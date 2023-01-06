https://uz.sputniknews.ru/20230106/sertifikatsiyu-dok-1-maks-v-uzbekistane-proveli-s-narusheniyami-31285250.html
Сертификацию “Док-1 Макс” в Узбекистане провели с нарушениями
Сертификацию “Док-1 Макс” в Узбекистане провели с нарушениями
СГБ раскрыла подробности дела об отравлении 19 детей сиропом от кашля. Как показало следствие, препарат прошел лабораторные испытания в стране с нарушениями законодательства.
2023-01-06T16:12+0500
2023-01-06T16:12+0500
2023-01-06T16:12+0500
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узбекистан
испытания
сгб
законодательство
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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Лабораторные испытания лекарственных препаратов “Док-1 Макс” и “Амбронол” в Узбекистане были приведены с нарушениями, сообщает Служба госбезопасности.Как отмечается, проводилось оно в ООО “Научный центр стандартизации лекарственных средств” и на них были оформлены сертификаты соответствия.Однако, как установило следствие, исследования проводились с грубыми нарушениями нормативно-правовой документации. В результате некачественные препараты попали на рынок.Вместе с тем, приостановлено прохождение таможенного контроля, импортируемых ООО “Quramax Medikal” из Индии в Узбекистан лекарственных средств, препараты изъяты из продажи в стране.После приема сиропа "Док-1 Макс" в Узбекистане скончались 19 детей. Как показало исследование, в нем находилось высокотоксичное вещество — этиленгликоль.Республика приостановила реализацию на своей территории всей продукции индийской фармкомпании Marion Biotech, которая производила сироп.Расследование ведется и в Узбекистане, и в Индии.После трагедии Шавкат Мирзиёев уволил главу Агентства по развитию фармотрасли и пообещал, что ответственные лица, допустившие такое, ответят перед законом.
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лабораторные испытания исследование док 1 макс узбекистан отравились дети с нарушениями сгб подробности сироп от кашля следствие законодательство сколько детей погибло в чем причина почему кто виноват
лабораторные испытания исследование док 1 макс узбекистан отравились дети с нарушениями сгб подробности сироп от кашля следствие законодательство сколько детей погибло в чем причина почему кто виноват
Сертификацию “Док-1 Макс” в Узбекистане провели с нарушениями
СГБ раскрыла подробности дела об отравлении 19 детей сиропом от кашля. Как показало следствие, препарат прошел лабораторные испытания в стране с нарушениями законодательства.
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik.
Лабораторные испытания лекарственных препаратов “Док-1 Макс” и “Амбронол” в Узбекистане были приведены с нарушениями, сообщает
Служба госбезопасности.
Как отмечается, проводилось оно в ООО “Научный центр стандартизации лекарственных средств” и на них были оформлены сертификаты соответствия.
Однако, как установило следствие, исследования проводились с грубыми нарушениями нормативно-правовой документации. В результате некачественные препараты попали на рынок.
“В рамках уголовного дела два руководящих сотрудника ООО “Quramax Medikal” и два ответственных сотрудника ООО “Научный центр стандартизации лекарственных средств” в качестве подозреваемых лиц водворены в установленном порядке в следственный изолятор СГБ”, — говорится в сообщении ведомства.
Вместе с тем, приостановлено прохождение таможенного контроля, импортируемых ООО “Quramax Medikal” из Индии в Узбекистан лекарственных средств, препараты изъяты из продажи в стране.
После приема сиропа "Док-1 Макс" в Узбекистане скончались 19 детей. Как показало исследование, в нем находилось высокотоксичное вещество — этиленгликоль.
Республика приостановила реализацию на своей территории всей продукции индийской фармкомпании Marion Biotech, которая производила сироп.
Расследование ведется и в Узбекистане, и в Индии.
После трагедии Шавкат Мирзиёев уволил главу Агентства по развитию фармотрасли и пообещал, что ответственные лица, допустившие такое, ответят перед законом.