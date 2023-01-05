https://uz.sputniknews.ru/20230105/na-uzbekistan-nadvigayutsya-surovye-zimnie-morozy-31268063.html
На Узбекистан надвигаются суровые зимние морозы
На Узбекистан надвигаются суровые зимние морозы
В начале следующей недели температура воздуха может опуститься до -27 градусов, предупреждают синоптики. По большей части территории пройдут осадки в виде дождя и снега.
2023-01-05T16:08+0500
2023-01-05T16:08+0500
2023-01-05T16:08+0500
общество
узбекистан
мороз
дождь
снег
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. 9 января на территорию Узбекистана через Поволжье начнется вторжение очень холодной воздушной массы, сформировавшейся над северными районами Европейской части России, сообщает Узгидромет.Согласно прогнозам, 9-11 января на большей части территории республики пройдут осадки в виде дождя и снега. По предгорным и горным районам ожидается снег, местами сильный. 9-10 января местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.10-15 января по республике ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха понизится ночью до -12…-17, днем — до -5…-8 градусов.По северу температура воздуха ночью опустится до -17…-22, по Устюрту и пустынной зоне — местами до -25…-27, днем до -7…-10.Также по югу и Ферганской долине ночью ожидается понижение температуры до -5…-10, днем — до -2…-5 ниже нуля.На дорогах местами возможна гололедица.
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погода в узбекистане на следующую неделю температура воздуха суровые зимние морозы синоптики узгидромет осадки дождь снег
погода в узбекистане на следующую неделю температура воздуха суровые зимние морозы синоптики узгидромет осадки дождь снег
На Узбекистан надвигаются суровые зимние морозы
В начале следующей недели температура воздуха может опуститься до -27 градусов, предупреждают синоптики. По большей части территории пройдут осадки в виде дождя и снега.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. 9 января на территорию Узбекистана через Поволжье начнется вторжение очень холодной воздушной массы, сформировавшейся над северными районами Европейской части России, сообщает Узгидромет.
Согласно прогнозам, 9-11 января на большей части территории республики пройдут осадки в виде дождя и снега. По предгорным и горным районам ожидается снег, местами сильный. 9-10 января местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
10-15 января по республике ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха понизится ночью до -12…-17, днем — до -5…-8 градусов.
По северу температура воздуха ночью опустится до -17…-22, по Устюрту и пустынной зоне — местами до -25…-27, днем до -7…-10.
Также по югу и Ферганской долине ночью ожидается понижение температуры до -5…-10, днем — до -2…-5 ниже нуля.
На дорогах местами возможна гололедица.