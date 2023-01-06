https://uz.sputniknews.ru/20230106/v-tashkente-prokommentirovali-zapret-na-uchebu-devushek-v-afganistane-31280885.html

В Ташкенте прокомментировали запрет на учебу девушек в Афганистане

В Ташкенте прокомментировали запрет на учебу девушек в Афганистане

Министерство иностранных дел Узбекистана выступило с заявлением по поводу запрета в Афганистане на учебу девушек в вузах.

2023-01-06T12:14+0500

2023-01-06T12:14+0500

2023-01-06T12:14+0500

политика

ташкент

афганистан

запрет

учеба

девушки

узбекистан

заявление

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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. В Ташкенте с озабоченностью восприняли сообщение о введение в Афганистане запрета на учебу девушек и женщин в вузах, говорится в заявлении МИД республики.Отмечается, что Ташкент надеется на пересмотр данного решения.Ранее министерство высшего образования в правительстве талибов* распорядилось приостановить обучение студенток в частных и государственных университетах Афганистана.В конце декабря глава министерства заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит исламским традициям.* — члены движения “Талибан”, находящегося под санкциями ООН за террористическую деятельность

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