https://uz.sputniknews.ru/20230104/nastoyaschaya-skazka-assotsiatsiya-turoperatorov-rossii-zapustila-spetsproekt-ob-uzbekistane-31241818.html

Настоящая сказка: Ассоциация туроператоров России запустила спецпроект об Узбекистане

Настоящая сказка: Ассоциация туроператоров России запустила спецпроект об Узбекистане

Проект призван стимулировать интерес путешественников к отдыху в Узбекистане

2023-01-04T12:02+0500

2023-01-04T12:02+0500

2023-01-04T12:02+0500

культура

туризм

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ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik.Узбекистан стал для россиян одним из самых популярных туристических направлений среди стран СНГ на новогодние праздники. Об этом сообщают аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР), на сайте которой был запущен специальный онлайн-проект "Добро пожаловать в Узбекистан".Сайт рассказывает о таких городах Узбекистана, как Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, Фергана, Коканд, Карши, Заамин, Нукус, Муйнак, Шахрисабз и Наманган.На портале можно посмотреть фотографии главных достопримечательностей каждого города, почитать об узбекских традициях и культуре, а также посмотреть культурную программу, интересную туристам, на ближайшее время.По данным портала, в основном на Новый Год россияне бронировали туры в Узбекистан продолжительностью от 3 до 7 дней: в топе спроса традиционно остаются Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива.Если сравнивать с допандемийным периодом, спрос на новогодние туры в Узбекистане среди российских путешественников вырос в среднем на 10%. При этом туры на горнолыжный курорт "Амирсой" составили всего 10-15% от общего числа продаж.В целом, по итогам 2022 года количество прибытий туристов из России в Узбекистан может достигнуть 430 тысяч, что будет практически рекордным результатом, отметили в АТОР.

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