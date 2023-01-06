https://uz.sputniknews.ru/20230106/kak-armyane-v-tashkente-otmetili-rojdestvo--video-31283849.html
Как армяне в Ташкенте отметили Рождество — видео
Как армяне в Ташкенте отметили Рождество — видео
Корреспондент Spurnik посетил богослужение в Армянской Апостольской Церкви в Ташкенте, где 6 января отмечают Богоявление и Рождество.
2023-01-06T17:04+0500
2023-01-06T17:04+0500
2023-01-06T17:04+0500
общество
ташкент
рождество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/06/31283939_0:221:2727:1756_1920x0_80_0_0_6a4d7967cff34d377a7bc97ebed0b3b6.jpg
АШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Верующие Армянской Апостольской Церкови 6 января отмечают Богоявление и Рождество.Праздничное богослужение прошло и в Ташкенте. Его посетил корреспондент Sputnik.Армянские христиане следуют древней традиции, известной еще со II века, когда общины праздновали "явление Христа в мир" и не разделяли рождение Иисуса и его крещение в водах Иордана.Такая практика осталась лишь в Армянской Апостольской Церкви.В остальных же церквях с середины IV века праздник разделился на Рождество и Крещение Господне.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/06/31283939_0:0:2727:2045_1920x0_80_0_0_c86c50719259f36f3c7b8da7f724d083.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
армяне ташкент армянская апостольская церковь богоявление рождество почему 6 января праздник христианство
армяне ташкент армянская апостольская церковь богоявление рождество почему 6 января праздник христианство
Как армяне в Ташкенте отметили Рождество — видео
Корреспондент Spurnik посетил богослужение в Армянской Апостольской Церкви в Ташкенте, где 6 января отмечают Богоявление и Рождество.
АШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Верующие Армянской Апостольской Церкови 6 января отмечают Богоявление и Рождество.
Праздничное богослужение прошло и в Ташкенте. Его посетил корреспондент Sputnik.
Армянские христиане следуют древней традиции, известной еще со II века, когда общины праздновали "явление Христа в мир" и не разделяли рождение Иисуса и его крещение в водах Иордана.
Такая практика осталась лишь в Армянской Апостольской Церкви.
В остальных же церквях с середины IV века праздник разделился на Рождество и Крещение Господне.