https://uz.sputniknews.ru/20230107/dojd-i-tuman-prognoz-pogody-na-7-yanvarya-31291769.html

Дождь и туман: прогноз погоды на 7 января

Дождь и туман: прогноз погоды на 7 января

Какая погода ожидается в субботу на территории республики — читайте в нашем материале.

2023-01-07T10:12+0500

2023-01-07T10:12+0500

2023-01-07T10:15+0500

общество

прогноз

прогноз погоды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0f/30754174_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_527c95f38a9831f407d07d69277b2094.jpg

ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. В субботу в Узбекистане ожидается, переменная облачность, местами небольшой дождь, по областям Ферганской долины к вечеру местами дождь. По Республике Каракалпакстан, Хорезмской области без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Температура 12-17° тепла. Ветер 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура 14-16° тепла.В горных районах местами осадки. Возможен туман. На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Ветер 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура 4-9° тепла.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

дождь и туман прогноз погоды на 7 января какая погода ожидается в субботу на территории республики читайте в нашем материале узбекистан ташкент