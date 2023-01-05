https://uz.sputniknews.ru/20230105/kak-komfortno-prosypatsya-posle-prazdnikov-31274251.html

Как комфортно просыпаться после праздников

Как комфортно просыпаться после праздников

Если поздно вставать по утрам во время праздников, можно оказаться в положении человека, дважды резко сменившего часовой пояс, предупредил заслуженный врач РФ Роман Бузунов в интервью радио Sputnik. Что делать?

2023-01-05T22:00+0500

2023-01-05T22:00+0500

2023-01-05T22:00+0500

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После новогодних праздников многие страдают расстройством сна, отмечает заслуженный врач России, сомнолог Роман Бузунов.Происходит это из-за нарушения режима в праздничные дни. Главное, по мнению специалиста, не затягивать с этим. Сначала человек не сможет вовремя засыпать, а утром с трудом будет продирать глаза. Приходить в себя он будет целую неделю, считает сомнолог.Преодолеть новогодний социальный джетлаг перед выходом на работу с наибольшим комфортом для организма можно. Для этого за три дня до выхода на работу желательно начинать вставать на час раньше каждый день.

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2023

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