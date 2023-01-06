https://uz.sputniknews.ru/20230106/etot-produkt-sposoben-povysit-vynoslivost-31274678.html
Этот продукт способен повысить выносливость
Этот продукт способен повысить выносливость
Врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала в интервью радио Sputnik о продукте, который способен повысить выносливость и легче справляться с большими нагрузками.
2023-01-06T07:00+0500
2023-01-06T07:00+0500
2023-01-06T07:00+0500
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Ценным источником необходимых организму веществ во время, например, длительных спортивных тренировок и других занятий, требующих выносливости и больших затрат энергии, может служить бекон.Основные нутриенты в составе этого продукта – жиры и белки, напомнила Перевалова. Поэтому ощущение сытости после употребления бекона остается надолго.При этом диетологи не рекомендуют есть бекон людям с лишним весом, тем, у кого есть нарушение жирового обмена, в частности, атеросклероз, и тем, у кого есть гипертоническая болезнь, то есть склонность к повышенному давлению. Людям с такими заболеваниями лучше избегать употребления бекона или есть его иногда, в качестве лакомства, посоветовала врач.
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2023
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какой продукт может повысить выносливость что поможет бекон врач диетолог ольга перевалова интервью sputnik как справиться с нагрузками
какой продукт может повысить выносливость что поможет бекон врач диетолог ольга перевалова интервью sputnik как справиться с нагрузками
Этот продукт способен повысить выносливость
Врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала в интервью радио Sputnik о продукте, который способен повысить выносливость и легче справляться с большими нагрузками.
Ценным источником необходимых организму веществ во время, например, длительных спортивных тренировок и других занятий, требующих выносливости и больших затрат энергии, может служить бекон.
Основные нутриенты в составе этого продукта – жиры и белки, напомнила Перевалова. Поэтому ощущение сытости после употребления бекона остается надолго.
"Бекон – это еда для стройных, спортивных людей, для тех, кто тратит много энергии. Этот продукт подходит тем, кто много тренируется, кто развивает выносливость. После употребления бекона долго держится ощущение сытости, потому что это белок вместе с жиром. А соль, которая входит в состав продукта как консервант, способствует удержанию жидкости. То есть к бекону мы, диетологи, относимся хорошо, если его употребляют здоровые люди, которые занимаются спортом", – объяснила Ольга Перевалова.
При этом диетологи не рекомендуют есть бекон людям с лишним весом, тем, у кого есть нарушение жирового обмена, в частности, атеросклероз, и тем, у кого есть гипертоническая болезнь, то есть склонность к повышенному давлению.
Людям с такими заболеваниями лучше избегать употребления бекона или есть его иногда, в качестве лакомства, посоветовала врач.