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https://uz.sputniknews.ru/20230105/neskolko-ulits-tashkenta-ostalis-bez-sveta-31269275.html
Несколько улиц Ташкента столкнулись с перебоями в электроснабжении
Несколько улиц Ташкента столкнулись с перебоями в электроснабжении
Перебои с электричеством наблюдаются в Юнусабадской районе узбекистанской столицы. Причина — в обновлении линий электропередачи.
2023-01-05T15:12+0500
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общество
ташкент
свет
перебои
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Несколько улиц Ташкента столкнулись с перебоями с подачей электроэнергии.Как сообщает Ташкентский городской филиал АО "Ҳудудий электр тармоқлари", без света остались жители улиц Гузар, Кизилдехкан, Хусейни и Хиёбон в махалле "Бабодехкан".Отмечается, что причина произошедшего в ремонтно-монтажных работах по обновлению низковольтной воздушной сети 0,4 кВ, расположенной на территории района.Света не будет до 17.00.
ташкент
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почему нет света ташкент юнусабадский район столица узбекистан причина обновление линий электропередачи
почему нет света ташкент юнусабадский район столица узбекистан причина обновление линий электропередачи

Несколько улиц Ташкента столкнулись с перебоями в электроснабжении

15:12 05.01.2023 (обновлено: 15:48 05.01.2023)
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в Красноярском крае
Линии электропередач в Красноярском крае - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.01.2023
© Sputnik / Илья Наймушин
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Перебои с электричеством наблюдаются в Юнусабадской районе узбекистанской столицы. Причина — в обновлении линий электропередачи.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Несколько улиц Ташкента столкнулись с перебоями с подачей электроэнергии.
Как сообщает Ташкентский городской филиал АО "Ҳудудий электр тармоқлари", без света остались жители улиц Гузар, Кизилдехкан, Хусейни и Хиёбон в махалле "Бабодехкан".
Отмечается, что причина произошедшего в ремонтно-монтажных работах по обновлению низковольтной воздушной сети 0,4 кВ, расположенной на территории района.
Света не будет до 17.00.
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