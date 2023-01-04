https://uz.sputniknews.ru/20230104/v-minyuste-rasskazali-na-skolko-prodlen-srok-obyazatelnoy-zameny-udostovereniya-voditelya-31240859.html

В Минюсте рассказали, на сколько продлен срок обязательной замены удостоверения водителя

В Минюсте рассказали, на сколько продлен срок обязательной замены удостоверения водителя

Срок замены документов зависит от даты их выдачи, заявили в Минюсте

2023-01-04T09:01+0500

2023-01-04T09:01+0500

2023-01-04T09:01+0500

общество

права

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ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. В Узбекистане продлен срок обязательной замены всех национальных водительских удостоверений старого образца и свидетельств о регистрации автомототранспортного средства. Об этом напомнили в канале Министерства юстиции республики "Правовая информация". Если документ был выдан до 2010 года, его необходимо сменить до 31 марта 2023 года.Если же удостоверение и свидетельство были получены в 2010-2012 годах, значит, заменить его будет нужно до 30 июня текущего года.Аналогичные документы образца 2013-2015 годов подлежат обязательной замене до 30 сентября 2023 года.Что касается документов, выданных после 2015 года, их замена ждет до 31 декабря текущего года.

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Sputnik Узбекистан

когда нужно менять водительские права обязательная замена удостоверения водителя узбекистан сроки 2023 год