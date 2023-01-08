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Альпийская вершина, Макрон и торт, рождественский верблюд - самые яркие фото недели
Альпийская вершина, Макрон и торт, рождественский верблюд - самые яркие фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку самых ярких снимков мировых событий за минувшую неделю.
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эммануэль макрон
торт
верблюды
рождество
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альпийская вершина макрон и торт рождественский верблюд самые яркие фото недели смотрите в фотоленте sputnik подборку самых ярких снимков мировых событий за минувшую неделю
альпийская вершина макрон и торт рождественский верблюд самые яркие фото недели смотрите в фотоленте sputnik подборку самых ярких снимков мировых событий за минувшую неделю

Альпийская вершина, Макрон и торт, рождественский верблюд - самые яркие фото недели

21:05 08.01.2023
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НовостиTelegram
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку самых ярких снимков мировых событий за минувшую неделю.
© AP Photo / Matthias Schrader

Рёю Кобаяси из Японии разминается перед прыжком на третьем этапе 71-го турнира по прыжкам с трамплина "Четыре трамплина" в Инсбруке, Австрия

Рёю Кобаяси из Японии разминается перед прыжком на третьем этапе 71-го турнира по прыжкам с трамплина &quot;Четыре трамплина&quot; в Инсбруке, Австрия - Sputnik Узбекистан
1/20
© AP Photo / Matthias Schrader

Рёю Кобаяси из Японии разминается перед прыжком на третьем этапе 71-го турнира по прыжкам с трамплина "Четыре трамплина" в Инсбруке, Австрия

© AP Photo / Matias Delacroix

Прощание с великим аргентинским футболистом Пеле в в Сантосе, Бразилия

Прощание с великим аргентинским футболистом Пеле в в Сантосе, Бразилия - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Matias Delacroix

Прощание с великим аргентинским футболистом Пеле в в Сантосе, Бразилия

© AP Photo / Yona Valat

Президент Франции Эммануэль Макрон разрезает Крещенский торт после выступления перед членами Французской федерации хлебобулочных и кондитерских изделий в Елисейском дворце в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон разрезает Крещенский торт после выступления перед членами Французской федерации хлебобулочных и кондитерских изделий в Елисейском дворце в Париже - Sputnik Узбекистан
3/20
© AP Photo / Yona Valat

Президент Франции Эммануэль Макрон разрезает Крещенский торт после выступления перед членами Французской федерации хлебобулочных и кондитерских изделий в Елисейском дворце в Париже

© AP Photo / Hiro Komae

Женщина в традиционном японском кимоно встречает Новый год в буддийском храме Сэнсодзи в Токио

Женщина в традиционном японском кимоно встречает Новый год в буддийском храме Сэнсодзи в Токио - Sputnik Узбекистан
4/20
© AP Photo / Hiro Komae

Женщина в традиционном японском кимоно встречает Новый год в буддийском храме Сэнсодзи в Токио

© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara

Ежегодный фестиваль Перахера в историческом буддийском храме Келания в Шри-Ланке

Ежегодный фестиваль Перахера в историческом буддийском храме Келания в Шри-Ланке - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara

Ежегодный фестиваль Перахера в историческом буддийском храме Келания в Шри-Ланке

© AP Photo / Sergei Kiselev/Moscow News Agency

Деды Морозы принимают участие в ежегодном флешмобе в Московском метрополитене

Деды Морозы принимают участие в ежегодном флешмобе в Московском метрополитене - Sputnik Узбекистан
6/20
© AP Photo / Sergei Kiselev/Moscow News Agency

Деды Морозы принимают участие в ежегодном флешмобе в Московском метрополитене

© AP Photo / John Locher

Компании Sony и Honda показали первый прототип автомобиля совместной марки Afeela на выставке электроники и технологий CES 2023 в США

Компании Sony и Honda показали первый прототип автомобиля совместной марки Afeela на выставке электроники и технологий CES 2023 в США - Sputnik Узбекистан
7/20
© AP Photo / John Locher

Компании Sony и Honda показали первый прототип автомобиля совместной марки Afeela на выставке электроники и технологий CES 2023 в США

© AFP 2022 / Str

Любитель зимнего плавания ныряет в бассейн в Шэньяне, Китай

Любитель зимнего плавания ныряет в бассейн в Шэньяне, Китай - Sputnik Узбекистан
8/20
© AFP 2022 / Str

Любитель зимнего плавания ныряет в бассейн в Шэньяне, Китай

© AP Photo / Marco Ugarte

Бабочки-монархи отдыхают на ветке дерева в заповеднике Пьедра-Эррада в горах недалеко от Валье-де-Браво в Мексике

Бабочки-монархи отдыхают на ветке дерева в заповеднике Пьедра-Эррада в горах недалеко от Валье-де-Браво в Мексике - Sputnik Узбекистан
9/20
© AP Photo / Marco Ugarte

Бабочки-монархи отдыхают на ветке дерева в заповеднике Пьедра-Эррада в горах недалеко от Валье-де-Браво в Мексике

© AP Photo / Alessandra Tarantino

Скорбящие молятся перед телом покойного папы Бенедикта XVI в Ватикане

Скорбящие молятся перед телом покойного папы Бенедикта XVI в Ватикане - Sputnik Узбекистан
10/20
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Скорбящие молятся перед телом покойного папы Бенедикта XVI в Ватикане

© AP Photo / Darko Bandic

Альпийская вершина, которая обычно покрыта снегом, видна над деревней Накло в Словении

Альпийская вершина, которая обычно покрыта снегом, видна над деревней Накло в Словении - Sputnik Узбекистан
11/20
© AP Photo / Darko Bandic

Альпийская вершина, которая обычно покрыта снегом, видна над деревней Накло в Словении

© AFP 2022 / Evaristo Sa

Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва стоит с коренным бразильским лидером и защитником окружающей среды Раони Метуктире, известным как вождь Раони

Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва стоит с коренным бразильским лидером и защитником окружающей среды Раони Метуктире, известным как вождь Раони - Sputnik Узбекистан
12/20
© AFP 2022 / Evaristo Sa

Новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва стоит с коренным бразильским лидером и защитником окружающей среды Раони Метуктире, известным как вождь Раони

© AP Photo / Aung Shine Oo

Женщина раскладывает рыбу для сушки на пляже Нгапали в Мьянме

Женщина раскладывает рыбу для сушки на пляже Нгапали в Мьянме - Sputnik Узбекистан
13/20
© AP Photo / Aung Shine Oo

Женщина раскладывает рыбу для сушки на пляже Нгапали в Мьянме

© AFP 2022 / Justin Tallis

Обезьянка Саймири проявляет любопытство во время ежегодной инвентаризации в лондонском зоопарке

Обезьянка Саймири проявляет любопытство во время ежегодной инвентаризации в лондонском зоопарке - Sputnik Узбекистан
14/20
© AFP 2022 / Justin Tallis

Обезьянка Саймири проявляет любопытство во время ежегодной инвентаризации в лондонском зоопарке

© Sputnik / Andranik Ghazaryan / Перейти в фотобанк

Верующие в рождественский сочельник в церкви Сурб Геворг в селе Мугни Арагацотнской области

Верующие в рождественский сочельник в церкви Сурб Геворг в селе Мугни Арагацотнской области - Sputnik Узбекистан
15/20
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
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Верующие в рождественский сочельник в церкви Сурб Геворг в селе Мугни Арагацотнской области

© AFP 2022 / Manan Vatsyayana

Женщины в торговом центре в Бангкоке

Женщины в торговом центре в Бангкоке - Sputnik Узбекистан
16/20
© AFP 2022 / Manan Vatsyayana

Женщины в торговом центре в Бангкоке

© AP Photo / Jack Dempsey

Арнольд Шварценеггер выступает перед открытием технологической выставки в Лас-Вегасе

Арнольд Шварценеггер выступает перед открытием технологической выставки в Лас-Вегасе - Sputnik Узбекистан
17/20
© AP Photo / Jack Dempsey

Арнольд Шварценеггер выступает перед открытием технологической выставки в Лас-Вегасе

© AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba

Запуск фейерверков с крыши башни Old Mutual Tower в честь Нового года в Кении

Запуск фейерверков с крыши башни Old Mutual Tower в честь Нового года в Кении - Sputnik Узбекистан
18/20
© AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba

Запуск фейерверков с крыши башни Old Mutual Tower в честь Нового года в Кении

© AFP 2022 / Khaled Desouki

Верблюд, одетый в рождественскую одежду, возле пирамид Гизы на юго-западной окраине египетской столицы

Верблюд, одетый в рождественскую одежду, возле пирамид Гизы на юго-западной окраине египетской столицы - Sputnik Узбекистан
19/20
© AFP 2022 / Khaled Desouki

Верблюд, одетый в рождественскую одежду, возле пирамид Гизы на юго-западной окраине египетской столицы

© AFP 2022 / Gagan Nayar

Силуэты женщин на фоне заходящего солнца, которые держат воздушные шары в форме цифр в канун Нового года в Индии

Силуэты женщин на фоне заходящего солнца, которые держат воздушные шары в форме цифр в канун Нового года в Индии - Sputnik Узбекистан
20/20
© AFP 2022 / Gagan Nayar

Силуэты женщин на фоне заходящего солнца, которые держат воздушные шары в форме цифр в канун Нового года в Индии

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