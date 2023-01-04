https://uz.sputniknews.ru/20230104/uzbekistantsy-mogut-do-20-fevralya-podat-zayavki-na-besplatnuyu-uchebu-v-vuzax-rossii---detali-31241129.html

Узбекистанцы могут до 20 февраля подать заявки на бесплатную учебу в вузах России - детали

Узбекистанцы могут до 20 февраля подать заявки на бесплатную учебу в вузах России - детали

Отправить заявки на конкурсный отбор "Россотрудничества" можно до 20 февраля онлайн. Подробнее - в нашем материале. 04.01.2023, Sputnik Узбекистан

2023-01-04T10:01+0500

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2023-01-04T10:01+0500

узбекистанцы в россии

образование

россотрудничество

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ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Абитуриенты из Узбекистана и других стран могут до 20 февраля подать заявки на бесплатное обучение в ведущих университетах России. Заявки подаются в формате онлайн на платформе Education in Russia.Чтобы помочь узбекистанцам, желающим учиться в России по направлениям бакалавриата, магистратуры, ординатуры и аспирантуры, Русский дом в Ташкенте организует специальную консультацию по регистрации заявок, сообщает представительство агентства "Россотрудничество" в Узбекистане.Консультация состоится 5 января в 12:00, необходимо принести с собой документ, удостоверяющий личность, а также зарегистрироваться на мероприятие на странице Русского дома.

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