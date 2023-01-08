https://uz.sputniknews.ru/20230108/kakie-strany-vybirayut-uzbekistantsy-dlya-ucheby-v-kolledjax-i-vuzax--infografika-31326481.html
Какие страны выбирают узбекистанцы для учебы в колледжах и вузах – инфографика
Какие страны выбирают узбекистанцы для учебы в колледжах и вузах – инфографика
По данным Госкомстата, 139,9 тыс. узбекистанцев выехали на учебу в зарубежный колледжи и вузы с января по по ноябрь прошлого года. На какие страны пал выбор граждан - смотрите в нашей инфографике.
2023-01-08T16:08+0500
2023-01-08T16:08+0500
2023-01-08T16:08+0500
инфографика
узбекистанцы
учеба
колледж
вуз
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2023
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Sputnik Узбекистан
какие страны выбирают узбекистанцы для учебы в колледжах и вузах инфографика по данным госкомстата 139 9 тыс узбекистанцев выехали на учебу в зарубежный колледжи и вузы с января по по ноябрь прошлого года. на какие страны пал выбор граждан смотрите в нашей инфографике
какие страны выбирают узбекистанцы для учебы в колледжах и вузах инфографика по данным госкомстата 139 9 тыс узбекистанцев выехали на учебу в зарубежный колледжи и вузы с января по по ноябрь прошлого года. на какие страны пал выбор граждан смотрите в нашей инфографике
Какие страны выбирают узбекистанцы для учебы в колледжах и вузах – инфографика
По данным Госкомстата, 139,9 тыс. узбекистанцев выехали на учебу в зарубежный колледжи и вузы с января по по ноябрь прошлого года. На какие страны пал выбор граждан - смотрите в нашей инфографике.