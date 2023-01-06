https://uz.sputniknews.ru/20230106/tridtsat-arbitrov-iz-uzbekistana-budut-sudit-mejdunarodnye-sorevnovaniya-fifa--31267796.html
Тридцать арбитров из Узбекистана будут судить международные соревнования ФИФА
Тридцать арбитров из Узбекистана будут судить международные соревнования ФИФА
ФИФА опубликовала список судей, которые будут работать на международных соревнованиях в 2023 году.
2023-01-06T08:07+0500
2023-01-06T08:07+0500
2023-01-06T08:07+0500
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узбекистан
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фифа
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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В этом году международные соревнования по футзалу и пляжному футболу будут обслуживать в общей сложности 30 судей из Узбекистана, сообщает Футбольная ассоциация Узбекистана.ФИФА объявила список судей, помощников судей, судей VAR на 2023 год. Новые имена в составе судей ФИФА: Рахимбек Каримов, Авазбек Абдуллаев, Зофар Элибаев, Ойбек Каллахужаев, Найим Касимов.Кроме того, Рахимбек Каримов и Абдурашид Худойберганов включены в список судей VAR.С 2023 года Розиябону Юсупова сможет работать главным судьей женского футбола на международных площадках. Александра Кончикова также имеет возможность выступать в качестве рефери ФИФА по мини-футболу среди женщин.Ранее было объявлено, что судьи из Узбекистана будут руководить матчами "Кубка Персидского залива". Иракский город Басра примет традиционный Кубок Персидского залива, который проходит 6-19 января 2023 года.Организаторы соревнований направили официальное приглашение в Футбольную ассоциацию Узбекистана для участия судей ФИФА — Ильгиза Танташева (главный судья), Санжара Шоюсупова (помощник судьи) и Алишера Усманова (помощник судьи).
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кто будет судить международные соревнования из узбекистана фифа список арбитры
кто будет судить международные соревнования из узбекистана фифа список арбитры
Тридцать арбитров из Узбекистана будут судить международные соревнования ФИФА
ФИФА опубликовала список судей, которые будут работать на международных соревнованиях в 2023 году.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В этом году международные соревнования по футзалу и пляжному футболу будут обслуживать в общей сложности 30 судей из Узбекистана, сообщает Футбольная ассоциация Узбекистана.
ФИФА объявила список судей, помощников судей, судей VAR на 2023 год.
Новые имена в составе судей ФИФА: Рахимбек Каримов, Авазбек Абдуллаев, Зофар Элибаев, Ойбек Каллахужаев, Найим Касимов.
Кроме того, Рахимбек Каримов и Абдурашид Худойберганов включены в список судей VAR.
С 2023 года Розиябону Юсупова сможет работать главным судьей женского футбола на международных площадках. Александра Кончикова также имеет возможность выступать в качестве рефери ФИФА по мини-футболу среди женщин.
Ранее было объявлено, что судьи из Узбекистана будут руководить матчами "Кубка Персидского залива". Иракский город Басра примет традиционный Кубок Персидского залива, который проходит 6-19 января 2023 года.
Организаторы соревнований направили официальное приглашение в Футбольную ассоциацию Узбекистана для участия судей ФИФА — Ильгиза Танташева (главный судья), Санжара Шоюсупова (помощник судьи) и Алишера Усманова (помощник судьи).