https://uz.sputniknews.ru/20230105/kak-komfortno-prosypatsya-posle-prazdnikov-31274251.html
Как комфортно просыпаться после праздников
Как комфортно просыпаться после праздников
Если поздно вставать по утрам во время праздников, можно оказаться в положении человека, дважды резко сменившего часовой пояс, предупредил заслуженный врач РФ Роман Бузунов в интервью радио Sputnik. Что делать?
2023-01-05T22:00+0500
2023-01-05T22:00+0500
2023-01-05T22:00+0500
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После новогодних праздников многие страдают расстройством сна, отмечает заслуженный врач России, сомнолог Роман Бузунов.Происходит это из-за нарушения режима в праздничные дни. Главное, по мнению специалиста, не затягивать с этим. Сначала человек не сможет вовремя засыпать, а утром с трудом будет продирать глаза. Приходить в себя он будет целую неделю, считает сомнолог.Преодолеть новогодний социальный джетлаг перед выходом на работу с наибольшим комфортом для организма можно. Для этого за три дня до выхода на работу желательно начинать вставать на час раньше каждый день.
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что делать как комфортно просыпаться после праздников что будет если поздно вставать часовой пояс россия радио sputnik роман бузунов джетлаг сомнолог
что делать как комфортно просыпаться после праздников что будет если поздно вставать часовой пояс россия радио sputnik роман бузунов джетлаг сомнолог
Как комфортно просыпаться после праздников
Если поздно вставать по утрам во время праздников, можно оказаться в положении человека, дважды резко сменившего часовой пояс, предупредил заслуженный врач РФ Роман Бузунов в интервью радио Sputnik. Что делать?
После новогодних праздников многие страдают расстройством сна, отмечает заслуженный врач России, сомнолог Роман Бузунов.
Происходит это из-за нарушения режима в праздничные дни. Главное, по мнению специалиста, не затягивать с этим.
"Человек фактически смещает часовые пояса. Когда он в праздники начинает вставать на четыре часа позже – это все равно, что прилететь из Красноярска в Москву. А возвращаться к работе – это фактически улететь обратно в Красноярск и опять вставать на четыре часа раньше", - говорит Бузунов.
Сначала человек не сможет вовремя засыпать, а утром с трудом будет продирать глаза. Приходить в себя он будет целую неделю, считает сомнолог.
Преодолеть новогодний социальный джетлаг перед выходом на работу с наибольшим комфортом для организма можно. Для этого за три дня до выхода на работу желательно начинать вставать на час раньше каждый день.
"То есть надо не ложиться раньше спать, а вставать раньше. Нельзя по приказу раньше заснуть, по приказу можно только раньше встать, но за счет этого к вечеру усилится сонливость и человек сможет раньше лечь спать", – объяснил Роман Бузунов.