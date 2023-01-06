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https://uz.sputniknews.ru/20230106/v-andijanskom-zooparke-medved-napal-na-smotritelya-31281624.html
В андижанском зоопарке медведь напал на смотрителя
В андижанском зоопарке медведь напал на смотрителя
Хищный обитатель зоопарка в Андижанской области напал на смотрителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Ведется следствие.
2023-01-06T15:04+0500
2023-01-06T15:04+0500
происшествия
медведь
зоопарк
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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Медведь из зоопарка в Андижане напал на смотрителя, когда тот вошел в вольер, чтоб покормить зверя, сообщили в областном УВД.Инцидент произошел 3 января в 16.00 в Ходжаабадском районе. Хищник прокусил мужчине шею.От полученных травм он скончался на месте, назначена судебно-медицинская экспертиза.Правоохранители ведут расследование произошедшего.
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зоопарк андижан медведь напал на смотрителя хищник что случилось от полученный травм скончался ведется следствие
зоопарк андижан медведь напал на смотрителя хищник что случилось от полученный травм скончался ведется следствие

В андижанском зоопарке медведь напал на смотрителя

15:04 06.01.2023
© Pixabay/Mammiya медведь
медведь - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2023
© Pixabay/Mammiya
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Хищный обитатель зоопарка в Андижанской области напал на смотрителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Ведется следствие.
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Медведь из зоопарка в Андижане напал на смотрителя, когда тот вошел в вольер, чтоб покормить зверя, сообщили в областном УВД.
Инцидент произошел 3 января в 16.00 в Ходжаабадском районе. Хищник прокусил мужчине шею.
От полученных травм он скончался на месте, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Правоохранители ведут расследование произошедшего.
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