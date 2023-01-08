https://uz.sputniknews.ru/20230108/ministerstvo-yustitsii-stalo-samym-tsitiruemym-v-uzbekistanskix-smi-v-2022-godu-31325009.html

Министерство юстиции стало самым цитируемым в узбекистанских СМИ в 2022 году

Министерство юстиции стало самым цитируемым в узбекистанских СМИ в 2022 году

Рейтинговые показатели отражают степень активности пресс-служб госорганов и их должностных лиц по освещению деятельности ведомств.

2023-01-08T14:07+0500

2023-01-08T14:07+0500

2023-01-08T14:07+0500

общество

сми

министерство

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Стали известны результаты рейтинга цитируемости органов государственной власти и управления в национальных СМИ. Рейтинг составил Общественный совет по развитию информационной сферы и массовых коммуникаций при Олий Мажлисе.В пятерку самых цитируемых органов власти вошли:За ними следуют Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел и Государственный налоговый комитет.Анализ проводился по состоянию на 31 декабря 2022 года по опубликованным материалам о деятельности 30 министерств и госкомитетов в 50 ведущих СМИ республики. Рейтинговые показатели отражают степень активности пресс-служб госорганов и их должностных лиц по освещению их деятельности.Итоговые показатели (индекс информационной открытости) включают в себя следующие характеристики:

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самые популярные министерства узбекистана по цитируемости в сми в 2022 году подробности министерство юстиции стало самым цитируемым в узбекистанских сми в 2022 году рейтинговые показатели отражают степень активности пресс служб госорганов и их должностных лиц по освещению деятельности ведомств