https://uz.sputniknews.ru/20230107/kak-v-tashkente-otprazdnovali-rojdestvo---video-31314297.html
Как в Ташкенте отпраздновали Рождество - видео
Как в Ташкенте отпраздновали Рождество - видео
Рождественская служба в Ташкенте прошла в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.
2023-01-07T16:10+0500
2023-01-07T16:10+0500
2023-01-07T16:10+0500
видео
рождество
ташкент
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В Ташкенте в пятницу в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы прошла традиционная рождественская служба. Её традиционно провел митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Подробности - в нашем видео.
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как в ташкенте отпраздновали рождество видео рождественская служба в ташкенте прошла в кафедральном соборе успения пресвятой богородицы
как в ташкенте отпраздновали рождество видео рождественская служба в ташкенте прошла в кафедральном соборе успения пресвятой богородицы
Как в Ташкенте отпраздновали Рождество - видео
Рождественская служба в Ташкенте прошла в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.
В Ташкенте в пятницу в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы прошла традиционная рождественская служба.
Её традиционно провел митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Подробности - в нашем видео.