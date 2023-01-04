https://uz.sputniknews.ru/20230104/nastoyaschaya-skazka-assotsiatsiya-turoperatorov-rossii-zapustila-spetsproekt-ob-uzbekistane-31241818.html
Настоящая сказка: Ассоциация туроператоров России запустила спецпроект об Узбекистане
Настоящая сказка: Ассоциация туроператоров России запустила спецпроект об Узбекистане
Проект призван стимулировать интерес путешественников к отдыху в Узбекистане
2023-01-04T12:02+0500
2023-01-04T12:02+0500
2023-01-04T12:02+0500
культура
туризм
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ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik.Узбекистан стал для россиян одним из самых популярных туристических направлений среди стран СНГ на новогодние праздники. Об этом сообщают аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР), на сайте которой был запущен специальный онлайн-проект "Добро пожаловать в Узбекистан".Сайт рассказывает о таких городах Узбекистана, как Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, Фергана, Коканд, Карши, Заамин, Нукус, Муйнак, Шахрисабз и Наманган.На портале можно посмотреть фотографии главных достопримечательностей каждого города, почитать об узбекских традициях и культуре, а также посмотреть культурную программу, интересную туристам, на ближайшее время.По данным портала, в основном на Новый Год россияне бронировали туры в Узбекистан продолжительностью от 3 до 7 дней: в топе спроса традиционно остаются Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива.Если сравнивать с допандемийным периодом, спрос на новогодние туры в Узбекистане среди российских путешественников вырос в среднем на 10%. При этом туры на горнолыжный курорт "Амирсой" составили всего 10-15% от общего числа продаж.В целом, по итогам 2022 года количество прибытий туристов из России в Узбекистан может достигнуть 430 тысяч, что будет практически рекордным результатом, отметили в АТОР.
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атор узбекистан отдых на новый год амирсой кто ездит сколько россиян посетило узбекистан в 2022
атор узбекистан отдых на новый год амирсой кто ездит сколько россиян посетило узбекистан в 2022
Настоящая сказка: Ассоциация туроператоров России запустила спецпроект об Узбекистане
Проект призван стимулировать интерес путешественников к отдыху в Узбекистане. Средняя стоимость тура по стране на Новый Год с перелетом составила 68 тысяч рублей на человека, отметили в АТОР.
ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik.Узбекистан стал для россиян одним из самых популярных туристических направлений среди стран СНГ на новогодние праздники. Об этом сообщают аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР), на сайте которой был запущен специальный онлайн-проект "Добро пожаловать в Узбекистан".
Сайт рассказывает о таких городах Узбекистана, как Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, Фергана, Коканд, Карши, Заамин, Нукус, Муйнак, Шахрисабз и Наманган.
На портале можно посмотреть фотографии главных достопримечательностей каждого города, почитать об узбекских традициях и культуре, а также посмотреть культурную программу, интересную туристам, на ближайшее время.
По данным портала, в основном на Новый Год россияне бронировали туры в Узбекистан продолжительностью от 3 до 7 дней: в топе спроса традиционно остаются Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива.
"Популярность новогоднего Узбекистана у россиян объясняется его способностью удовлетворять важные запросы туристов из России к новогоднему отдыху. Узбекистан – это близко (4 часа на самолете из Москвы в Ташкент), бюджетно (тур с перелетом - 68 тыс. руб. на человека) и тепло (+10 градусов в январе)", - сообщается на сайте.
Если сравнивать с допандемийным периодом, спрос на новогодние туры в Узбекистане среди российских путешественников вырос в среднем на 10%. При этом туры на горнолыжный курорт "Амирсой" составили всего 10-15% от общего числа продаж.
В целом, по итогам 2022 года количество прибытий туристов из России в Узбекистан может достигнуть 430 тысяч, что будет практически рекордным результатом, отметили в АТОР.