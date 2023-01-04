https://uz.sputniknews.ru/20230104/kak-nastroitsya-na-rabotu-posle-prazdnikov---sovet-psixologa-31240983.html
Как настроиться на работу после праздников - совет психолога
Как настроиться на работу после праздников - совет психолога
Быстрая адаптация к рабочему ритму зависит от самого человека - а именно от нескольких шагов.
2023-01-04T08:00+0500
2023-01-04T08:00+0500
2023-01-04T08:00+0500
это интересно
работа
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ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Череда новогодних праздников - отличная возможность расслабиться и отвлечься от рутинных задач. Однако возвращение к работе по их завершению может стать стрессом для человека. Часто в первый рабочий день после праздников люди жалуются на апатию, рассеянность и неспособность сосредоточиться.Поэтому важно психологически настроить себя на рабочий лад. Об этом заявила в интервью РИА Новости психолог Анетта Орлова. По ее словам, можно к концу праздников начать готовить свое рабочее место, если работа удаленная, или сделать это в первый день выхода в офис.Она также отметила, что можно порадовать себя какими-то новыми вещами, которые нужны для работы или организации пространства, например, приобрести ежедневник, гарнитуру к компьютеру или канцелярские принадлежности.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
как настроиться на работу после новогодних праздников
как настроиться на работу после новогодних праздников
Как настроиться на работу после праздников - совет психолога
Быстрая адаптация к рабочему ритму зависит от самого человека, считает психолог.
ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Череда новогодних праздников - отличная возможность расслабиться и отвлечься от рутинных задач. Однако возвращение к работе по их завершению может стать стрессом для человека. Часто в первый рабочий день после праздников люди жалуются на апатию, рассеянность и неспособность сосредоточиться.
Поэтому важно психологически настроить себя на рабочий лад. Об этом заявила в интервью
РИА Новости психолог Анетта Орлова. По ее словам, можно к концу праздников начать готовить свое рабочее место, если работа удаленная, или сделать это в первый день выхода в офис.
"В первый день можно прийти и начать что-то у себя убирать, разбирать пространство. Создавать какой-то настрой. Как только вы начинаете обустраивать пространство, наводить порядок – это будет сразу вызывать ощущения, что нет ничего страшного, что это совсем не тяжело", - сказала Орлова.
Она также отметила, что можно порадовать себя какими-то новыми вещами, которые нужны для работы или организации пространства, например, приобрести ежедневник, гарнитуру к компьютеру или канцелярские принадлежности.