https://uz.sputniknews.ru/20230106/v-tashkente-prokommentirovali-zapret-na-uchebu-devushek-v-afganistane-31280885.html
В Ташкенте прокомментировали запрет на учебу девушек в Афганистане
В Ташкенте прокомментировали запрет на учебу девушек в Афганистане
Министерство иностранных дел Узбекистана выступило с заявлением по поводу запрета в Афганистане на учебу девушек в вузах.
2023-01-06T12:14+0500
2023-01-06T12:14+0500
2023-01-06T12:14+0500
политика
ташкент
афганистан
запрет
учеба
девушки
узбекистан
заявление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24768086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_badcc6a5969c9b0c048536938095d1b7.jpg
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. В Ташкенте с озабоченностью восприняли сообщение о введение в Афганистане запрета на учебу девушек и женщин в вузах, говорится в заявлении МИД республики.Отмечается, что Ташкент надеется на пересмотр данного решения.Ранее министерство высшего образования в правительстве талибов* распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана.В конце декабря глава министерства заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.* — члены движения “Талибан”, находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность
ташкент
афганистан
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24768086_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e5f7e03d424250225c523140462e9f4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент озабоченность запрет на учебу девушки афганистан министерство иностранных дел мид вузы
ташкент озабоченность запрет на учебу девушки афганистан министерство иностранных дел мид вузы
В Ташкенте прокомментировали запрет на учебу девушек в Афганистане
Министерство иностранных дел Узбекистана выступило с заявлением по поводу запрета в Афганистане на учебу девушек в вузах.
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik.
В Ташкенте с озабоченностью восприняли сообщение о введение в Афганистане запрета на учебу девушек и женщин в вузах, говорится
в заявлении МИД республики.
Отмечается, что Ташкент надеется на пересмотр данного решения.
“С чувством глубокой озабоченности восприняли сообщение о введении в Афганистане запрета на учебу женщин и девушек в государственных и частных высших учебных заведениях. Надеемся на пересмотр данного решения в знак решимости поддержать стремление афганского народа к построению мирного и благополучного будущего”, - говорится в сообщении.
Ранее министерство высшего образования в правительстве талибов* распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана.
В конце декабря глава министерства заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.
* — члены движения “Талибан”, находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность