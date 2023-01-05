https://uz.sputniknews.ru/20230105/v-rige-zaderjan-shef-redaktor-sputnik-litva-marat-kasem-31277735.html

В Риге задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем

В Риге задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан в Риге по подозрению в шпионаже. Журналист является гражданином Латвии и приехал на родину по семейным обстоятельствам.

2023-01-05T21:51+0500

2023-01-05T21:51+0500

2023-01-05T21:51+0500

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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан спецслужбами Латвии в Риге по подозрению в нарушении санкций и шпионаже, сообщается в телеграм-канале Sputnik Ближнее зарубежье. Как отмечается, 5 января прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения. "Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня журналист уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму", - говорится в сообщении.Отмечается, что адвокат Имма Янсоне, которая будет защищать Марата Касема, материалы дела пока не получила. На обжалование решения суда по мере пресечения, согласно закону, есть 10 дней. По данным Sputnik Ближнее зарубежье, в деле Касема речь идет о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже. Добавляется, что по второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.

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