https://uz.sputniknews.ru/20230107/kak-v-tashkente-otprazdnovali-rojdestvo---video-31314297.html

Как в Ташкенте отпраздновали Рождество - видео

Как в Ташкенте отпраздновали Рождество - видео

Рождественская служба в Ташкенте прошла в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.

2023-01-07T16:10+0500

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видео

рождество

ташкент

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В Ташкенте в пятницу в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы прошла традиционная рождественская служба. Её традиционно провел митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Подробности - в нашем видео.

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как в ташкенте отпраздновали рождество видео рождественская служба в ташкенте прошла в кафедральном соборе успения пресвятой богородицы