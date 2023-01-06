https://uz.sputniknews.ru/20230106/kak-budet-menyatsya-rynok-sbyta-rossiyskogo-gaza-v-2023-godu-31279553.html
Как будет меняться рынок сбыта российского газа в 2023 году
Как будет меняться рынок сбыта российского газа в 2023 году
В прошлом году мировой энергетический кризис стал переходить в экономический. Он проявится в 2023 году, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков.
2023-01-06T11:09+0500
2023-01-06T11:09+0500
2023-01-06T11:09+0500
колумнисты
рынок
газ
кризис
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https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0c/24502752_0:194:3073:1922_1920x0_80_0_0_6d37f60b9cfa067235bf31c36b48343a.jpg
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. 2022 год стал переломным для всей мировой энергетики. Энергетический кризис хоть и возник в 2021 году и был вызван, прежде всего, неадекватной энергетической политикой Евросоюза, но именно в 2022–м он проявился в полной мере. Кроме того, в 2022 году мировой энергетический кризис стал переходить в экономический, который, в свою очередь, проявится в 2023 году.Что произошло с газопроводамиВ отраслях энергетики идут разные изменения. Наиболее динамичные произошли на рынках нефти и угля. Россия поменялась рынками сбыта с другими производителями: российское сырье ушло в Азию, а другие поставщики перевели свой экспорт в Европу.Весьма драматические изменения происходят и в газовой сфере. Газ сложно транспортировать, что препятствует такому же динамичному перестроению рынков, как в нефтяной и угольной отрасли. Поэтому, когда в 2022 году Россия сокращала трубопроводные поставки газа в Европу, приходилось снижать и объемы добычи. Следовательно, на мировом рынке нарастал дефицит – по мере сокращения экспорта газа из России.Важно отметить, что сокращение поставок газа в Европу не является ответом на антироссийские санкции. Ни Россия, ни Евросоюз не вводили против друг друга ограничений в области торговли газом. Просто на каждом газопроводе появлялись свои проблемы."Северный поток" на протяжении всего лета сокращал объемы прокачки из-за невозможности обслуживать турбины на газокомпрессорной станции: Канада ввела санкции против России, запрещающие отправку энергетического оборудования. А турбины в рамках "Северного потока" обслуживались только в Монреале. В итоге к 3 сентября последняя турбина выработала свой ресурс, и газопровод был остановлен. А 26 сентября "Северный поток" был взорван в шведской акватории.Другой газопровод - "Ямал-Европа" не может быть использован, так как еще весной Польша фактически национализировала долю "Газпрома" (48,82%) в операторе польского участка газопровода – компании EuRoPol GAZ. В ответ Россия ввела санкции против этой структуры и теперь российские компании не могут иметь с ней никаких дел, а значит, "Газпром" не может заказывать услуги транзита газа.Транзит газа через Украину хоть и сохраняется, но сократился примерно на 60%. С 10 мая Украина отказалась от прокачки через газоизмерительную станцию "Сохрановка", так как там газопровод проходит через территорию ЛНР. Хотя сам газопровод не поврежден. Прокачка сохраняется только по более северному маршруту: через газоизмерительную станцию "Суджа" (Курская область)."Газпром" указывает на то, что он не рассчитывал на то, что когда-либо будет использовать "Суджу" для прокачки значимых объемов газа, поэтому оптимизировал (фактически разобрал) часть подводящих газопроводов. Поэтому перенаправить объемы газа, шедшие через "Сохрановку" на "Суджу" "Газпром" не смог. В итоге транзит газа через Украину составляет около 42,4 млн. куб. м. в сутки. При этом созданы условия для его полной остановки.Дело в том, что по контракту "Газпрома" и оператора ГТС Украины транзит должен составлять 109,5 млн. куб. м. в сутки. Если российский концерн физически не прокачивает за день этот объем, он все равно должен его оплатить (условие "качай или плати"). Теперь же "Газпром" обвиняет украинскую сторону в нарушении контракта, так как та не дает использовать маршрут через "Сохрановку", и платит только за фактически прокаченные объемы. Оператор ГТС Украины заявляет, что "Газпром" нарушает контракт и недоплачивает ему. Поэтому полная остановка транзита может произойти не по причине повреждения газопроводов, а из-за разрыва контракта.Единственно нормально функционирующий газопровод из России в Европу – "Турецкий поток". Суммарная мощность этой системы 31,5 млрд. куб. м. Она состоит из двух ниток по 15,75 млрд. куб. м. каждая. Одна для Турции, вторая для Европы.Таким образом, если в 2021 г. Россия поставила в Европу около 155 млрд. куб. м. трубопроводного газа, то в 2022 г. этот показатель составит примерно 80-90 млрд. куб. м. Если нынешняя ежесуточная прокачка газа в Европу сохранится на весь 2023 г., то объем экспорта туда составит только около 30 млрд. куб. м.Зачем нужен газовый хаб в ТурцииДля России важен европейский рынок газа. Мы более 50 лет поставляли туда газ. Можно, конечно, злорадствовать и говорить, что теперь то европейцы увидят, на чем строилось благополучие их промышленности. Однако не стоит забывать, что продажа газа в Европу приносит России большие доходы, и важно думать о состоянии своей экономики. Однако нынешний политический конфликт России и Запада не позволит вернуться к прежнему формату работы.Тем не менее у Европы сохраняется объективная необходимость использовать газ, а Россия хочет восстановить экспорт по западному направлению.Российское руководство предлагает новый формат сотрудничества в газовой сфере. Ранее "Газпром" стремился доставить газ до конечного потребителя. Он брал на себя затраты на строительство газопроводов, скупал сбытовые компании в самой Европе, соглашался на риски взаимодействия с транзитерами и т.д. Теперь же Москва декларирует буквально следующий тезис: "Раз вы взрываете, национализируете наши газопроводы, давите и дискриминируете "Газпром", прикрываясь антимонопольным законодательством, то теперь мы не будем заходить в Европу вообще, а будет отдавать вам газ на границе". Такая позиция вылилась в идею создания газового хаба в Турции.Это должно ослабить политизацию газовой сферы. Теперь европейские коммерческие компании смогут объявлять своим политикам, что купили газ не у России, а на хабе. Причем проект открывает возможности поставок и для Азербайджана, и для Ирана. Возможны также обменные операции с газом между Россией и Казахстаном и другими среднеазиатскими странами. Ведь и Москва и Анкара заинтересованы, чтобы на будущем хабе было максимальное количество поставщиков. Конечно, Россия рассчитывает, что основным поставщиком все равно будет "Газпром".Фактически Россия и Европа могут вернуться на 50 лет назад в газовых отношениях. Самые первые контракты на поставку советского газа подразумевали, что сырье доставлялось в первую за границами социалистического блока нейтральную страну – Австрию. Там газ менял право собственности, и уже европейские компании доставляли его в свои страны. Так появился австрийский газовый хаб в Баумгартене.Газопровод в Китай и сжиженый газПри этом Россия понимает, что Европа в любом случае - сжимающийся рынок. Мы видим и процесс деиндустриализации, и частичный переход на возобновляемые источники энергии.Стратегически российскому газу предстоит повторить путь угля и нефти и перейти на азиатские рынки. Однако для этого нужно будет строить новые газопроводы и разработать собственную технологию строительства крупнотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ).В первом случае "Газпром" уже ведет переговоры с Китаем о строительстве "Силы Сибири-2" мощностью 50 млрд. куб. м. в год. Пекин сложный, жесткий переговорщик, он уверен, что время на его стороне. Он считает, что чем хуже у "Газпрома" дела в Европе, тем более сговорчивым он будет. Российская сторона доводит до Китая тезис о том, что если у Китая будет обострение конфликта с США, то появляется риск перекрытия поставок СПГ, а российские газопроводы - надежный источник энергоносителей.Безусловно, актуально строительство в России СПГ-заводов. Это позволит российским компаниям не зависеть от какого-то одного рынка сбыта. Разработка собственной технологии потребует времени и больших инвестиций. Но без этого Россия не сможет в полной мере монетизировать свои запасы природного газа. 2023 год покажет, насколько успешно Россия сможет справляться с вызовами в газовой сфере.
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Игорь Юшков
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Игорь Юшков
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Игорь Юшков
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/817/39/8173986_221:0:762:541_100x100_80_0_0_a81dadf8ddf6ebc15099b18c482f77a0.jpg
как будет меняться рынок сбыта российский газ мировой энергетический экономический кризис как проявится аналитик фонд национальной энергетической безопасности россия рф игорь юшков
как будет меняться рынок сбыта российский газ мировой энергетический экономический кризис как проявится аналитик фонд национальной энергетической безопасности россия рф игорь юшков
Как будет меняться рынок сбыта российского газа в 2023 году
В прошлом году мировой энергетический кризис стал переходить в экономический. Он проявится в 2023 году, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков.
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. 2022 год стал переломным для всей мировой энергетики. Энергетический кризис хоть и возник в 2021 году и был вызван, прежде всего, неадекватной энергетической политикой Евросоюза, но именно в 2022–м он проявился в полной мере. Кроме того, в 2022 году мировой энергетический кризис стал переходить в экономический, который, в свою очередь, проявится в 2023 году.
Что произошло с газопроводами
В отраслях энергетики идут разные изменения. Наиболее динамичные произошли на рынках нефти и угля. Россия поменялась рынками сбыта с другими производителями: российское сырье ушло в Азию, а другие поставщики перевели свой экспорт в Европу.
Весьма драматические изменения происходят и в газовой сфере. Газ сложно транспортировать, что препятствует такому же динамичному перестроению рынков, как в нефтяной и угольной отрасли. Поэтому, когда в 2022 году Россия сокращала трубопроводные поставки газа в Европу, приходилось снижать и объемы добычи. Следовательно, на мировом рынке нарастал дефицит – по мере сокращения экспорта газа из России.
Важно отметить, что сокращение поставок газа в Европу не является ответом на антироссийские санкции. Ни Россия, ни Евросоюз не вводили против друг друга ограничений в области торговли газом. Просто на каждом газопроводе появлялись свои проблемы.
"Северный поток" на протяжении всего лета сокращал объемы прокачки из-за невозможности обслуживать турбины на газокомпрессорной станции: Канада ввела санкции против России, запрещающие отправку энергетического оборудования. А турбины в рамках "Северного потока" обслуживались только в Монреале. В итоге к 3 сентября последняя турбина выработала свой ресурс, и газопровод был остановлен. А 26 сентября "Северный поток" был взорван в шведской акватории.
Другой газопровод - "Ямал-Европа" не может быть использован, так как еще весной Польша фактически национализировала долю "Газпрома" (48,82%) в операторе польского участка газопровода – компании EuRoPol GAZ. В ответ Россия ввела санкции против этой структуры и теперь российские компании не могут иметь с ней никаких дел, а значит, "Газпром" не может заказывать услуги транзита газа.
Транзит газа через Украину хоть и сохраняется, но сократился примерно на 60%. С 10 мая Украина отказалась от прокачки через газоизмерительную станцию "Сохрановка", так как там газопровод проходит через территорию ЛНР. Хотя сам газопровод не поврежден. Прокачка сохраняется только по более северному маршруту: через газоизмерительную станцию "Суджа" (Курская область).
"Газпром" указывает на то, что он не рассчитывал на то, что когда-либо будет использовать "Суджу" для прокачки значимых объемов газа, поэтому оптимизировал (фактически разобрал) часть подводящих газопроводов. Поэтому перенаправить объемы газа, шедшие через "Сохрановку" на "Суджу" "Газпром" не смог. В итоге транзит газа через Украину составляет около 42,4 млн. куб. м. в сутки. При этом созданы условия для его полной остановки.
Дело в том, что по контракту "Газпрома" и оператора ГТС Украины транзит должен составлять 109,5 млн. куб. м. в сутки. Если российский концерн физически не прокачивает за день этот объем, он все равно должен его оплатить (условие "качай или плати"). Теперь же "Газпром" обвиняет украинскую сторону в нарушении контракта, так как та не дает использовать маршрут через "Сохрановку", и платит только за фактически прокаченные объемы. Оператор ГТС Украины заявляет, что "Газпром" нарушает контракт и недоплачивает ему. Поэтому полная остановка транзита может произойти не по причине повреждения газопроводов, а из-за разрыва контракта.
Единственно нормально функционирующий газопровод из России в Европу – "Турецкий поток". Суммарная мощность этой системы 31,5 млрд. куб. м. Она состоит из двух ниток по 15,75 млрд. куб. м. каждая. Одна для Турции, вторая для Европы.
Таким образом, если в 2021 г. Россия поставила в Европу около 155 млрд. куб. м. трубопроводного газа, то в 2022 г. этот показатель составит примерно 80-90 млрд. куб. м. Если нынешняя ежесуточная прокачка газа в Европу сохранится на весь 2023 г., то объем экспорта туда составит только около 30 млрд. куб. м.
Зачем нужен газовый хаб в Турции
Для России важен европейский рынок газа. Мы более 50 лет поставляли туда газ. Можно, конечно, злорадствовать и говорить, что теперь то европейцы увидят, на чем строилось благополучие их промышленности. Однако не стоит забывать, что продажа газа в Европу приносит России большие доходы, и важно думать о состоянии своей экономики. Однако нынешний политический конфликт России и Запада не позволит вернуться к прежнему формату работы.
Тем не менее у Европы сохраняется объективная необходимость использовать газ, а Россия хочет восстановить экспорт по западному направлению.
Российское руководство предлагает новый формат сотрудничества в газовой сфере. Ранее "Газпром" стремился доставить газ до конечного потребителя. Он брал на себя затраты на строительство газопроводов, скупал сбытовые компании в самой Европе, соглашался на риски взаимодействия с транзитерами и т.д. Теперь же Москва декларирует буквально следующий тезис: "Раз вы взрываете, национализируете наши газопроводы, давите и дискриминируете "Газпром", прикрываясь антимонопольным законодательством, то теперь мы не будем заходить в Европу вообще, а будет отдавать вам газ на границе". Такая позиция вылилась в идею создания газового хаба в Турции.
Это должно ослабить политизацию газовой сферы. Теперь европейские коммерческие компании смогут объявлять своим политикам, что купили газ не у России, а на хабе. Причем проект открывает возможности поставок и для Азербайджана, и для Ирана. Возможны также обменные операции с газом между Россией и Казахстаном и другими среднеазиатскими странами. Ведь и Москва и Анкара заинтересованы, чтобы на будущем хабе было максимальное количество поставщиков. Конечно, Россия рассчитывает, что основным поставщиком все равно будет "Газпром".
Фактически Россия и Европа могут вернуться на 50 лет назад в газовых отношениях. Самые первые контракты на поставку советского газа подразумевали, что сырье доставлялось в первую за границами социалистического блока нейтральную страну – Австрию. Там газ менял право собственности, и уже европейские компании доставляли его в свои страны. Так появился австрийский газовый хаб в Баумгартене.
Газопровод в Китай и сжиженый газ
При этом Россия понимает, что Европа в любом случае - сжимающийся рынок. Мы видим и процесс деиндустриализации, и частичный переход на возобновляемые источники энергии.
Стратегически российскому газу предстоит повторить путь угля и нефти и перейти на азиатские рынки. Однако для этого нужно будет строить новые газопроводы и разработать собственную технологию строительства крупнотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ).
В первом случае "Газпром" уже ведет переговоры с Китаем о строительстве "Силы Сибири-2" мощностью 50 млрд. куб. м. в год. Пекин сложный, жесткий переговорщик, он уверен, что время на его стороне. Он считает, что чем хуже у "Газпрома" дела в Европе, тем более сговорчивым он будет. Российская сторона доводит до Китая тезис о том, что если у Китая будет обострение конфликта с США, то появляется риск перекрытия поставок СПГ, а российские газопроводы - надежный источник энергоносителей.
Безусловно, актуально строительство в России СПГ-заводов. Это позволит российским компаниям не зависеть от какого-то одного рынка сбыта. Разработка собственной технологии потребует времени и больших инвестиций. Но без этого Россия не сможет в полной мере монетизировать свои запасы природного газа. 2023 год покажет, насколько успешно Россия сможет справляться с вызовами в газовой сфере.