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Рождество в Ташкенте - фото
Рождество в Ташкенте - фото
Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Как его отметили православные верующие Ташкента - смотрите в нашей фотоленте.
2023-01-07T21:03+0500
2023-01-07T21:03+0500
фото
ташкент
рождество
праздник
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рождество в ташкенте фото рождество христово один из главных христианских праздников как его отметили православные верующие ташкента смотрите в нашей фотоленте
рождество в ташкенте фото рождество христово один из главных христианских праздников как его отметили православные верующие ташкента смотрите в нашей фотоленте

Рождество в Ташкенте - фото

21:03 07.01.2023
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НовостиTelegram
Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Как его отметили православные верующие Ташкента - смотрите в нашей фотоленте.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В иерархии праздников Русской православной церкви Рождество занимает второе место после Пасхи.

В иерархии праздников Русской православной церкви Рождество занимает второе место после Пасхи. - Sputnik Узбекистан
1/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

В иерархии праздников Русской православной церкви Рождество занимает второе место после Пасхи.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Ему предшествует 40-дневный рождественский пост, неделя праотцев, неделя отцев, особая суббота перед Рождеством, предпразднство и рождественский сочельник, а продолжается Рождество попразднством и святками.

Ему предшествует 40-дневный рождественский пост, неделя праотцев, неделя отцев, особая суббота перед Рождеством, предпразднство и рождественский сочельник, а продолжается Рождество попразднством и святками. - Sputnik Узбекистан
2/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Ему предшествует 40-дневный рождественский пост, неделя праотцев, неделя отцев, особая суббота перед Рождеством, предпразднство и рождественский сочельник, а продолжается Рождество попразднством и святками.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Православные Ташкента собрались в ночь с 6 на 7 января в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. Богослужение началось в 11.30 вечера и завершилось после 3 часов утра.

Православные Ташкента собрались в ночь с 6 на 7 января в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. Богослужение началось в 11.30 вечера и завершилось после 3 часов утра. - Sputnik Узбекистан
3/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Православные Ташкента собрались в ночь с 6 на 7 января в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. Богослужение началось в 11.30 вечера и завершилось после 3 часов утра.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Службу традиционно провел митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Службу традиционно провел митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. - Sputnik Узбекистан
4/5
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Службу традиционно провел митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Ташкенте.

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Ташкенте.

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