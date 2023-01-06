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Тридцать арбитров из Узбекистана будут судить международные соревнования ФИФА
Тридцать арбитров из Узбекистана будут судить международные соревнования ФИФА
ФИФА опубликовала список судей, которые будут работать на международных соревнованиях в 2023 году.
2023-01-06T08:07+0500
2023-01-06T08:07+0500
спорт
узбекистан
соревнования
фифа
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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В этом году международные соревнования по футзалу и пляжному футболу будут обслуживать в общей сложности 30 судей из Узбекистана, сообщает Футбольная ассоциация Узбекистана.ФИФА объявила список судей, помощников судей, судей VAR на 2023 год. Новые имена в составе судей ФИФА: Рахимбек Каримов, Авазбек Абдуллаев, Зофар Элибаев, Ойбек Каллахужаев, Найим Касимов.Кроме того, Рахимбек Каримов и Абдурашид Худойберганов включены в список судей VAR.С 2023 года Розиябону Юсупова сможет работать главным судьей женского футбола на международных площадках. Александра Кончикова также имеет возможность выступать в качестве рефери ФИФА по мини-футболу среди женщин.Ранее было объявлено, что судьи из Узбекистана будут руководить матчами "Кубка Персидского залива". Иракский город Басра примет традиционный Кубок Персидского залива, который проходит 6-19 января 2023 года.Организаторы соревнований направили официальное приглашение в Футбольную ассоциацию Узбекистана для участия судей ФИФА — Ильгиза Танташева (главный судья), Санжара Шоюсупова (помощник судьи) и Алишера Усманова (помощник судьи).
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кто будет судить международные соревнования из узбекистана фифа список арбитры
кто будет судить международные соревнования из узбекистана фифа список арбитры

Тридцать арбитров из Узбекистана будут судить международные соревнования ФИФА

08:07 06.01.2023
© ArmsportФутзал
Футзал - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2023
© Armsport
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ФИФА опубликовала список судей, которые будут работать на международных соревнованиях в 2023 году.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В этом году международные соревнования по футзалу и пляжному футболу будут обслуживать в общей сложности 30 судей из Узбекистана, сообщает Футбольная ассоциация Узбекистана.
ФИФА объявила список судей, помощников судей, судей VAR на 2023 год.
Новые имена в составе судей ФИФА: Рахимбек Каримов, Авазбек Абдуллаев, Зофар Элибаев, Ойбек Каллахужаев, Найим Касимов.
Кроме того, Рахимбек Каримов и Абдурашид Худойберганов включены в список судей VAR.
С 2023 года Розиябону Юсупова сможет работать главным судьей женского футбола на международных площадках. Александра Кончикова также имеет возможность выступать в качестве рефери ФИФА по мини-футболу среди женщин.
Ранее было объявлено, что судьи из Узбекистана будут руководить матчами "Кубка Персидского залива". Иракский город Басра примет традиционный Кубок Персидского залива, который проходит 6-19 января 2023 года.
Организаторы соревнований направили официальное приглашение в Футбольную ассоциацию Узбекистана для участия судей ФИФА — Ильгиза Танташева (главный судья), Санжара Шоюсупова (помощник судьи) и Алишера Усманова (помощник судьи).
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