https://uz.sputniknews.ru/20230105/letom-v-tashkente-zapustyat-sistemu-medstraxovaniya-31268328.html
Летом в Ташкенте запустят систему медстрахования
Летом в Ташкенте запустят систему медстрахования
В Узбекистане внедряется система медстрахования. Начинают с Ташкента и Навои. На цифровизацию медучреждений направят 30 млрд сумов.
2023-01-05T17:15+0500
2023-01-05T17:15+0500
2023-01-05T17:15+0500
общество
ташкент
страхование
узбекистан
навои
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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. С 1 июля текущего года в Ташкенте начнётся внедрение системы медицинского страхования, заявил новый министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов.Вместе с этим систему внедрят и в Навоийской области, отметил он.По словам министра, для этого медучреждения будут полностью оцифрованы, каждый пациент будет иметь точную информацию о том, когда, где и как он будет лечиться.72 поликлиники и 40 больниц столицы будут обеспечены для этого компьютерной техникой и необходимым медицинским оборудованием. На эти цели выделят 30 млрд сумов.Решение о внедрении системы медстрахования будет разработано в течение одного месяца, уточнил Иноятов.
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когда запустят систему медицинского мед страхования где начнут внедрять ташкент навои сколько потратят медучреждения поликлиника больница
когда запустят систему медицинского мед страхования где начнут внедрять ташкент навои сколько потратят медучреждения поликлиника больница
Летом в Ташкенте запустят систему медстрахования
В Узбекистане внедряется система медстрахования. Начинают с Ташкента и Навои. На цифровизацию медучреждений направят 30 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik.
С 1 июля текущего года в Ташкенте начнётся внедрение системы медицинского страхования, заявил
новый министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов.
Вместе с этим систему внедрят и в Навоийской области, отметил он.
“Есть все возможности для внедрения в Ташкенте системы государственного медицинского страхования. Мы намерены организовать медицинское страхование и в Навоийской области”, — сказал Иноятов.
По словам министра, для этого медучреждения будут полностью оцифрованы, каждый пациент будет иметь точную информацию о том, когда, где и как он будет лечиться.
72 поликлиники и 40 больниц столицы будут обеспечены для этого компьютерной техникой и необходимым медицинским оборудованием. На эти цели выделят 30 млрд сумов.
Решение о внедрении системы медстрахования будет разработано в течение одного месяца, уточнил Иноятов.