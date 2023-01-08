https://uz.sputniknews.ru/20230108/frolov-o-buduschem-energeticheskogo-rynka-predposylok-dlya-snijeniya-tsen-net--31324024.html

Фролов о будущем энергетического рынка: предпосылок для снижения цен нет

Фролов о будущем энергетического рынка: предпосылок для снижения цен нет

В Европе в 2023 году все больше будет сокращаться спрос на газ, ведь страны ЕС исходят из логики "нет потребителя - нет проблем", теряя свой промышленный потенциал.

2023-01-08T12:06+0500

2023-01-08T12:06+0500

2023-01-08T12:06+0500

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энергетика

цены

европа

газ

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Как цены на газ изменятся в 2023 году? Когда страны Евросоюза смогут преодолеть энергокризис? Почему европейцы все больше будут заинтересованы в России, и почему навсегда разорвать связи не получится? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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фролов о будущем энергетического рынка предпосылок для снижения цен нет в европе в 2023 году все больше будет сокращаться спрос на газ ведь страны ес исходят из логики нет потребителя нет проблем теряя свой промышленный потенциал