https://uz.sputniknews.ru/20230106/v-andijanskom-zooparke-medved-napal-na-smotritelya-31281624.html

В андижанском зоопарке медведь напал на смотрителя

В андижанском зоопарке медведь напал на смотрителя

Хищный обитатель зоопарка в Андижанской области напал на смотрителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. Ведется следствие.

2023-01-06T15:04+0500

2023-01-06T15:04+0500

2023-01-06T15:04+0500

происшествия

медведь

зоопарк

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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Медведь из зоопарка в Андижане напал на смотрителя, когда тот вошел в вольер, чтоб покормить зверя, сообщили в областном УВД.Инцидент произошел 3 января в 16.00 в Ходжаабадском районе. Хищник прокусил мужчине шею.От полученных травм он скончался на месте, назначена судебно-медицинская экспертиза.Правоохранители ведут расследование произошедшего.

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зоопарк андижан медведь напал на смотрителя хищник что случилось от полученный травм скончался ведется следствие