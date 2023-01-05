https://uz.sputniknews.ru/20230105/rossiyskiy-turist-pogib-v-gorax-uzbekistana-31268890.html

Российский турист погиб в горах Узбекистана

Российский турист погиб в горах Узбекистана

Турист вышел на горнолыжный спуск вопреки предупреждению о лавинной опасности. Его тело уже достали из-под снежных завалов.

2023-01-05T14:08+0500

2023-01-05T14:08+0500

2023-01-05T14:08+0500

происшествия

турист

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. В среду, 4 января, в горах Чимгана под Ташкентом погиб 61-летний турист из России, сообщает МЧС.Как отмечается, он вышел на горнолыжный спуск вопреки предупреждениям о лавинной опасности. Трагедия произошла в 13.20 по местному времени.Спасатели уже достали тело лыжника из-под снега.МЧС просит отдыхающих соблюдать меры предосторожности, технику безопасности и не кататься на лыжах в запрещенных зонах.

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