Один из лучших футболистов в истории Лионель Месси родился 24 июня 1987 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Bruna Prado

Один из лучших футболистов в истории Лионель Месси родился 24 июня 1987 года.

© Sputnik

Великий физик-теоретик Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года.

Великий физик-теоретик Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik

Великий физик-теоретик Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года.

© AFP 2022 / Tiziana Fabi

Американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли родилась 4 июня 1975 года.

Американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли родилась 4 июня 1975 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Tiziana Fabi

Американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли родилась 4 июня 1975 года.

© AFP 2022 / Jon Levy

Американский модельер Ральф Лорен родился 14 октября 1939 года.

Американский модельер Ральф Лорен родился 14 октября 1939 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Jon Levy

Американский модельер Ральф Лорен родился 14 октября 1939 года.

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк

Российская фигуристка и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева родилась 9 ноября 1999 года.

Российская фигуристка и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева родилась 9 ноября 1999 года. - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik / Alexey Filippov
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Российская фигуристка и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева родилась 9 ноября 1999 года.

© AFP 2022 / Stefan Wallgren

Колумбийский писатель Габриэль Маркес родился 6 марта 1927 года.

Колумбийский писатель Габриэль Маркес родился 6 марта 1927 года. - Sputnik Узбекистан
8/15
© AFP 2022 / Stefan Wallgren

Колумбийский писатель Габриэль Маркес родился 6 марта 1927 года.

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк

Сербский теннисист Новак Джокович родился 22 мая 1987 года.

Сербский теннисист Новак Джокович родился 22 мая 1987 года. - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik / Alexey Filippov
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Сербский теннисист Новак Джокович родился 22 мая 1987 года.

© AFP 2022 / Eric Schwab

Французская певица и киноактриса Эдит Пиаф родилась 19 декабря 1915 года.

Французская певица и киноактриса Эдит Пиаф родилась 19 декабря 1915 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Eric Schwab

Французская певица и киноактриса Эдит Пиаф родилась 19 декабря 1915 года.

© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан родился 31 мая 1963 года.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан родился 31 мая 1963 года. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Stringer
/
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан родился 31 мая 1963 года.

© AFP 2022 / STF

Шведская актриса Ингрид Бергман родилась 29 августа 1915 года.

Шведская актриса Ингрид Бергман родилась 29 августа 1915 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / STF

Шведская актриса Ингрид Бергман родилась 29 августа 1915 года.

© AFP 2022 / HO/Iranian Supreme Leader's Website

Иранский политик Али Хаменеи родился 17 июля 1939 года.

Иранский политик Али Хаменеи родился 17 июля 1939 года. - Sputnik Узбекистан
13/15
© AFP 2022 / HO/Iranian Supreme Leader's Website

Иранский политик Али Хаменеи родился 17 июля 1939 года.

© AFP 2022 / Suzanne Cordeiro

Испанский певец Энрике Иглесиас родился 8 мая 1975 года.

Испанский певец Энрике Иглесиас родился 8 мая 1975 года. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Suzanne Cordeiro

Испанский певец Энрике Иглесиас родился 8 мая 1975 года.

© AP Photo / Mark J.Terrill

Американская певица и актриса Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года.

Американская певица и актриса Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Mark J.Terrill

Американская певица и актриса Уитни Хьюстон родилась 9 августа 1963 года.

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