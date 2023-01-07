https://uz.sputniknews.ru/20230107/v-uzbekistane-obsujdayut-kodeks-oxrany-zdorovya-31288210.html

В Узбекистане обсуждают Кодекс охраны здоровья

В Узбекистане обсуждают Кодекс охраны здоровья

Минздрав вынес на обсуждение Кодекс охраны здоровья населения. Он объедини в себе более 76 законов и 400 подзаконных актов, регулирующих в настоящее время сферу здравоохранения.

2023-01-07T13:10+0500

2023-01-07T13:10+0500

2023-01-07T13:10+0500

общество

узбекистан

кодекс

минздрав узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/1a/29487920_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_26e075a402a53ffebd9de84165774a96.jpg

ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Министерство здравоохранения разработало проект Кодекса охраны здоровья населения. Обсуждение законопроекта продлится до 14 января.Идея создания документа была выдвинута по итогам открытого диалога с представителями сферы здравоохранения. Цель – создать комплексную систему правового регулирования отрасли.В настоящее время в стране действуют 76 законов и свыше 400 подзаконных актов, регулирующих отношения в сфере здравоохранения. Единый кодекс объединит в себе все эти документы.Проект документа содержит 200 статей и включает общую и специальную части.Общая часть раскрывает основные правила государственного управления здравоохранением, систему финансирования, цифровизацию, права и обязанности субъектов сферы.Специальная часть включает:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

узбекистан кодекс охраны здоровья минздрав обсуждение законы акты здравоохранение что содержится документ зачем нужен