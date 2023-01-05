https://uz.sputniknews.ru/20230105/giperzvukovye-mify-dogonyayuschego-pentagona-31273831.html
Гиперзвуковые мифы "догоняющего" Пентагона
Гиперзвуковые мифы "догоняющего" Пентагона
Соединенные Штаты утратили мировое лидерство в разработке и производстве высокотехнологичных вооружений. "Американская исключительность" не гарантирует гиперзвуковых скоростей.
2023-01-05T19:08+0500
2023-01-05T19:08+0500
2023-01-05T19:08+0500
колумнисты
мифы
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/19/21517555_0:4:1226:694_1920x0_80_0_0_0cc8aba9b78cac933a1af2afbc666a6e.jpg
Многомиллиардные инвестиции и восемь ракетных программ не приближают Вашингтон к достижениям мировых лидеров ракетостроения – Москвы и Пекина. Серия неудачных испытаний гиперзвуковых макетов тревожит Конгресс и Пентагон, редкие успехи лишь подчеркивают дистанцию отставания.ВВС США на исходе 2022 года впервые провели испытание "полноценного боевого прототипа" американской гиперзвуковой ракеты All-Up ARRW воздушного базирования. Запуск прототипа состоялся с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress у южного побережья Калифорнии. Снаряд 9 декабря разогнался до гиперзвуковой скорости, отделился от ракеты-носителя, совершил планирующий полет со скоростью, "более чем в пять раз превышающей скорость звука" (то есть 5 Махов), и "взорвался в районе цели".Подробностей не приводится. Неизвестно, был ли этот полет управляемым, какое расстояние преодолел боевой прототип, и насколько близко от цели взорвался. Поэтому бодрый доклад ВВС США о третьем подряд успешном испытании вызывает скепсис даже у союзников.Британская газета Daily Mail 12 декабря заметила, что гиперзвуковая ракета Lockheed Martin "рассчитана на пролет 500 миль (800 км) всего за 10 минут после запуска с бомбардировщика B-52, но провалы испытаний задержали программу".В течение многих лет продукт корпорации Lockheed Martin никак не хотел отделяться и запускаться (как и прототипы гиперзвуковых ракет по другим программам). На этом фоне Конгресс в 2022 финансовом году даже урезал финансирование проекта ARRW на 161 млн долларов. Американцы впервые прервали серию 10 неудачных испытаний 14 мая 2022 года, когда макет AGM-183A ARRW отделился от крыла B-52H, его ускоритель работал в течение "ожидаемого времени", и достиг скорости 5 Махов – нижней границы гиперзвука.Второе успешное испытание – "свободный полет" на той же скорости – состоялось 12 июля. Пентагон намерен в 2023 – 2024 годах провести три подряд "всесторонних" (штатных) запуска, после чего начать серийное производство гиперзвуковой ракеты AGM-183A воздушного базирования. Ранее ВВС США планировали получить первую дюжину ракет до осени 2022 года, в котором потратили на гиперзвуковые программы 4 млрд долларов. По предварительным оценкам, каждая ракета обойдется Пентагону примерно в 13 млн долларов, и руководитель отдела закупок ВВС Эндрю Хантер не уверен, что AGM-183A (ARRW) того стоит.Бюджетный приоритет – замена антикварных (служат с 1970 года) МБР Minuteman III шахтного базирования, работа по программе Ground Based Strategic Deterrent стоимостью 140 млрд продолжается более шести лет.Пентагон 16 декабря объявил, что ВВС заключили с американской компанией Leidos контракт на 334 млн долларов на секретную программу разработки гиперзвукового оружия Mayhem большего могущества. Объемы финансирования и количество программ не переходят в качество разработок.Недосягаемые лидерыРоссийские гиперзвуковые ракеты безупречно и высокоточно летают с 2016 года. "Кинжалы" несут боевое дежурство с 2018 года, развивают скорость свыше 12 тысяч км в час или 10 Махов, и успешно применяются в ходе СВО. Комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в 2019-м, его боевые блоки планируют в атмосфере на скоростях более 20 Махов.Принятые на вооружение в 2022 году гиперзвуковые "Цирконы" морского базирования летают на скоростях до 9 Махов. По информации издания Military Watch, ВКС России интегрируют тяжелые истребители Су-35 с гиперзвуковыми ракетами воздух-воздух. И в условиях СВО Россия уверенно наращивает объемы производства высокотехнологичных вооружений.Китай в 2021 году настолько успешно "преодолел ограничения физики" (характеристика из американских СМИ), что стратегическая гиперзвуковая ракета "Чанчжэн" обогнула в атмосфере Землю (40 тысяч км по экватору), и поразила цель с минимальным отклонением. Разумеется, российские и китайские гиперзвуковые ракеты – вынужденный ответ на агрессивные действия и планы коллективного Запада. Москва и Пекин не заинтересованы в военных конфликтах с США и их союзниками. Это именно Пентагон "одним глазом смотрит на Украину, а другим – на Китай".Гиперзвуковые ракеты чрезвычайно могущественны даже вне интеграции с ядерными боеголовками. Однако заметим, что Россия располагает наибольшим количеством ядерного оружия в мире – 5977 боеголовок. Арсенал США – 5428 единиц. При этом Соединенные Штаты не защищены от гиперзвуковых технологий, и в Пентагоне крайне встревожены технологическим отставанием.Глава Северного командования США Глен ВанХерк в октябре 2022 года обозначил главную для Америки угрозу: "Россия поставила на вооружение первый гиперзвуковой планирующий аппарат, установленный на МБР, способный нести ядерное оружие… Уже четыре года в его прицеле находятся Соединенные Штаты". Эти ракеты делают американскую систему ПВО-ПРО "похожей на частокол".Невозможно создать систему защиты от гиперзвукового оружия, не владея для понимания физических процессов соответствующими технологиями. Все американские гиперзвуковые проекты находятся в зачаточном состоянии, не освоено даже стабильное начальное ускорение, а управляемый полет "за пятью Махами" – еще более сложная проблема. Физика жестко отрицает идеологию США: если не решены задачи гиперзвука, не может быть и речи о какой-то американской "исключительности" или "гегемонии".Ракетостроение "хромает" и в Западной Европе, поэтому объединение технологических усилий США, Британии и Австралии в ноябре 2022 года "для ускорения разработки" гиперзвуковых и контргиперзвуковых систем выглядит актом отчаяния, и даже иллюстрацией к басне Ивана Крылова "Лебедь, рак и щука".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/19/21517555_75:0:1079:753_1920x0_80_0_0_a23dbbb40cdff04465cef8454d1b97ad.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg
мифы гиперзвук ракета пентагон соединенные штаты сша американская исключительность скорость хроленко сво ес вооружение производство
мифы гиперзвук ракета пентагон соединенные штаты сша американская исключительность скорость хроленко сво ес вооружение производство
Гиперзвуковые мифы "догоняющего" Пентагона
Соединенные Штаты утратили мировое лидерство в разработке и производстве высокотехнологичных вооружений. "Американская исключительность" не гарантирует гиперзвуковых скоростей.
Многомиллиардные инвестиции и восемь ракетных программ не приближают Вашингтон к достижениям мировых лидеров ракетостроения – Москвы и Пекина. Серия неудачных испытаний гиперзвуковых макетов тревожит Конгресс и Пентагон, редкие успехи лишь подчеркивают дистанцию отставания.
ВВС США на исходе 2022 года впервые провели испытание "полноценного боевого прототипа" американской гиперзвуковой ракеты All-Up ARRW воздушного базирования. Запуск прототипа состоялся с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress у южного побережья Калифорнии. Снаряд 9 декабря разогнался до гиперзвуковой скорости, отделился от ракеты-носителя, совершил планирующий полет со скоростью, "более чем в пять раз превышающей скорость звука" (то есть 5 Махов), и "взорвался в районе цели".
Подробностей не приводится. Неизвестно, был ли этот полет управляемым, какое расстояние преодолел боевой прототип, и насколько близко от цели взорвался. Поэтому бодрый доклад ВВС США о третьем подряд успешном испытании вызывает скепсис даже у союзников.
Британская газета Daily Mail 12 декабря заметила, что гиперзвуковая ракета Lockheed Martin "рассчитана на пролет 500 миль (800 км) всего за 10 минут после запуска с бомбардировщика B-52, но провалы испытаний задержали программу".
В течение многих лет продукт корпорации Lockheed Martin никак не хотел отделяться и запускаться (как и прототипы гиперзвуковых ракет по другим программам). На этом фоне Конгресс в 2022 финансовом году даже урезал финансирование проекта ARRW на 161 млн долларов. Американцы впервые прервали серию 10 неудачных испытаний 14 мая 2022 года, когда макет AGM-183A ARRW отделился от крыла B-52H, его ускоритель работал в течение "ожидаемого времени", и достиг скорости 5 Махов – нижней границы гиперзвука.
Второе успешное испытание – "свободный полет" на той же скорости – состоялось 12 июля. Пентагон намерен в 2023 – 2024 годах провести три подряд "всесторонних" (штатных) запуска, после чего начать серийное производство гиперзвуковой ракеты AGM-183A воздушного базирования. Ранее ВВС США планировали получить первую дюжину ракет до осени 2022 года, в котором потратили на гиперзвуковые программы 4 млрд долларов. По предварительным оценкам, каждая ракета обойдется Пентагону примерно в 13 млн долларов, и руководитель отдела закупок ВВС Эндрю Хантер не уверен, что AGM-183A (ARRW) того стоит.
Бюджетный приоритет – замена антикварных (служат с 1970 года) МБР Minuteman III шахтного базирования, работа по программе Ground Based Strategic Deterrent стоимостью 140 млрд продолжается более шести лет.
Пентагон 16 декабря объявил, что ВВС заключили с американской компанией Leidos контракт на 334 млн долларов на секретную программу разработки гиперзвукового оружия Mayhem большего могущества. Объемы финансирования и количество программ не переходят в качество разработок.
Недосягаемые лидеры
Российские гиперзвуковые ракеты безупречно и высокоточно летают с 2016 года. "Кинжалы" несут боевое дежурство с 2018 года, развивают скорость свыше 12 тысяч км в час или 10 Махов, и успешно применяются в ходе СВО. Комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в 2019-м, его боевые блоки планируют в атмосфере на скоростях более 20 Махов.
Принятые на вооружение в 2022 году гиперзвуковые "Цирконы" морского базирования летают на скоростях до 9 Махов. По информации издания Military Watch, ВКС России интегрируют тяжелые истребители Су-35 с гиперзвуковыми ракетами воздух-воздух. И в условиях СВО Россия уверенно наращивает объемы производства высокотехнологичных вооружений.
Китай в 2021 году настолько успешно "преодолел ограничения физики" (характеристика из американских СМИ), что стратегическая гиперзвуковая ракета "Чанчжэн" обогнула в атмосфере Землю (40 тысяч км по экватору), и поразила цель с минимальным отклонением. Разумеется, российские и китайские гиперзвуковые ракеты – вынужденный ответ на агрессивные действия и планы коллективного Запада. Москва и Пекин не заинтересованы в военных конфликтах с США и их союзниками. Это именно Пентагон "одним глазом смотрит на Украину, а другим – на Китай".
Гиперзвуковые ракеты чрезвычайно могущественны даже вне интеграции с ядерными боеголовками. Однако заметим, что Россия располагает наибольшим количеством ядерного оружия в мире – 5977 боеголовок. Арсенал США – 5428 единиц. При этом Соединенные Штаты не защищены от гиперзвуковых технологий, и в Пентагоне крайне встревожены технологическим отставанием.
Глава Северного командования США Глен ВанХерк в октябре 2022 года обозначил главную для Америки угрозу: "Россия поставила на вооружение первый гиперзвуковой планирующий аппарат, установленный на МБР, способный нести ядерное оружие… Уже четыре года в его прицеле находятся Соединенные Штаты". Эти ракеты делают американскую систему ПВО-ПРО "похожей на частокол".
Невозможно создать систему защиты от гиперзвукового оружия, не владея для понимания физических процессов соответствующими технологиями. Все американские гиперзвуковые проекты находятся в зачаточном состоянии, не освоено даже стабильное начальное ускорение, а управляемый полет "за пятью Махами" – еще более сложная проблема. Физика жестко отрицает идеологию США: если не решены задачи гиперзвука, не может быть и речи о какой-то американской "исключительности" или "гегемонии".
Ракетостроение "хромает" и в Западной Европе, поэтому объединение технологических усилий США, Британии и Австралии в ноябре 2022 года "для ускорения разработки" гиперзвуковых и контргиперзвуковых систем выглядит актом отчаяния, и даже иллюстрацией к басне Ивана Крылова "Лебедь, рак и щука".
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko