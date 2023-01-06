https://uz.sputniknews.ru/20230106/v-uzbekistane-podschitali-kurashistok-31275308.html
В Узбекистане подсчитали курашисток
В Узбекистане подсчитали курашисток
Госкомитет статистики Узбекистана подсчитал количество спортсменов в стране, занимающихся национальной борьбой кураш.
2023-01-06T09:14+0500
2023-01-06T09:14+0500
2023-01-06T09:14+0500
спорт
узбекистан
кураш
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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. По состоянию на 1 января национальной борьбой кураш в Узбекистане в общей сложности занимается 66 885 человек, сообщает Госкомстат.Секреты боевого искусства они постигают в спортивных школах и секциях по всей стране.При этом девушек среди них лишь 16 процентов — это 10 тыс 717 человек.Значительно больше узбекистанцев занимается футболом — 308 тыс 192 человека.
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узбекистан кураш сколько человек занимается борьба спортсмены госкомстат
узбекистан кураш сколько человек занимается борьба спортсмены госкомстат
В Узбекистане подсчитали курашисток
Госкомитет статистики Узбекистана подсчитал количество спортсменов в стране, занимающихся национальной борьбой кураш.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. По состоянию на 1 января национальной борьбой кураш в Узбекистане в общей сложности занимается 66 885 человек, сообщает Госкомстат.
Секреты боевого искусства они постигают в спортивных школах и секциях по всей стране.
При этом девушек среди них лишь 16 процентов — это 10 тыс 717 человек.
Значительно больше узбекистанцев занимается футболом — 308 тыс 192 человека.