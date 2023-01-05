https://uz.sputniknews.ru/20230105/kak-pitatsya-posle-novogodnego-zastolya--sovety-vracha-30941738.html

Как питаться после новогоднего застолья – советы врача

Как питаться после новогоднего застолья – советы врача

Диетолог рассказала, как привести себя в форму после праздников без вреда здоровью. Подробности в нашем материале.

2023-01-05T07:00+0500

2023-01-05T07:00+0500

2023-01-05T07:00+0500

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Праздничное настроение подошло к концу, салаты кончились, а тяжесть и дискомфорт в желудке остались. Именно это происходит с организмом после переедания на новогодних праздниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Антонину Стародубову.Если вы не смогли удержаться от обилия блюд, закусок и напитков, то не стоит себя винить. Правильным решением будет быстрее вернуться к здоровому питанию, считает специалист.Начать нужно с восстановления правильного распорядка дня, не забыв про режим питания. Это необходимо для уменьшения нагрузки на пищеварительный тракт. Не голодайте, потому что это приведет к дальнейшему перееданию, отметила Стародубцева.Легкий рацион должен включать в себя овощи, фрукты и ягоды – в них содержатся пищевые волокна, витамины, минеральные вещества и антиоксиданты.Овощи стоит добавлять в каждый прием пищи. При этом ежедневная порция овощей должна достигать не менее 400 граммов.Также нужно помнить, что бесконтрольное употребление ферментных препаратов может негативно отразиться на здоровье, подвела итог врач.

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