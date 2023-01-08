Какие страны выбирают узбекистанцы для учебы в колледжах и вузах – инфографика

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По данным Госкомстата, 139,9 тыс. узбекистанцев выехали на учебу в зарубежный колледжи и вузы с января по по ноябрь прошлого года. На какие страны пал выбор граждан - смотрите в нашей инфографике.