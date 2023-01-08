Альпийская вершина, Макрон и торт, рождественский верблюд - самые яркие фото недели

Рёю Кобаяси из Японии разминается перед прыжком на третьем этапе 71-го турнира по прыжкам с трамплина "Четыре трамплина" в Инсбруке, Австрия
Рёю Кобаяси из Японии разминается перед прыжком на третьем этапе 71-го турнира по прыжкам с трамплина "Четыре трамплина" в Инсбруке, Австрия
Прощание с великим аргентинским футболистом Пеле в в Сантосе, Бразилия
Прощание с великим аргентинским футболистом Пеле в в Сантосе, Бразилия
Президент Франции Эммануэль Макрон разрезает Крещенский торт после выступления перед членами Французской федерации хлебобулочных и кондитерских изделий в Елисейском дворце в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон разрезает Крещенский торт после выступления перед членами Французской федерации хлебобулочных и кондитерских изделий в Елисейском дворце в Париже
Женщина в традиционном японском кимоно встречает Новый год в буддийском храме Сэнсодзи в Токио
Женщина в традиционном японском кимоно встречает Новый год в буддийском храме Сэнсодзи в Токио
Ежегодный фестиваль Перахера в историческом буддийском храме Келания в Шри-Ланке
Ежегодный фестиваль Перахера в историческом буддийском храме Келания в Шри-Ланке
Деды Морозы принимают участие в ежегодном флешмобе в Московском метрополитене
Деды Морозы принимают участие в ежегодном флешмобе в Московском метрополитене
Компании Sony и Honda показали первый прототип автомобиля совместной марки Afeela на выставке электроники и технологий CES 2023 в США
Компании Sony и Honda показали первый прототип автомобиля совместной марки Afeela на выставке электроники и технологий CES 2023 в США
Любитель зимнего плавания ныряет в бассейн в Шэньяне, Китай
Любитель зимнего плавания ныряет в бассейн в Шэньяне, Китай
Бабочки-монархи отдыхают на ветке дерева в заповеднике Пьедра-Эррада в горах недалеко от Валье-де-Браво в Мексике
Бабочки-монархи отдыхают на ветке дерева в заповеднике Пьедра-Эррада в горах недалеко от Валье-де-Браво в Мексике
Скорбящие молятся перед телом покойного папы Бенедикта XVI в Ватикане
Скорбящие молятся перед телом покойного папы Бенедикта XVI в Ватикане
Альпийская вершина, которая обычно покрыта снегом, видна над деревней Накло в Словении
Альпийская вершина, которая обычно покрыта снегом, видна над деревней Накло в Словении
Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва стоит с коренным бразильским лидером и защитником окружающей среды Раони Метуктире, известным как вождь Раони
Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва стоит с коренным бразильским лидером и защитником окружающей среды Раони Метуктире, известным как вождь Раони
Женщина раскладывает рыбу для сушки на пляже Нгапали в Мьянме
Женщина раскладывает рыбу для сушки на пляже Нгапали в Мьянме
Обезьянка Саймири проявляет любопытство во время ежегодной инвентаризации в лондонском зоопарке
Обезьянка Саймири проявляет любопытство во время ежегодной инвентаризации в лондонском зоопарке
Верующие в рождественский сочельник в церкви Сурб Геворг в селе Мугни Арагацотнской области
Верующие в рождественский сочельник в церкви Сурб Геворг в селе Мугни Арагацотнской области
Женщины в торговом центре в Бангкоке
Женщины в торговом центре в Бангкоке
Арнольд Шварценеггер выступает перед открытием технологической выставки в Лас-Вегасе
Арнольд Шварценеггер выступает перед открытием технологической выставки в Лас-Вегасе
Запуск фейерверков с крыши башни Old Mutual Tower в честь Нового года в Кении
Запуск фейерверков с крыши башни Old Mutual Tower в честь Нового года в Кении
Верблюд, одетый в рождественскую одежду, возле пирамид Гизы на юго-западной окраине египетской столицы
Верблюд, одетый в рождественскую одежду, возле пирамид Гизы на юго-западной окраине египетской столицы
Силуэты женщин на фоне заходящего солнца, которые держат воздушные шары в форме цифр в канун Нового года в Индии
Силуэты женщин на фоне заходящего солнца, которые держат воздушные шары в форме цифр в канун Нового года в Индии