https://uz.sputniknews.ru/20230107/v-uzbekistane-vydelyat-50-mlrd-sumov-na-utilizatsiyu-meditsinskix-otxodov-31299265.html

В Узбекистане выделят 50 млрд сумов на утилизацию медицинских отходов

В Узбекистане выделят 50 млрд сумов на утилизацию медицинских отходов

В 2023-2025 годах планируется рекультивировать 29 полигонов твердых бытовых отходов, а также построить 437 мусороперерабатывающих станций.

2023-01-07T17:09+0500

2023-01-07T17:09+0500

2023-01-07T17:09+0500

общество

утилизация отходов

утилизация

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. На строительство полигонов строительных отходов в Узбекистане выделят около 28 млрд сумов, а на строительство участков для утилизации медицинских отходов 50 млрд сумов. Об этом сообщил начальник Управления по координации и организации работ в сфере обращения с отходами Жамшид Ишчанов на брифинге в АИМК.Известно, что в 2023-2025 годах планируется рекультивировать 29 полигонов твердых бытовых отходов, а также построить 437 новых мусороперерабатывающих станций.1,1 трлн сумов будут выделены на следующие работы:В этом году на реализацию этих программ выделено 170 млрд сумов, 92,2 млрд из них - на создание специальных станций разгрузки отходов.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в узбекистане выделят 50 млрд сумов на утилизацию медицинских отходов в 2023 2025 годах планируется рекультивировать 29 полигонов твердых бытовых отходов а также построить 437 мусороперерабатывающих станций