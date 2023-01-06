https://uz.sputniknews.ru/20230106/kak-armyane-v-tashkente-otmetili-rojdestvo--video-31283849.html

Как армяне в Ташкенте отметили Рождество — видео

Как армяне в Ташкенте отметили Рождество — видео

Корреспондент Spurnik посетил богослужение в Армянской Апостольской Церкви в Ташкенте, где 6 января отмечают Богоявление и Рождество.

2023-01-06T17:04+0500

2023-01-06T17:04+0500

2023-01-06T17:04+0500

общество

ташкент

рождество

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АШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Верующие Армянской Апостольской Церкови 6 января отмечают Богоявление и Рождество.Праздничное богослужение прошло и в Ташкенте. Его посетил корреспондент Sputnik.Армянские христиане следуют древней традиции, известной еще со II века, когда общины праздновали "явление Христа в мир" и не разделяли рождение Иисуса и его крещение в водах Иордана.Такая практика осталась лишь в Армянской Апостольской Церкви.В остальных же церквях с середины IV века праздник разделился на Рождество и Крещение Господне.

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