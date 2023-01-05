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Несколько улиц Ташкента столкнулись с перебоями в электроснабжении
Несколько улиц Ташкента столкнулись с перебоями в электроснабжении
Перебои с электричеством наблюдаются в Юнусабадской районе узбекистанской столицы. Причина — в обновлении линий электропередачи.
2023-01-05T15:12+0500
2023-01-05T15:12+0500
2023-01-05T15:48+0500
общество
ташкент
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перебои
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Несколько улиц Ташкента столкнулись с перебоями с подачей электроэнергии.Как сообщает Ташкентский городской филиал АО "Ҳудудий электр тармоқлари", без света остались жители улиц Гузар, Кизилдехкан, Хусейни и Хиёбон в махалле "Бабодехкан".Отмечается, что причина произошедшего в ремонтно-монтажных работах по обновлению низковольтной воздушной сети 0,4 кВ, расположенной на территории района.Света не будет до 17.00.
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почему нет света ташкент юнусабадский район столица узбекистан причина обновление линий электропередачи
почему нет света ташкент юнусабадский район столица узбекистан причина обновление линий электропередачи
Несколько улиц Ташкента столкнулись с перебоями в электроснабжении
15:12 05.01.2023 (обновлено: 15:48 05.01.2023)
Перебои с электричеством наблюдаются в Юнусабадской районе узбекистанской столицы. Причина — в обновлении линий электропередачи.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Несколько улиц Ташкента столкнулись с перебоями с подачей электроэнергии.
Как сообщает Ташкентский городской филиал АО "Ҳудудий электр тармоқлари", без света остались жители улиц Гузар, Кизилдехкан, Хусейни и Хиёбон в махалле "Бабодехкан".
Отмечается, что причина произошедшего в ремонтно-монтажных работах по обновлению низковольтной воздушной сети 0,4 кВ, расположенной на территории района.