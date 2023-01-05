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https://uz.sputniknews.ru/20230105/meduchrejdeniya-uzbekistana-podklyuchat-k-solnechnoy-energii--31266022.html
Медучреждения Узбекистана подключат к “солнечной энергии”
Медучреждения Узбекистана подключат к “солнечной энергии”
В медицинских учреждениях Узбекистана уже в этом году установят более тысячи солнечных батарей. Они станут источником энергии в махаллинских медпунктах и семейных поликлиниках.
2023-01-05T18:11+0500
2023-01-05T18:11+0500
общество
узбекистан
солнечная энергия
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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. В 2023 году в поликлиниках и больницах Узбекистана планируется установить 1008 солнечных батарей мощностью 4427 кВт.По данным информационной службы Министерства здравоохранения, в настоящее время в 107 медицинских учреждениях установлены солнечные панели мощностью 124 кВт, а также солнечные водонагреватели на 4400 литров.Уже закуплено 425 батарей мощностью 2 352 кВт. Из них 375 – предназначены для махаллинских медпунктов и 50 – для семейных поликлиник. Они будут установлены и введены в эксплуатацию в первом квартале этого года.Кроме того в административном здании Минздрава идет установка солнечных панелей мощностью 100 кВт.
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медучреждения узбекистан медицинские солнечные батареи энергия источник медпункты махаллинские семейные поликлиники
медучреждения узбекистан медицинские солнечные батареи энергия источник медпункты махаллинские семейные поликлиники

Медучреждения Узбекистана подключат к “солнечной энергии”

18:11 05.01.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСолнечная электростанция
Солнечная электростанция - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.01.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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В медицинских учреждениях Узбекистана уже в этом году установят более тысячи солнечных батарей. Они станут источником энергии в махаллинских медпунктах и семейных поликлиниках.
ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. В 2023 году в поликлиниках и больницах Узбекистана планируется установить 1008 солнечных батарей мощностью 4427 кВт.
По данным информационной службы Министерства здравоохранения, в настоящее время в 107 медицинских учреждениях установлены солнечные панели мощностью 124 кВт, а также солнечные водонагреватели на 4400 литров.
Уже закуплено 425 батарей мощностью 2 352 кВт. Из них 375 – предназначены для махаллинских медпунктов и 50 – для семейных поликлиник. Они будут установлены и введены в эксплуатацию в первом квартале этого года.
Кроме того в административном здании Минздрава идет установка солнечных панелей мощностью 100 кВт.
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