https://uz.sputniknews.ru/20230105/za-chto-v-uzbekistane-vernut-dengi-turistam-31271683.html
За что в Узбекистане вернут деньги туристам
За что в Узбекистане вернут деньги туристам
С нового года иностранцам в Узбекистане начнут возвращать НДС с их покупок. Система Tax Free заработала в аэропортах нескольких городов. Пока в тестовом режиме.
2023-01-05T21:09+0500
2023-01-05T21:09+0500
2023-01-05T21:09+0500
инфографика
узбекистан
туристы
ндс
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Чтобы получить кэшбэк нужно зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq, отсканировать в нём чеки за совершённые покупки. Затем, пройдя регистрацию на рейс, подойти к стойке Tax Free, предъявить посадочный талон и сам товар. Товары, за которые турист хочет получить возврат НДС, лучше оставить в ручной клади. Иначе придётся сначала зарегистрировать их, а затем сдавать их в багаж повторно.Общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не менее 1 млн сумов. Также товар не должен быть открытым и использованным.
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кэшбэк кэшбек за что иностранцам вернут деньги узбекистан с нового года ндс покупки tax free когда где заработает в каких аэропортах
кэшбэк кэшбек за что иностранцам вернут деньги узбекистан с нового года ндс покупки tax free когда где заработает в каких аэропортах
За что в Узбекистане вернут деньги туристам
С нового года иностранцам в Узбекистане начнут возвращать НДС с их покупок. Система Tax Free заработала в аэропортах нескольких городов. Пока в тестовом режиме.
Чтобы получить кэшбэк нужно зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq, отсканировать в нём чеки за совершённые покупки.
Затем, пройдя регистрацию на рейс, подойти к стойке Tax Free, предъявить посадочный талон и сам товар.
Товары, за которые турист хочет получить возврат НДС, лучше оставить в ручной клади. Иначе придётся сначала зарегистрировать их, а затем сдавать их в багаж повторно.
Общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не менее 1 млн сумов. Также товар не должен быть открытым и использованным.