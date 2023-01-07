https://uz.sputniknews.ru/20230107/xazin-rasskazal-kogda-mir-okonchatelno-pereydet-k-novoy-ekonomicheskoy-modeli-31320126.html

Хазин рассказал, когда мир окончательно перейдет к новой экономической модели

Хазин рассказал, когда мир окончательно перейдет к новой экономической модели

2022 год окончательно дал понять, что долларовая система себя изжила и остановить ее разрушение невозможно.

2023-01-07T20:06+0500

2023-01-07T20:06+0500

2023-01-07T20:06+0500

видео

доллары

экономика

модель

мир

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Экономист и публицист Михаил Хазин рассказалв интервью "Sputnik на русском", что прошлый год ярко продемонстрировал, что долларовая система себя изжила и остановить ее разрушение невозможно. Почему прежние методы борьбы с кризисами больше не работают? Какие страны будут обладать своими валютными зонами в новом мире? Сохранятся ли санкции как инструмент политического давления Запада на своих противников? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

хазин рассказал когда мир окончательно перейдет к новой экономической модели 2022 год окончательно дал понять что долларовая система себя изжила и остановить ее разрушение невозможно