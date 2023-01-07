https://uz.sputniknews.ru/20230107/si-tszinpin-predlojil-provesti-ocherednoe-zasedanie-v-formate-tsentralnaya-aziya--kitay-31297368.html

Си Цзиньпин предложил провести очередное заседание в формате "Центральная Азия – Китай"

Си Цзиньпин предложил провести очередное заседание в формате "Центральная Азия – Китай"

Китайский лидер подчеркнул, что формат "Центральная Азия – Китай" носит открытый, прозрачный, взаимовыгодный, равноправный, деловой и эффективный характер.

2023-01-07T14:09+0500

2023-01-07T14:09+0500

2023-01-07T14:10+0500

политика

си цзиньпин

китай

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин предложил провести в ближайшее время очередное заседание в формате "Центральная Азия – Китай". Об этом он заявил в пятницу на переговорах в Пекине с туркменским лидером Сердаром Бердымухамедовым, сообщает Государственное информагентство Туркменистана.Си Цзиньпин подчеркнул, что формат "Центральная Азия – Китай" – новая площадка сотрудничества КНР с государствами ЦА, которая носит открытый, прозрачный, взаимовыгодный, равноправный, деловой и эффективный характер.По его словам, Китай заинтересован в укреплении координации и взаимодействия с туркменскими партнёрами в подготовке первого саммита в очном формате "Центральная Азия – Китай".Напомним, лидеры стран Центральной Азии и Китая впервые провели саммит в шестистороннем формате в режиме онлайн в январе прошлого года. Он был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между КНР и государствами Центральной Азии. Тогда во встрече высокого уровня, состоявшейся по инициативе председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, также приняли участие главы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

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си цзиньпин предложил провести очередное заседание в формате центральная азия китай китайский лидер подчеркнул что формат центральная азия китай носит открытый прозрачный взаимовыгодный равноправный деловой и эффективный характер