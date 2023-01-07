Рождество в Ташкенте - фото

В иерархии праздников Русской православной церкви Рождество занимает второе место после Пасхи.
В иерархии праздников Русской православной церкви Рождество занимает второе место после Пасхи.
Ему предшествует 40-дневный рождественский пост, неделя праотцев, неделя отцев, особая суббота перед Рождеством, предпразднство и рождественский сочельник, а продолжается Рождество попразднством и святками.
Ему предшествует 40-дневный рождественский пост, неделя праотцев, неделя отцев, особая суббота перед Рождеством, предпразднство и рождественский сочельник, а продолжается Рождество попразднством и святками.
Православные Ташкента собрались в ночь с 6 на 7 января в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. Богослужение началось в 11.30 вечера и завершилось после 3 часов утра.
Православные Ташкента собрались в ночь с 6 на 7 января в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. Богослужение началось в 11.30 вечера и завершилось после 3 часов утра.
Службу традиционно провел митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.
Службу традиционно провел митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.
Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Ташкенте.
Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Ташкенте.