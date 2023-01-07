https://uz.sputniknews.ru/20230107/oleg-taktarov-sygraet-v-filme-ob-uzbekskoy-geroine-velikoy-otechestvennoy-voyny-31319634.html
Олег Тактаров сыграет в фильме об узбекской героине Великой Отечественной войны
Олег Тактаров сыграет в фильме об узбекской героине Великой Отечественной войны
Кинолента в данное время находится на этапе монтажа.
2023-01-07T19:08+0500
2023-01-07T19:08+0500
2023-01-07T19:08+0500
культура
узбекистан
вов
великая отечественная война
кино
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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Российский актер и спортсмен Олег Тактаров принял участие в съемках художественного фильма "Ўзбек қизи" ("Узбечка"). Об этом сообщает пресс-служба Агентства кинематографии республики.Известно, что кинолента была снята в сотрудничестве с узбекскими и белорусскими кинематографистами. Съемки уже завершились, а на днях стартовал этап монтажа картины.Фильм режиссера Акбара Бектурдиева, созданный киностудией "Сinema of Сentral Аsia", рассказывает о судьбе и героизме узбекской девушки-снайпера в годы Второй мировой войны.Помимо Тактарова, роли в фильме исполнили актеры Айсанем Юсупова, Феруза Саидова, Йигитали Мамаджанов, Сергей Лапаницын, Милана Иванова и другие.
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олег тактаров сыграет в фильме об узбекской героине вов кинолента в данное время находится на этапе монтажа великая отечественная война главные даты события
олег тактаров сыграет в фильме об узбекской героине вов кинолента в данное время находится на этапе монтажа великая отечественная война главные даты события
Олег Тактаров сыграет в фильме об узбекской героине Великой Отечественной войны
Кинолента в данное время находится на этапе монтажа.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Российский актер и спортсмен Олег Тактаров принял участие в съемках художественного фильма "Ўзбек қизи" ("Узбечка"). Об этом сообщает пресс-служба Агентства кинематографии республики.
Известно, что кинолента была снята в сотрудничестве с узбекскими и белорусскими кинематографистами. Съемки уже завершились, а на днях стартовал этап монтажа картины.
Фильм режиссера Акбара Бектурдиева, созданный киностудией "Сinema of Сentral Аsia", рассказывает о судьбе и героизме узбекской девушки-снайпера в годы Второй мировой войны.
Помимо Тактарова, роли в фильме исполнили актеры Айсанем Юсупова, Феруза Саидова, Йигитали Мамаджанов, Сергей Лапаницын, Милана Иванова и другие.