https://uz.sputniknews.ru/20230108/ministerstvo-yustitsii-stalo-samym-tsitiruemym-v-uzbekistanskix-smi-v-2022-godu-31325009.html
Министерство юстиции стало самым цитируемым в узбекистанских СМИ в 2022 году
Министерство юстиции стало самым цитируемым в узбекистанских СМИ в 2022 году
Рейтинговые показатели отражают степень активности пресс-служб госорганов и их должностных лиц по освещению деятельности ведомств.
2023-01-08T14:07+0500
2023-01-08T14:07+0500
2023-01-08T14:07+0500
общество
сми
министерство
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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Стали известны результаты рейтинга цитируемости органов государственной власти и управления в национальных СМИ. Рейтинг составил Общественный совет по развитию информационной сферы и массовых коммуникаций при Олий Мажлисе.В пятерку самых цитируемых органов власти вошли:За ними следуют Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел и Государственный налоговый комитет.Анализ проводился по состоянию на 31 декабря 2022 года по опубликованным материалам о деятельности 30 министерств и госкомитетов в 50 ведущих СМИ республики. Рейтинговые показатели отражают степень активности пресс-служб госорганов и их должностных лиц по освещению их деятельности.Итоговые показатели (индекс информационной открытости) включают в себя следующие характеристики:
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самые популярные министерства узбекистана по цитируемости в сми в 2022 году подробности министерство юстиции стало самым цитируемым в узбекистанских сми в 2022 году рейтинговые показатели отражают степень активности пресс служб госорганов и их должностных лиц по освещению деятельности ведомств
самые популярные министерства узбекистана по цитируемости в сми в 2022 году подробности министерство юстиции стало самым цитируемым в узбекистанских сми в 2022 году рейтинговые показатели отражают степень активности пресс служб госорганов и их должностных лиц по освещению деятельности ведомств
Министерство юстиции стало самым цитируемым в узбекистанских СМИ в 2022 году
Рейтинговые показатели отражают степень активности пресс-служб госорганов и их должностных лиц по освещению деятельности ведомств.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Стали известны результаты рейтинга цитируемости органов государственной власти и управления в национальных СМИ. Рейтинг составил Общественный совет по развитию информационной сферы и массовых коммуникаций при Олий Мажлисе.
В пятерку самых цитируемых органов власти вошли:
2.
Министерство развития информационных технологий и коммуникаций;
3.
Государственный комитет по статистике;
5.
Министерство внутренних дел.
За ними следуют Министерство здравоохранения, Министерство иностранных дел и Государственный налоговый комитет.
Анализ проводился по состоянию на 31 декабря 2022 года по опубликованным материалам о деятельности 30 министерств и госкомитетов в 50 ведущих СМИ республики. Рейтинговые показатели отражают степень активности пресс-служб госорганов и их должностных лиц по освещению их деятельности.
Итоговые показатели (индекс информационной открытости) включают в себя следующие характеристики:
количество опубликованных оригинальных материалов о деятельности того или иного госоргана;
тип сообщения, тональность;
количество комментариев к сообщению, просмотров.