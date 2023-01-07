https://uz.sputniknews.ru/20230107/olimpiyskie-i-paralimpiyskie-rezervy-budut-gotovit-po-novomu-31282379.html

Олимпийские и паралимпийские резервы будут готовить по-новому

Олимпийские и паралимпийские резервы будут готовить по-новому

Правительство сокращает количество учащихся Республиканского центра олимпийского и паралимпийского резерва. Высвободившиеся средства направят на улучшение питание оставшихся спортсменов и поощрение их тренеров.

2023-01-07T08:04+0500

2023-01-07T08:04+0500

2023-01-07T08:04+0500

спорт

питание

спортсмен

тренер

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ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Правительство Узбекистана разработало новый порядок о тренировочных центрах, а также о приеме, аттестации и переводу учащихся в учебно-тренировочные центры по олимпийским и паралимпийским видам спорта.По рекомендации Национального паралимпийского комитета Узбекистана для олимпийских и паралимпийских колледжей и центров устанавливаются дополнительные квоты до 10% для учащихся с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью в общем количестве учащихся.В 2022/2023 учебном году количество учащихся-спортсменов Республиканского центра олимпийской и паралимпийской спортивной подготовки составит 750 человек, а в региональных центрах – 600.Начиная с 2023/2024 учебного года количество учащихся - спортсменов Республиканского центра олимпийской и паралимпийской спортивной подготовки составит 600 человек, а в региональных центрах – 450.Бюджетные средства, высвободившиеся в результате сокращения квоты учащихся и персонала в центрах, будут направлены на дальнейшее улучшение питания спортсменов этих центров и поощрение тренеров.Квоты приема в центр формируются исходя из особенностей каждого вида спорта (весовая категория, количество спортсменов, в том числе девушек, количество спортсменов, занимающихся соответствующим видом спорта и т.д.).Учебный процесс в центрах осуществляется в 2 этапа: 1-й этап проводится в олимпийских школах для 5-11 классов, 2-й этап проводится в олимпийских и паралимпийских колледжах для 1-2-х классов.

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2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Мунаввар Разакова

олимпийские и паралимпийские резервы как будут готовить правительство узбекистан республиканский центр куда направят деньги спортсмены тренеры