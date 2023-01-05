https://uz.sputniknews.ru/20230105/letom-v-tashkente-zapustyat-sistemu-medstraxovaniya-31268328.html

Летом в Ташкенте запустят систему медстрахования

Летом в Ташкенте запустят систему медстрахования

В Узбекистане внедряется система медстрахования. Начинают с Ташкента и Навои. На цифровизацию медучреждений направят 30 млрд сумов.

2023-01-05T17:15+0500

2023-01-05T17:15+0500

2023-01-05T17:15+0500

общество

ташкент

страхование

узбекистан

навои

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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. С 1 июля текущего года в Ташкенте начнётся внедрение системы медицинского страхования, заявил новый министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов.Вместе с этим систему внедрят и в Навоийской области, отметил он.По словам министра, для этого медучреждения будут полностью оцифрованы, каждый пациент будет иметь точную информацию о том, когда, где и как он будет лечиться.72 поликлиники и 40 больниц столицы будут обеспечены для этого компьютерной техникой и необходимым медицинским оборудованием. На эти цели выделят 30 млрд сумов.Решение о внедрении системы медстрахования будет разработано в течение одного месяца, уточнил Иноятов.

ташкент

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