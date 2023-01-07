Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20230107/voennyy-ekspert-drozdenko-kak-amerikantsy-mogut-razvyazat-yadernuyu-voynu-31296083.html
Военный эксперт Дрозденко: как американцы могут развязать ядерную войну?
Военный эксперт Дрозденко: как американцы могут развязать ядерную войну?
Многие американские генералы и аналитики почему-то считают, что США находятся в полной безопасности, что бы ни происходило в Европе.
2023-01-07T15:11+0500
2023-01-07T15:11+0500
видео
америка
война
сша
европа
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/07/31296146_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b096d57a67f913360feb8de5be9bdcf.jpg
Такой безответственный подход может довести даже до ядерной войны, считает военный эксперт, заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Как лишить США этих опасных иллюзий? Введёт ли Польша войска на Украину? До каких пор США и НАТО готовы накалять конфликт? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/07/31296146_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a5f26d883df1f13eeafb867af0c374a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
военный эксперт дрозденко как американцы могут развязать ядерную войну многие американские генералы и аналитики почему то считают что сша находятся в полной безопасности что бы ни происходило в европе
военный эксперт дрозденко как американцы могут развязать ядерную войну многие американские генералы и аналитики почему то считают что сша находятся в полной безопасности что бы ни происходило в европе

Военный эксперт Дрозденко: как американцы могут развязать ядерную войну?

15:11 07.01.2023
© Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Многие американские генералы и аналитики почему-то считают, что США находятся в полной безопасности, что бы ни происходило в Европе.
Такой безответственный подход может довести даже до ядерной войны, считает военный эксперт, заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Как лишить США этих опасных иллюзий? Введёт ли Польша войска на Украину? До каких пор США и НАТО готовы накалять конфликт? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0