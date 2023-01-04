https://uz.sputniknews.ru/20230104/video-bolshe-vsego-es-boitsya-chto-energokrizis-v-evrope-pererastyot-v-politicheskiy-31256152.html
Видео: больше всего ЕС боится, что энергокризис в Европе перерастёт в политический
Видео: больше всего ЕС боится, что энергокризис в Европе перерастёт в политический
Обстановка в энергетической сфере - в нашем интервью.
2023-01-04T18:12+0500
2023-01-04T18:12+0500
2023-01-04T18:12+0500
видео
ес
европа
энергетика
кризис
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Ситуация в энергетике, а значит и во всех остальных сферах экономики Европы в 2023 году будет только усугубляться, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.При этом в странах ЕС будет расти недовольство евробюрократией, отмечает он, что может вылиться в протесты с политическими требованиями.О том, что ждет мировой энергетический рынок и как эти изменения скажутся Европе смотрите в интервью Sputnik.
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видео ес боится что энергокризис перерастёт в политический юшков мнение эксперта энергетика европа кризис санкции вредят европе антироссийские вред политика запад
видео ес боится что энергокризис перерастёт в политический юшков мнение эксперта энергетика европа кризис санкции вредят европе антироссийские вред политика запад
Видео: больше всего ЕС боится, что энергокризис в Европе перерастёт в политический
Об актуальной обстановке в энергетической сфере в Европе - в интервью с экспертом Игорем Юшковым.
Ситуация в энергетике, а значит и во всех остальных сферах экономики Европы в 2023 году будет только усугубляться, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.
При этом в странах ЕС будет расти недовольство евробюрократией, отмечает он, что может вылиться в протесты с политическими требованиями.
"Те решения, которые принимают Европа и ЕС, они и раньше противоречили экономическим интересам национальных государств. И сейчас почему-то это усилилось. В этом плане евроскептицизм в Европе он как нарастал, так и будет нарастать",- сказал эксперт.
О том, что ждет мировой энергетический рынок и как эти изменения скажутся Европе смотрите в интервью Sputnik.