https://uz.sputniknews.ru/20230107/voennyy-ekspert-drozdenko-kak-amerikantsy-mogut-razvyazat-yadernuyu-voynu-31296083.html

Военный эксперт Дрозденко: как американцы могут развязать ядерную войну?

Военный эксперт Дрозденко: как американцы могут развязать ядерную войну?

Многие американские генералы и аналитики почему-то считают, что США находятся в полной безопасности, что бы ни происходило в Европе.

2023-01-07T15:11+0500

2023-01-07T15:11+0500

2023-01-07T15:11+0500

видео

америка

война

сша

европа

безопасность

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Такой безответственный подход может довести даже до ядерной войны, считает военный эксперт, заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Как лишить США этих опасных иллюзий? Введёт ли Польша войска на Украину? До каких пор США и НАТО готовы накалять конфликт? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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военный эксперт дрозденко как американцы могут развязать ядерную войну многие американские генералы и аналитики почему то считают что сша находятся в полной безопасности что бы ни происходило в европе