https://uz.sputniknews.ru/20230107/xazin-rasskazal-kogda-mir-okonchatelno-pereydet-k-novoy-ekonomicheskoy-modeli-31320126.html
Хазин рассказал, когда мир окончательно перейдет к новой экономической модели
Хазин рассказал, когда мир окончательно перейдет к новой экономической модели
2022 год окончательно дал понять, что долларовая система себя изжила и остановить ее разрушение невозможно.
2023-01-07T20:06+0500
2023-01-07T20:06+0500
2023-01-07T20:06+0500
видео
доллары
экономика
модель
мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/07/31319967_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_984fa1ff45cd8c7ebd4c4cb98a8db917.jpg
Экономист и публицист Михаил Хазин рассказалв интервью "Sputnik на русском", что прошлый год ярко продемонстрировал, что долларовая система себя изжила и остановить ее разрушение невозможно. Почему прежние методы борьбы с кризисами больше не работают? Какие страны будут обладать своими валютными зонами в новом мире? Сохранятся ли санкции как инструмент политического давления Запада на своих противников? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/07/31319967_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f87fcfe2d7f1f3a61e31c119145fa095.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
хазин рассказал когда мир окончательно перейдет к новой экономической модели 2022 год окончательно дал понять что долларовая система себя изжила и остановить ее разрушение невозможно
хазин рассказал когда мир окончательно перейдет к новой экономической модели 2022 год окончательно дал понять что долларовая система себя изжила и остановить ее разрушение невозможно
Хазин рассказал, когда мир окончательно перейдет к новой экономической модели
2022 год окончательно дал понять, что долларовая система себя изжила и остановить ее разрушение невозможно.
Экономист и публицист Михаил Хазин рассказалв интервью "Sputnik на русском", что прошлый год ярко продемонстрировал, что долларовая система себя изжила и остановить ее разрушение невозможно. Почему прежние методы борьбы с кризисами больше не работают? Какие страны будут обладать своими валютными зонами в новом мире? Сохранятся ли санкции как инструмент политического давления Запада на своих противников? Обо всем этом смотрите в нашем видео.