https://uz.sputniknews.ru/20230106/v-uzbekistane-podschitali-kurashistok-31275308.html

В Узбекистане подсчитали курашисток

В Узбекистане подсчитали курашисток

Госкомитет статистики Узбекистана подсчитал количество спортсменов в стране, занимающихся национальной борьбой кураш.

2023-01-06T09:14+0500

2023-01-06T09:14+0500

2023-01-06T09:14+0500

спорт

узбекистан

кураш

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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. По состоянию на 1 января национальной борьбой кураш в Узбекистане в общей сложности занимается 66 885 человек, сообщает Госкомстат.Секреты боевого искусства они постигают в спортивных школах и секциях по всей стране.При этом девушек среди них лишь 16 процентов — это 10 тыс 717 человек.Значительно больше узбекистанцев занимается футболом — 308 тыс 192 человека.

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