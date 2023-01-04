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Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
Узбекистанцы в России
Узбеки - один из 190 этносов, проживающих на территории Российской Федерации.
https://uz.sputniknews.ru/20230104/uzbekistantsy-mogut-do-20-fevralya-podat-zayavki-na-besplatnuyu-uchebu-v-vuzax-rossii---detali-31241129.html
Узбекистанцы могут до 20 февраля подать заявки на бесплатную учебу в вузах России - детали
Узбекистанцы могут до 20 февраля подать заявки на бесплатную учебу в вузах России - детали
Отправить заявки на конкурсный отбор "Россотрудничества" можно до 20 февраля онлайн. Подробнее - в нашем материале. 04.01.2023, Sputnik Узбекистан
2023-01-04T10:01+0500
2023-01-04T10:01+0500
узбекистанцы в россии
образование
россотрудничество
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ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Абитуриенты из Узбекистана и других стран могут до 20 февраля подать заявки на бесплатное обучение в ведущих университетах России. Заявки подаются в формате онлайн на платформе Education in Russia.Чтобы помочь узбекистанцам, желающим учиться в России по направлениям бакалавриата, магистратуры, ординатуры и аспирантуры, Русский дом в Ташкенте организует специальную консультацию по регистрации заявок, сообщает представительство агентства "Россотрудничество" в Узбекистане.Консультация состоится 5 января в 12:00, необходимо принести с собой документ, удостоверяющий личность, а также зарегистрироваться на мероприятие на странице Русского дома.
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образование, россотрудничество
образование, россотрудничество

Узбекистанцы могут до 20 февраля подать заявки на бесплатную учебу в вузах России - детали

10:01 04.01.2023
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.01.2023
© Sputnik / Александр Вильф
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Отправить заявки на конкурсный отбор "Россотрудничества" можно до 20 февраля онлайн. Подробнее - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Абитуриенты из Узбекистана и других стран могут до 20 февраля подать заявки на бесплатное обучение в ведущих университетах России. Заявки подаются в формате онлайн на платформе Education in Russia.
Чтобы помочь узбекистанцам, желающим учиться в России по направлениям бакалавриата, магистратуры, ординатуры и аспирантуры, Русский дом в Ташкенте организует специальную консультацию по регистрации заявок, сообщает представительство агентства "Россотрудничество" в Узбекистане.
Консультация состоится 5 января в 12:00, необходимо принести с собой документ, удостоверяющий личность, а также зарегистрироваться на мероприятие на странице Русского дома.
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