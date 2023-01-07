https://uz.sputniknews.ru/20230107/pensionnyy-fond-otchitalsya-o-polnoy-vyplate-pensiy-i-posobiy-za-yanvar-31288418.html

Пенсионный фонд отчитался о полной выплате пенсий и пособий за январь

Пенсионный фонд отчитался о полной выплате пенсий и пособий за январь

Средства, необходимые получателям пенсий и пособий, полностью переведены в коммерческие банки к 5 января.

2023-01-07T11:13+0500

2023-01-07T11:13+0500

2023-01-07T11:13+0500

общество

пенсионный фонд

пенсия

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Пенсионный фонд полностью выплатил пенсии и пособия гражданам за январь 2023 года, сообщает ведомство.Отмечается, что к 5 января в коммерческие банки перечислены все средства, предназначенные для 4,4 миллиона получателей. 2,6 миллиона из них уже получили причитающиеся выплаты — это 61 процент."Деньги на банковские пластиковые карты перечислены 2,4 миллиона пенсионерам и получателям пособий.183 тысячам - передано в наличной форме”, — говорится в сообщении.Получателям пенсий и пособий в наличной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства текущие ежемесячные выплаты доставляются выездными кассами Народного банка по утвержденным графикам.

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