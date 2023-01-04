https://uz.sputniknews.ru/20230104/video-bolshe-vsego-es-boitsya-chto-energokrizis-v-evrope-pererastyot-v-politicheskiy-31256152.html

Видео: больше всего ЕС боится, что энергокризис в Европе перерастёт в политический

Видео: больше всего ЕС боится, что энергокризис в Европе перерастёт в политический

Обстановка в энергетической сфере - в нашем интервью.

2023-01-04T18:12+0500

2023-01-04T18:12+0500

2023-01-04T18:12+0500

видео

ес

европа

энергетика

кризис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/04/31255617_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be0ffd5ee621b41a9b6261a52e74fa93.jpg

Ситуация в энергетике, а значит и во всех остальных сферах экономики Европы в 2023 году будет только усугубляться, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.При этом в странах ЕС будет расти недовольство евробюрократией, отмечает он, что может вылиться в протесты с политическими требованиями.О том, что ждет мировой энергетический рынок и как эти изменения скажутся Европе смотрите в интервью Sputnik.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео ес боится что энергокризис перерастёт в политический юшков мнение эксперта энергетика европа кризис санкции вредят европе антироссийские вред политика запад