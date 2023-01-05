https://uz.sputniknews.ru/20230105/opasnost-lavin-soxranyaetsya-prognoz-pogody-segodnya--31261656.html
Опасность лавин сохраняется: прогноз погоды сегодня
Опасность лавин сохраняется: прогноз погоды сегодня
Какая погода ожидается в четверг на территории республики.
2023-01-05T08:02+0500
2023-01-05T08:02+0500
2023-01-05T08:02+0500
общество
прогноз погоды
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Сегодня на большей части территории республики без осадков, передает Узгидромет.Лишь по предгорным и горным районам Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Джизакской, Ташкентской, Наманганской и Ферганской областей объявлена лавинная опасность.ТашкентБез осадков, возможен туман. Ветер 3-8 м/с. Температура днем 11-13°.Каракалпакстан, Хорезмская областьБез осадков, возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура днем 4-9°.Бухарская и Навоийская областиБез осадков, возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура днем 10-15°.Ташкентская, Джизакская, Сырдарьинская, Самаркандская областиБез осадков, возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура днем 10-15°.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиБез осадков, возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура днем 13-18°.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиБез осадков, возможен туман. Ветер 5-10 м/с. Температура днем 5-10°.Предгорные и горные районыБез осадков, возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура днем 3-8°.
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прогноз погоды на 5 января погода какая опасность лавин будет ли снег дождь чего ждать узбекистан ташкент
прогноз погоды на 5 января погода какая опасность лавин будет ли снег дождь чего ждать узбекистан ташкент
Опасность лавин сохраняется: прогноз погоды сегодня
Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik.
Сегодня на большей части территории республики без осадков, передает Узгидромет.
Лишь по предгорным и горным районам Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Джизакской, Ташкентской, Наманганской и Ферганской областей объявлена лавинная опасность.
Без осадков, возможен туман. Ветер 3-8 м/с. Температура днем 11-13°.
Каракалпакстан, Хорезмская область
Без осадков, возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура днем 4-9°.
Бухарская и Навоийская области
Без осадков, возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура днем 10-15°.
Ташкентская, Джизакская, Сырдарьинская, Самаркандская области
Без осадков, возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура днем 10-15°.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Без осадков, возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура днем 13-18°.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Без осадков, возможен туман. Ветер 5-10 м/с. Температура днем 5-10°.
Предгорные и горные районы
Без осадков, возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура днем 3-8°.