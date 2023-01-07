https://uz.sputniknews.ru/20230107/voennyy-ekspert-drozdenko-kak-amerikantsy-mogut-razvyazat-yadernuyu-voynu-31296083.html
Военный эксперт Дрозденко: как американцы могут развязать ядерную войну?
Военный эксперт Дрозденко: как американцы могут развязать ядерную войну?
Многие американские генералы и аналитики почему-то считают, что США находятся в полной безопасности, что бы ни происходило в Европе.
2023-01-07T15:11+0500
2023-01-07T15:11+0500
2023-01-07T15:11+0500
видео
америка
война
сша
европа
безопасность
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Такой безответственный подход может довести даже до ядерной войны, считает военный эксперт, заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Как лишить США этих опасных иллюзий? Введёт ли Польша войска на Украину? До каких пор США и НАТО готовы накалять конфликт? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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военный эксперт дрозденко как американцы могут развязать ядерную войну многие американские генералы и аналитики почему то считают что сша находятся в полной безопасности что бы ни происходило в европе
военный эксперт дрозденко как американцы могут развязать ядерную войну многие американские генералы и аналитики почему то считают что сша находятся в полной безопасности что бы ни происходило в европе
Военный эксперт Дрозденко: как американцы могут развязать ядерную войну?
Многие американские генералы и аналитики почему-то считают, что США находятся в полной безопасности, что бы ни происходило в Европе.
Такой безответственный подход может довести даже до ядерной войны, считает военный эксперт, заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Как лишить США этих опасных иллюзий? Введёт ли Польша войска на Украину? До каких пор США и НАТО готовы накалять конфликт? Обо всем этом смотрите в нашем видео.