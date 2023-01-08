https://uz.sputniknews.ru/20230108/mchs-lnr-nazvalo-podryv-predvaritelnoy-prichinoy-avarii-na-gazoprovode-v-lutugino-31325982.html

МЧС ЛНР назвало подрыв предварительной причиной аварии на газопроводе в Лутугино

МЧС ЛНР назвало подрыв предварительной причиной аварии на газопроводе в Лутугино

После взрыва от подачи природного газа временно отключили около 13 тысяч человек.

2023-01-08T15:09+0500

2023-01-08T15:09+0500

2023-01-08T15:09+0500

специальная военная операция россии в донбассе

мчс

лнр

газопровод

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ТАШКЕНТ, 8 янв – Sputnik. Причиной аварии на газопроводе в Луганской Народной Республике мог быть подрыв, заявили журналистам в пресс-службе регионального МЧС.Напомним, взрыв на газопроводе в городе Лутугино прогремел накануне вечером. Возгорание вскоре ликвидировали, специалисты приступили к ремонту.Для ликвидации последствий аварии создали оперативный штаб. Причины произошедшего устанавливают спецслужбы.

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мчс лнр назвало подрыв предварительной причиной аварии на газопроводе в лутугино после взрыва от подачи природного газа временно отключили около 13 тысяч человек