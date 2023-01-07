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https://uz.sputniknews.ru/20230107/v-uzbekistane-obsujdayut-kodeks-oxrany-zdorovya-31288210.html
В Узбекистане обсуждают Кодекс охраны здоровья
В Узбекистане обсуждают Кодекс охраны здоровья
Минздрав вынес на обсуждение Кодекс охраны здоровья населения. Он объедини в себе более 76 законов и 400 подзаконных актов, регулирующих в настоящее время сферу здравоохранения.
2023-01-07T13:10+0500
2023-01-07T13:10+0500
общество
узбекистан
кодекс
минздрав узбекистана
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ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Министерство здравоохранения разработало проект Кодекса охраны здоровья населения. Обсуждение законопроекта продлится до 14 января.Идея создания документа была выдвинута по итогам открытого диалога с представителями сферы здравоохранения. Цель – создать комплексную систему правового регулирования отрасли.В настоящее время в стране действуют 76 законов и свыше 400 подзаконных актов, регулирующих отношения в сфере здравоохранения. Единый кодекс объединит в себе все эти документы.Проект документа содержит 200 статей и включает общую и специальную части.Общая часть раскрывает основные правила государственного управления здравоохранением, систему финансирования, цифровизацию, права и обязанности субъектов сферы.Специальная часть включает:
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узбекистан кодекс охраны здоровья минздрав обсуждение законы акты здравоохранение что содержится документ зачем нужен
узбекистан кодекс охраны здоровья минздрав обсуждение законы акты здравоохранение что содержится документ зачем нужен

В Узбекистане обсуждают Кодекс охраны здоровья

13:10 07.01.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаСемейная поликлиника №22 Учтепинского района
Семейная поликлиника №22 Учтепинского района - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мунаввар Разакова
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Минздрав Узбекистана вынес на обсуждение Кодекс охраны здоровья населения. Он объединил в себе более 76 законов и 400 подзаконных актов, регулирующих в настоящее время сферу здравоохранения.
ТАШКЕНТ, 7 янв – Sputnik. Министерство здравоохранения разработало проект Кодекса охраны здоровья населения. Обсуждение законопроекта продлится до 14 января.
Идея создания документа была выдвинута по итогам открытого диалога с представителями сферы здравоохранения. Цель – создать комплексную систему правового регулирования отрасли.
В настоящее время в стране действуют 76 законов и свыше 400 подзаконных актов, регулирующих отношения в сфере здравоохранения. Единый кодекс объединит в себе все эти документы.
Проект документа содержит 200 статей и включает общую и специальную части.
Общая часть раскрывает основные правила государственного управления здравоохранением, систему финансирования, цифровизацию, права и обязанности субъектов сферы.
Специальная часть включает:
профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний;
правила оказания медицинской помощи;
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения;
донорство и трансплантацию;
фармацевтику, обращение лекарств и изделий медицинского назначения;
образование и науку в области здравоохранения и другие вопросы.
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