https://uz.sputniknews.ru/20230107/v-uzbekistane-vydelyat-50-mlrd-sumov-na-utilizatsiyu-meditsinskix-otxodov-31299265.html
В Узбекистане выделят 50 млрд сумов на утилизацию медицинских отходов
В Узбекистане выделят 50 млрд сумов на утилизацию медицинских отходов
В 2023-2025 годах планируется рекультивировать 29 полигонов твердых бытовых отходов, а также построить 437 мусороперерабатывающих станций.
2023-01-07T17:09+0500
2023-01-07T17:09+0500
2023-01-07T17:09+0500
общество
утилизация отходов
утилизация
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. На строительство полигонов строительных отходов в Узбекистане выделят около 28 млрд сумов, а на строительство участков для утилизации медицинских отходов 50 млрд сумов. Об этом сообщил начальник Управления по координации и организации работ в сфере обращения с отходами Жамшид Ишчанов на брифинге в АИМК.Известно, что в 2023-2025 годах планируется рекультивировать 29 полигонов твердых бытовых отходов, а также построить 437 новых мусороперерабатывающих станций.1,1 трлн сумов будут выделены на следующие работы:В этом году на реализацию этих программ выделено 170 млрд сумов, 92,2 млрд из них - на создание специальных станций разгрузки отходов.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
в узбекистане выделят 50 млрд сумов на утилизацию медицинских отходов в 2023 2025 годах планируется рекультивировать 29 полигонов твердых бытовых отходов а также построить 437 мусороперерабатывающих станций
в узбекистане выделят 50 млрд сумов на утилизацию медицинских отходов в 2023 2025 годах планируется рекультивировать 29 полигонов твердых бытовых отходов а также построить 437 мусороперерабатывающих станций
В Узбекистане выделят 50 млрд сумов на утилизацию медицинских отходов
В 2023-2025 годах планируется рекультивировать 29 полигонов твердых бытовых отходов, а также построить 437 мусороперерабатывающих станций.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. На строительство полигонов строительных отходов в Узбекистане выделят около 28 млрд сумов, а на строительство участков для утилизации медицинских отходов 50 млрд сумов. Об этом сообщил начальник Управления по координации и организации работ в сфере обращения с отходами Жамшид Ишчанов на брифинге в АИМК.
Известно, что в 2023-2025 годах планируется рекультивировать 29 полигонов твердых бытовых отходов, а также построить 437 новых мусороперерабатывающих станций.
1,1 трлн сумов будут выделены на следующие работы:
организация 26 полигонов строительных отходов;
закупка 18867 мусорных контейнеров для объектов социальной сферы;
организация 38 станций разгрузки твердых бытовых отходов;
организация 60 площадок по обеззараживанию медицинских отходов и установка сортировочного оборудования.
В этом году на реализацию этих программ выделено 170 млрд сумов, 92,2 млрд из них - на создание специальных станций разгрузки отходов.