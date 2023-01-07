https://uz.sputniknews.ru/20230107/kak-snyat-pristup-migreni-bez-tabletok-31287471.html

Как снять приступ мигрени без таблеток

Как снять приступ мигрени без таблеток

Снять приступ пульсирующей боли в голове можно без лекарственных препаратов, считает кандидат медицинских наук, невролог Ольга Котова.

2023-01-07T07:00+0500

2023-01-07T07:00+0500

2023-01-07T07:00+0500

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таблетки

лекарства

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Два самых распространенных вида головной боли – это мигрень и боль напряжения, которая может быть связана, например, со стрессом или неправильной позой во время работы, отметила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, невролог, старший научный сотрудник Лаборатории патологии вегетативной нервной системы научно-исследовательского отдела неврологии Первого МГМУ им. Сеченова Ольга Котова. По ее словам, в первом случае избавиться от болезненных ощущений можно с помощью сна.Правда, сон не поможет избавиться от головной боли напряжения, однако он способен предотвратить появление этого симптома, добавила она.Лучше соблюдать принципы гигиены сна, чем надеяться на обезболивающие препараты, уверена невролог. Злоупотребление такими лекарствами, в свою очередь, может спровоцировать головную боль, предупредила она."Если выраженная головная боль мешает заснуть, можно принимать обезболивающие препараты, но ограниченное количество, не более 15 таблеток в месяц. Если больше, то они перестанут работать или, наоборот, будут провоцировать головную боль", – заключила Котова.

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