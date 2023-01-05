https://uz.sputniknews.ru/20230105/neskolko-ulits-tashkenta-ostalis-bez-sveta-31269275.html

Несколько улиц Ташкента столкнулись с перебоями в электроснабжении

Несколько улиц Ташкента столкнулись с перебоями в электроснабжении

Перебои с электричеством наблюдаются в Юнусабадской районе узбекистанской столицы. Причина — в обновлении линий электропередачи.

2023-01-05T15:12+0500

2023-01-05T15:12+0500

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общество

ташкент

свет

перебои

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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Несколько улиц Ташкента столкнулись с перебоями с подачей электроэнергии.Как сообщает Ташкентский городской филиал АО "Ҳудудий электр тармоқлари", без света остались жители улиц Гузар, Кизилдехкан, Хусейни и Хиёбон в махалле "Бабодехкан".Отмечается, что причина произошедшего в ремонтно-монтажных работах по обновлению низковольтной воздушной сети 0,4 кВ, расположенной на территории района.Света не будет до 17.00.

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почему нет света ташкент юнусабадский район столица узбекистан причина обновление линий электропередачи