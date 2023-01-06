https://uz.sputniknews.ru/20230106/etot-produkt-sposoben-povysit-vynoslivost-31274678.html

Этот продукт способен повысить выносливость

Этот продукт способен повысить выносливость

Врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала в интервью радио Sputnik о продукте, который способен повысить выносливость и легче справляться с большими нагрузками.

2023-01-06T07:00+0500

2023-01-06T07:00+0500

2023-01-06T07:00+0500

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интервью

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Ценным источником необходимых организму веществ во время, например, длительных спортивных тренировок и других занятий, требующих выносливости и больших затрат энергии, может служить бекон.Основные нутриенты в составе этого продукта – жиры и белки, напомнила Перевалова. Поэтому ощущение сытости после употребления бекона остается надолго.При этом диетологи не рекомендуют есть бекон людям с лишним весом, тем, у кого есть нарушение жирового обмена, в частности, атеросклероз, и тем, у кого есть гипертоническая болезнь, то есть склонность к повышенному давлению. Людям с такими заболеваниями лучше избегать употребления бекона или есть его иногда, в качестве лакомства, посоветовала врач.

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