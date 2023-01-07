https://uz.sputniknews.ru/20230107/putin-pozdravil-pravoslavnyx-xristian-s-rojdestvom-31294875.html
Путин поздравил православных христиан с Рождеством
Путин поздравил православных христиан с Рождеством
В поздравлении Владимир Путин обратил внимание на то, что церковные организации заботятся о тех, кто нуждается в помощи и поддерживают военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
2023-01-07T12:11+0500
2023-01-07T12:11+0500
2023-01-07T12:11+0500
россия
владимир путин
рождество
православие
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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово. Об этом говорится на сайте Кремля.Российский президент особое выделил огромный созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь и другие христианские конфессии в единение общества, сохранение исторической памяти, воспитание молодежи и укрепление института семьи.Он также обратил внимание на то, что церковные организации заботятся о тех, кто нуждается в помощи и поддерживают военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.В Рождественскую ночь Путин присутствовал на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля.
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путин поздравил православных христиан с рождеством в поздравлении владимир путин обратил внимание на то что церковные организации заботятся о тех кто нуждается в помощи и поддерживают военнослужащих участвующих в специальной военной операции
путин поздравил православных христиан с рождеством в поздравлении владимир путин обратил внимание на то что церковные организации заботятся о тех кто нуждается в помощи и поддерживают военнослужащих участвующих в специальной военной операции
Путин поздравил православных христиан с Рождеством
В поздравлении Владимир Путин обратил внимание на то, что церковные организации заботятся о тех, кто нуждается в помощи и поддерживают военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово. Об этом говорится на сайте
Кремля.
"Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость", — указано в обращении.
Российский президент особое выделил огромный созидательный вклад, который вносит Русская православная церковь и другие христианские конфессии в единение общества, сохранение исторической памяти, воспитание молодежи и укрепление института семьи.
Он также обратил внимание на то, что церковные организации заботятся о тех, кто нуждается в помощи и поддерживают военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
"Столь большая, многогранная, истинно подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего", — сказал глава России.
В Рождественскую ночь Путин присутствовал на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля.