https://uz.sputniknews.ru/20230105/za-chto-v-uzbekistane-vernut-dengi-turistam-31271683.html

За что в Узбекистане вернут деньги туристам

За что в Узбекистане вернут деньги туристам

С нового года иностранцам в Узбекистане начнут возвращать НДС с их покупок. Система Tax Free заработала в аэропортах нескольких городов. Пока в тестовом режиме.

2023-01-05T21:09+0500

2023-01-05T21:09+0500

2023-01-05T21:09+0500

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узбекистан

туристы

ндс

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Чтобы получить кэшбэк нужно зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq, отсканировать в нём чеки за совершённые покупки. Затем, пройдя регистрацию на рейс, подойти к стойке Tax Free, предъявить посадочный талон и сам товар. Товары, за которые турист хочет получить возврат НДС, лучше оставить в ручной клади. Иначе придётся сначала зарегистрировать их, а затем сдавать их в багаж повторно.Общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не менее 1 млн сумов. Также товар не должен быть открытым и использованным.

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