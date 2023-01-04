https://uz.sputniknews.ru/20230104/kak-nastroitsya-na-rabotu-posle-prazdnikov---sovet-psixologa-31240983.html

Как настроиться на работу после праздников - совет психолога

Как настроиться на работу после праздников - совет психолога

Быстрая адаптация к рабочему ритму зависит от самого человека - а именно от нескольких шагов.

2023-01-04T08:00+0500

2023-01-04T08:00+0500

2023-01-04T08:00+0500

это интересно

работа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/18/21926749_0:126:2500:1532_1920x0_80_0_0_28d7bd783642820a00c75ecef7a74394.jpg

ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Череда новогодних праздников - отличная возможность расслабиться и отвлечься от рутинных задач. Однако возвращение к работе по их завершению может стать стрессом для человека. Часто в первый рабочий день после праздников люди жалуются на апатию, рассеянность и неспособность сосредоточиться.Поэтому важно психологически настроить себя на рабочий лад. Об этом заявила в интервью РИА Новости психолог Анетта Орлова. По ее словам, можно к концу праздников начать готовить свое рабочее место, если работа удаленная, или сделать это в первый день выхода в офис.Она также отметила, что можно порадовать себя какими-то новыми вещами, которые нужны для работы или организации пространства, например, приобрести ежедневник, гарнитуру к компьютеру или канцелярские принадлежности.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

как настроиться на работу после новогодних праздников