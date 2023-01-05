https://uz.sputniknews.ru/20230105/na-uzbekistan-nadvigayutsya-surovye-zimnie-morozy-31268063.html

На Узбекистан надвигаются суровые зимние морозы

На Узбекистан надвигаются суровые зимние морозы

В начале следующей недели температура воздуха может опуститься до -27 градусов, предупреждают синоптики. По большей части территории пройдут осадки в виде дождя и снега.

2023-01-05T16:08+0500

2023-01-05T16:08+0500

2023-01-05T16:08+0500

общество

узбекистан

мороз

дождь

снег

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1075/47/10754712_0:21:3095:1762_1920x0_80_0_0_c994f35875203d6bf81c2f02bb16c64e.jpg

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. 9 января на территорию Узбекистана через Поволжье начнется вторжение очень холодной воздушной массы, сформировавшейся над северными районами Европейской части России, сообщает Узгидромет.Согласно прогнозам, 9-11 января на большей части территории республики пройдут осадки в виде дождя и снега. По предгорным и горным районам ожидается снег, местами сильный. 9-10 января местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.10-15 января по республике ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха понизится ночью до -12…-17, днем — до -5…-8 градусов.По северу температура воздуха ночью опустится до -17…-22, по Устюрту и пустынной зоне — местами до -25…-27, днем до -7…-10.Также по югу и Ферганской долине ночью ожидается понижение температуры до -5…-10, днем — до -2…-5 ниже нуля.На дорогах местами возможна гололедица.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

погода в узбекистане на следующую неделю температура воздуха суровые зимние морозы синоптики узгидромет осадки дождь снег