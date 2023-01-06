https://uz.sputniknews.ru/20230106/kak-budet-menyatsya-rynok-sbyta-rossiyskogo-gaza-v-2023-godu-31279553.html

Как будет меняться рынок сбыта российского газа в 2023 году

Как будет меняться рынок сбыта российского газа в 2023 году

В прошлом году мировой энергетический кризис стал переходить в экономический. Он проявится в 2023 году, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков.

2023-01-06T11:09+0500

2023-01-06T11:09+0500

2023-01-06T11:09+0500

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кризис

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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. 2022 год стал переломным для всей мировой энергетики. Энергетический кризис хоть и возник в 2021 году и был вызван, прежде всего, неадекватной энергетической политикой Евросоюза, но именно в 2022–м он проявился в полной мере. Кроме того, в 2022 году мировой энергетический кризис стал переходить в экономический, который, в свою очередь, проявится в 2023 году.Что произошло с газопроводамиВ отраслях энергетики идут разные изменения. Наиболее динамичные произошли на рынках нефти и угля. Россия поменялась рынками сбыта с другими производителями: российское сырье ушло в Азию, а другие поставщики перевели свой экспорт в Европу.Весьма драматические изменения происходят и в газовой сфере. Газ сложно транспортировать, что препятствует такому же динамичному перестроению рынков, как в нефтяной и угольной отрасли. Поэтому, когда в 2022 году Россия сокращала трубопроводные поставки газа в Европу, приходилось снижать и объемы добычи. Следовательно, на мировом рынке нарастал дефицит – по мере сокращения экспорта газа из России.Важно отметить, что сокращение поставок газа в Европу не является ответом на антироссийские санкции. Ни Россия, ни Евросоюз не вводили против друг друга ограничений в области торговли газом. Просто на каждом газопроводе появлялись свои проблемы."Северный поток" на протяжении всего лета сокращал объемы прокачки из-за невозможности обслуживать турбины на газокомпрессорной станции: Канада ввела санкции против России, запрещающие отправку энергетического оборудования. А турбины в рамках "Северного потока" обслуживались только в Монреале. В итоге к 3 сентября последняя турбина выработала свой ресурс, и газопровод был остановлен. А 26 сентября "Северный поток" был взорван в шведской акватории.Другой газопровод - "Ямал-Европа" не может быть использован, так как еще весной Польша фактически национализировала долю "Газпрома" (48,82%) в операторе польского участка газопровода – компании EuRoPol GAZ. В ответ Россия ввела санкции против этой структуры и теперь российские компании не могут иметь с ней никаких дел, а значит, "Газпром" не может заказывать услуги транзита газа.Транзит газа через Украину хоть и сохраняется, но сократился примерно на 60%. С 10 мая Украина отказалась от прокачки через газоизмерительную станцию "Сохрановка", так как там газопровод проходит через территорию ЛНР. Хотя сам газопровод не поврежден. Прокачка сохраняется только по более северному маршруту: через газоизмерительную станцию "Суджа" (Курская область)."Газпром" указывает на то, что он не рассчитывал на то, что когда-либо будет использовать "Суджу" для прокачки значимых объемов газа, поэтому оптимизировал (фактически разобрал) часть подводящих газопроводов. Поэтому перенаправить объемы газа, шедшие через "Сохрановку" на "Суджу" "Газпром" не смог. В итоге транзит газа через Украину составляет около 42,4 млн. куб. м. в сутки. При этом созданы условия для его полной остановки.Дело в том, что по контракту "Газпрома" и оператора ГТС Украины транзит должен составлять 109,5 млн. куб. м. в сутки. Если российский концерн физически не прокачивает за день этот объем, он все равно должен его оплатить (условие "качай или плати"). Теперь же "Газпром" обвиняет украинскую сторону в нарушении контракта, так как та не дает использовать маршрут через "Сохрановку", и платит только за фактически прокаченные объемы. Оператор ГТС Украины заявляет, что "Газпром" нарушает контракт и недоплачивает ему. Поэтому полная остановка транзита может произойти не по причине повреждения газопроводов, а из-за разрыва контракта.Единственно нормально функционирующий газопровод из России в Европу – "Турецкий поток". Суммарная мощность этой системы 31,5 млрд. куб. м. Она состоит из двух ниток по 15,75 млрд. куб. м. каждая. Одна для Турции, вторая для Европы.Таким образом, если в 2021 г. Россия поставила в Европу около 155 млрд. куб. м. трубопроводного газа, то в 2022 г. этот показатель составит примерно 80-90 млрд. куб. м. Если нынешняя ежесуточная прокачка газа в Европу сохранится на весь 2023 г., то объем экспорта туда составит только около 30 млрд. куб. м.Зачем нужен газовый хаб в ТурцииДля России важен европейский рынок газа. Мы более 50 лет поставляли туда газ. Можно, конечно, злорадствовать и говорить, что теперь то европейцы увидят, на чем строилось благополучие их промышленности. Однако не стоит забывать, что продажа газа в Европу приносит России большие доходы, и важно думать о состоянии своей экономики. Однако нынешний политический конфликт России и Запада не позволит вернуться к прежнему формату работы.Тем не менее у Европы сохраняется объективная необходимость использовать газ, а Россия хочет восстановить экспорт по западному направлению.Российское руководство предлагает новый формат сотрудничества в газовой сфере. Ранее "Газпром" стремился доставить газ до конечного потребителя. Он брал на себя затраты на строительство газопроводов, скупал сбытовые компании в самой Европе, соглашался на риски взаимодействия с транзитерами и т.д. Теперь же Москва декларирует буквально следующий тезис: "Раз вы взрываете, национализируете наши газопроводы, давите и дискриминируете "Газпром", прикрываясь антимонопольным законодательством, то теперь мы не будем заходить в Европу вообще, а будет отдавать вам газ на границе". Такая позиция вылилась в идею создания газового хаба в Турции.Это должно ослабить политизацию газовой сферы. Теперь европейские коммерческие компании смогут объявлять своим политикам, что купили газ не у России, а на хабе. Причем проект открывает возможности поставок и для Азербайджана, и для Ирана. Возможны также обменные операции с газом между Россией и Казахстаном и другими среднеазиатскими странами. Ведь и Москва и Анкара заинтересованы, чтобы на будущем хабе было максимальное количество поставщиков. Конечно, Россия рассчитывает, что основным поставщиком все равно будет "Газпром".Фактически Россия и Европа могут вернуться на 50 лет назад в газовых отношениях. Самые первые контракты на поставку советского газа подразумевали, что сырье доставлялось в первую за границами социалистического блока нейтральную страну – Австрию. Там газ менял право собственности, и уже европейские компании доставляли его в свои страны. Так появился австрийский газовый хаб в Баумгартене.Газопровод в Китай и сжиженый газПри этом Россия понимает, что Европа в любом случае - сжимающийся рынок. Мы видим и процесс деиндустриализации, и частичный переход на возобновляемые источники энергии.Стратегически российскому газу предстоит повторить путь угля и нефти и перейти на азиатские рынки. Однако для этого нужно будет строить новые газопроводы и разработать собственную технологию строительства крупнотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ).В первом случае "Газпром" уже ведет переговоры с Китаем о строительстве "Силы Сибири-2" мощностью 50 млрд. куб. м. в год. Пекин сложный, жесткий переговорщик, он уверен, что время на его стороне. Он считает, что чем хуже у "Газпрома" дела в Европе, тем более сговорчивым он будет. Российская сторона доводит до Китая тезис о том, что если у Китая будет обострение конфликта с США, то появляется риск перекрытия поставок СПГ, а российские газопроводы - надежный источник энергоносителей.Безусловно, актуально строительство в России СПГ-заводов. Это позволит российским компаниям не зависеть от какого-то одного рынка сбыта. Разработка собственной технологии потребует времени и больших инвестиций. Но без этого Россия не сможет в полной мере монетизировать свои запасы природного газа. 2023 год покажет, насколько успешно Россия сможет справляться с вызовами в газовой сфере.

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2023

Игорь Юшков https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/817/39/8173986_221:0:762:541_100x100_80_0_0_a81dadf8ddf6ebc15099b18c482f77a0.jpg

Игорь Юшков https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/817/39/8173986_221:0:762:541_100x100_80_0_0_a81dadf8ddf6ebc15099b18c482f77a0.jpg

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