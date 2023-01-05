https://uz.sputniknews.ru/20230105/kak-pitatsya-posle-novogodnego-zastolya--sovety-vracha-30941738.html
Как питаться после новогоднего застолья – советы врача
Как питаться после новогоднего застолья – советы врача
Диетолог рассказала, как привести себя в форму после праздников без вреда здоровью. Подробности в нашем материале.
2023-01-05T07:00+0500
2023-01-05T07:00+0500
2023-01-05T07:00+0500
это интересно
новый год
здоровье
питание
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0b/30657728_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_a6178dfca09bc719f850cf3e72317f17.jpg
Праздничное настроение подошло к концу, салаты кончились, а тяжесть и дискомфорт в желудке остались. Именно это происходит с организмом после переедания на новогодних праздниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Антонину Стародубову.Если вы не смогли удержаться от обилия блюд, закусок и напитков, то не стоит себя винить. Правильным решением будет быстрее вернуться к здоровому питанию, считает специалист.Начать нужно с восстановления правильного распорядка дня, не забыв про режим питания. Это необходимо для уменьшения нагрузки на пищеварительный тракт. Не голодайте, потому что это приведет к дальнейшему перееданию, отметила Стародубцева.Легкий рацион должен включать в себя овощи, фрукты и ягоды – в них содержатся пищевые волокна, витамины, минеральные вещества и антиоксиданты.Овощи стоит добавлять в каждый прием пищи. При этом ежедневная порция овощей должна достигать не менее 400 граммов.Также нужно помнить, что бесконтрольное употребление ферментных препаратов может негативно отразиться на здоровье, подвела итог врач.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0b/30657728_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_0314484c8d78e0a54f087eb0a3e7831a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
как питаться после нового года как восстановить здоровье пищеварение фигуру как вернуться в форму похудеть сбросить вес калории после новогодних праздников зажора обильного застолья что можно есть чтобы похудеть мнение врача совет диетолога восстановиться после праздников режим питания распорядок дня снизить нагрузку уменьшить калории голодание переедание овощи фрукты ягоды витамины
как питаться после нового года как восстановить здоровье пищеварение фигуру как вернуться в форму похудеть сбросить вес калории после новогодних праздников зажора обильного застолья что можно есть чтобы похудеть мнение врача совет диетолога восстановиться после праздников режим питания распорядок дня снизить нагрузку уменьшить калории голодание переедание овощи фрукты ягоды витамины
Как питаться после новогоднего застолья – советы врача
Диетолог рассказала, как привести себя в форму после праздников без вреда здоровью. Подробности в нашем материале.
Праздничное настроение подошло к концу, салаты кончились, а тяжесть и дискомфорт в желудке остались. Именно это происходит с организмом после переедания на новогодних праздниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Антонину Стародубову.
Если вы не смогли удержаться от обилия блюд, закусок и напитков, то не стоит себя винить. Правильным решением будет быстрее вернуться к здоровому питанию, считает специалист.
Начать нужно с восстановления правильного распорядка дня, не забыв про режим питания. Это необходимо для уменьшения нагрузки на пищеварительный тракт. Не голодайте, потому что это приведет к дальнейшему перееданию, отметила Стародубцева.
"Откажитесь от обильных и поздних ужинов. Прием пищи должен быть регулярным, не менее трех основных приемов пищи — завтрак, обед, ужин. И дополнительные — второй завтрак, полдник, а за полтора-два часа до сна — кефир, йогурт или другой кисломолочный продукт пониженной жирности", — уточнила она.
Легкий рацион должен включать в себя овощи, фрукты и ягоды – в них содержатся пищевые волокна, витамины, минеральные вещества и антиоксиданты.
"Витамины и антиоксиданты повышают устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней среды. Клетчатка оказывает благоприятное воздействие на функциональное состояние желудочно-кишечного тракта",- объяснила врач.
Овощи стоит добавлять в каждый прием пищи. При этом ежедневная порция овощей должна достигать не менее 400 граммов.
Также нужно помнить, что бесконтрольное употребление ферментных препаратов может негативно отразиться на здоровье, подвела итог врач.