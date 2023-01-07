https://uz.sputniknews.ru/20230107/dojd-i-tuman-prognoz-pogody-na-7-yanvarya-31291769.html
Дождь и туман: прогноз погоды на 7 января
Дождь и туман: прогноз погоды на 7 января
Какая погода ожидается в субботу на территории республики — читайте в нашем материале.
2023-01-07T10:12+0500
2023-01-07T10:12+0500
2023-01-07T10:15+0500
общество
прогноз
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. В субботу в Узбекистане ожидается, переменная облачность, местами небольшой дождь, по областям Ферганской долины к вечеру местами дождь. По Республике Каракалпакстан, Хорезмской области без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Температура 12-17° тепла. Ветер 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура 14-16° тепла.В горных районах местами осадки. Возможен туман. На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Ветер 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура 4-9° тепла.
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дождь и туман прогноз погоды на 7 января какая погода ожидается в субботу на территории республики читайте в нашем материале узбекистан ташкент
дождь и туман прогноз погоды на 7 января какая погода ожидается в субботу на территории республики читайте в нашем материале узбекистан ташкент
Дождь и туман: прогноз погоды на 7 января
10:12 07.01.2023 (обновлено: 10:15 07.01.2023)
Какая погода ожидается в субботу на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik.
В субботу в Узбекистане ожидается, переменная облачность, местами небольшой дождь, по областям Ферганской долины к вечеру местами дождь. По Республике Каракалпакстан, Хорезмской области без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Температура 12-17° тепла. Ветер 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Об этом сообщает
Узгидромет.
В Ташкенте переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура 14-16° тепла.
В горных районах местами осадки. Возможен туман. На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Ветер 7-12 м/с, местами усиление до 15-20 м/с. Температура 4-9° тепла.